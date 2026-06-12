Ольга Бузова перенесла операцию на ноге из-за падения в ванной
Телеведущая и певица Ольга Бузова перенесла операцию на ноге после неудачного падения. Об этом сообщил директор артистки Антон Богославский (издание Popcake).
Ранее появилась информация, что артистка получила травму при падении в душе, и её госпитализировали с подозрением на перелом ноги. По словам представителя звезды, операция длилась несколько часов. Сейчас Бузова находится в палате и отходит от наркоза.
Богославский добавил, что из-за проблем со здоровьем артистке пришлось скорректировать гастрольный график. Концерт в Ростове-на-Дону, который должен был пройти 13 июня, перенесли на 6 августа.
Сама Ольга опубликовала в личном блоге снимок из машины скорой помощи. На фото видна её перебинтованная нога, при этом бинт испачкан кровью. К публикации певица добавила подпись: «Вот такое доброе утро».
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