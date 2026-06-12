Игорь Николаев показал редкое фото с 88-летней мамой
Игорь Николаев опубликовал фото с 88-летней матерью в день её рождения
Композитор Игорь Николаев опубликовал в личном блоге фотографию с матерью.
Николаевой исполнилось 88 лет. В честь этого события музыкант разместил снимок вместе с именинницей. В подписи к публикации композитор обратился к матери с тёплыми словами.
«Сегодня моей мамочке 88! Здоровья, оптимизма, долгих лет тебе, родная», — написал он.Светлана Митрофановна много лет проработала бухгалтером. Она вышла замуж за капитана дальнего плавания Юрия Николаева и прожила с ним долгую совместную жизнь.
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