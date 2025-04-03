Бондарчук и Андреева договорились о нюансах раздела имущества

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук недавно официально объявили о разводе. В настоящее время супруги находятся в процессе оформления досудебного соглашения о разделе имущества и опеки над сыном Иваном.
По словам продюсера Сергея Дворцова, актриса получит квартиру в Петербурге, где сейчас живёт с сыном. Недвижимость режиссёр подарил ей на свадьбу. Бондарчуку же достанется квартира в центре Москвы за 100 миллионов рублей.
При этом уточняется, что у режиссёра есть загородный дом, где он живёт со взрослой дочерью от прошлого брака. Дом не подлежит разделу, поскольку куплен задолго до свадьбы с Андреевой.
Знакомые пары утверждают, что причиной разрыва стала не измена, как сообщалось ранее, а кризис в отношениях двух творческих личностей. Паулина ушла от Фёдора ещё год назад, когда и пошли первые слухи о разводе. Но публично о расставании актриса сообщила только в марте этого года, не приведя при этом никаких подробностей.
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При этом уточняется, что у режиссёра есть загородный дом, где он живёт со взрослой дочерью от прошлого брака. Дом не подлежит разделу, поскольку куплен задолго до свадьбы с Андреевой.
Знакомые пары утверждают, что причиной разрыва стала не измена, как сообщалось ранее, а кризис в отношениях двух творческих личностей. Паулина ушла от Фёдора ещё год назад, когда и пошли первые слухи о разводе. Но публично о расставании актриса сообщила только в марте этого года, не приведя при этом никаких подробностей.
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Анастасия Чинкова