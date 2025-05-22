«Помогло!»: Николай Басков вылечил ячмень необычным способом

Николай Басков (Фото: Telegram/@baskovnikolay)
Певцу Николаю Баскову помогла от ячменя красная нитка. Слова обладателя золотого голоса России приводит Telegram-канал «Звездач». Исполнитель рассказал, что ячмень появился накануне. Он считает, что возможная причина тому — поездка на Байкал, где его могло продуть.
«В Иркутске это произошло, наверное, на Байкале продуло — сказали, надо завязать красную нитку, но все, снял уже», — пояснил Басков.
Звезда российской эстрады подчеркнул, что народный метод достаточно быстро сработал, и сейчас все в порядке.
«Прошел, слава богу. Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает и помогло!» — заключил Басков.
Ранее Николай Басков ответил на просьбу своей коллеги по цеху Юлии Ковальчук одной фразой.
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