«Движемся»: Агата Дранга надела обтягивающий комбинезон и объявила свой вес
Агата Дранга заявила, что довольна результатами восстановления фигуры
Актриса Агата Дранга сообщила подписчикам в личном блоге свой вес спустя полгода после родов.
Звезда сериала «Закрытая школа» надела обтягивающий комбинезон после тренировки и выложила снимки в Instagram*. Артистка заявила, что удовлетворена результатами восстановления.
«На данный момент вес — 59,2 кг. До заветных 55 осталось не так много. Смотрите, какие ручки. Мне кажется, неплохо. Движемся дальше», — написала она.Ранее знаменитость рассказывала, что прилагает много усилий для возвращения в форму. Дранга контролирует питание, бегает, занимается фитнесом и старается спать достаточное количество времени.
Накануне Агата Муцениеце заявила о желании попробовать «психоделически сложное» в роли. По её словам, она хочет сыграть персонажа с несколькими личностями.