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Игорь Николаев показал редкое фото с 88-летней мамой

Игорь Николаев опубликовал фото с 88-летней матерью в день её рождения
Игорь Николаев (Фото: Instagram* @igor_nikolaev_music)

Композитор Игорь Николаев опубликовал в личном блоге фотографию с матерью.



Николаевой исполнилось 88 лет. В честь этого события музыкант разместил снимок вместе с именинницей. В подписи к публикации композитор обратился к матери с тёплыми словами.

«Сегодня моей мамочке 88! Здоровья, оптимизма, долгих лет тебе, родная», — написал он.
Светлана Митрофановна много лет проработала бухгалтером. Она вышла замуж за капитана дальнего плавания Юрия Николаева и прожила с ним долгую совместную жизнь.
Игорь Николаев (Фото: Instagram* @igor_nikolaev_music)
Ранее певица Клава Кока поделилась радостной новостью с поклонниками. Она рассказала, что приобрела дом для своих родителей.

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