Игорь Николаев показал редкое фото с 88-летней мамой

12 июня 2026, 13:56

Игорь Николаев опубликовал фото с 88-летней матерью в день её рождения

Игорь Николаев (Фото: Instagram* @igor_nikolaev_music)

Композитор Игорь Николаев опубликовал в личном блоге фотографию с матерью.





Николаевой исполнилось 88 лет. В честь этого события музыкант разместил снимок вместе с именинницей. В подписи к публикации композитор обратился к матери с тёплыми словами.

«Сегодня моей мамочке 88! Здоровья, оптимизма, долгих лет тебе, родная», — написал он.