«Новый этап»: Звёзды шоу-бизнеса массово заменяют себя ИИ-двойниками в соцсетях

06 мая 2026, 19:13

Глава NeiroPeople Деревенский: звёзды эстрады используют ИИ для общения в сети

Представители шоу-бизнеса всё чаще используют ИИ для поддержания активности в соцсетях, ответов на сообщения и публикации контента. Об этом сообщил создатель сервиса NeiroPeople Пётр Деревенский.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что тренд на ИИ-двойников выходит в массы.

«Для пользователей соцсетей уже очевидно — звёзды активно используют ИИ-инструменты и цифровых ассистентов для ведения своих аккаунтов. Прослеживаются некоторые шаблонные решения. При этом ИИ-модели развиваются, и уже сложно отличить, где пишет реальный человек, а где ИИ-двойник», — подчеркнул Пётр.

«Люди всё чаще взаимодействуют не напрямую друг с другом, а с цифровыми моделями. Фактически это новый этап развития коммуникации в интернете», — заключил эксперт.