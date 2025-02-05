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«Жена номер два»: влезла в чужую семью, боролась за жизнь сына и подружилась с Порошиной. Перепетии судьбы Татьяны Абрамовой

Татьяна Абрамова (Фото: соцсети)

Татьяна Абрамова (Фото: соцсети)

Надя Кудряшова из серила «Всегда говори „всегда“» все лишения и неудачи переживала стойко. Нельзя не сказать, что характер героини как будто списали с актрисы Татьяны Абрамовой, которая и исполнила роль Нади: артистка сумела обрести счастье, несмотря на предательство мужа и тяжёлую болезнь младшего сына.
Сегодня Татьяна отмечает свой юбилей, ей исполняется 50 лет. «Радио 1» предлагает вспомнить творческий путь актрисы, а также расскажет о том, как складывается её личная жизнь.


Неудачное начало



Татьяна Абрамова родилась в Тюмени в семье учительницы биологии и нефтяника. Она и её старшая сестра Елена были настоящими активистками, без них не обходилось ни одно школьное мероприятие. С 12 лет актриса пела в ВИА «Мечта», ездила на гастроли и снималась для ТВ.

«К своей теперешней профессии я, можно сказать, с детских лет шла. И пела, и спектакли режиссировала, и стихи читала, и играла… У родителей есть запись на кассете — мне три года, и я пою песни Аллы Пугачёвой. Когда уже взрослой эту кассету услышала, просто ухохоталась. В общем, как начала петь с пелёнок, так и не прекращала никогда», — рассказывала Абрамова.
В 17 лет Татьяна познакомилась с композитором Александром Кирилловым, и тот предложил ей поучаствовать в «Утренней звезде». Парень написал для артистки грустную песню о любви, и кассетная запись понравилась продюсерам передачи. Хотя на носу были выпускные экзамены, Абрамова всё равно полетела в Москву.

Татьяна Абрамова (Фото: соцсети)

Конкурсанты выступали в паре: сначала один, потом другой, и жюри выбирало лучшего. «Противницей» Абрамовой стала певица Валерия. Победить не удалось, но Юрий Саульский и Игорь Николаев утешили девушку, отметив, что у неё большой потенциал. Также актриса рассказала, что Валерия утаила от организаторов «Утренней звезды» свой настоящий возраст: певице на момент выступления было 23 года, а по правилам в конкурсе могли принимать участие молодые люди в возрасте до 22 лет. После Абрамова ещё участвовала в телеконкурсе «Музыкальный экзамен».

Окончив школу, будущая актриса отправилась поступать в Санкт-Петербург. Вступительные экзамены Абрамова не сдала, но в Северной столице осталась: сняла комнатку у каких-то алкоголиков и устроилась костюмером-реквизитором в молодёжный театр.
«Алкаши оказались совершенно жуткие: всё время сжирали мою колбасу в холодильнике, а однажды в пьяном угаре чуть не прирезали меня, пришлось в окно выпрыгивать. А потом срочно менять место жительства. Зато в театре я прижилась, работала там целых семь лет», — вспоминала Татьяна.

Первый успех и ключевая роль в сериале



Абрамовой всё-таки удалось поступить в вуз — в 1996 году она окончила Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов по специальности «актёр и режиссёр драматического театра». Во время учёбы Татьяна познакомилась с молодыми актёрами, которые порекомендовали её в музыкальный спектакль «Окна, улицы, подворотни», зная, что сокурсница поёт.

Первую роль в кино, в картине «Охота», Татьяна тоже получила неожиданно: Виталий Соломин увидел фото актрисы в газете и велел ассистентам срочно разыскать рыжеволосую девушку. Так артистка попала на одну площадку с Алисой Фрейндлих, Василием Ливановым и Александром Лазаревым-младшим.

В 19 лет Абрамова стала лауреатом «Славянского базара», затем попала на конкурс «Ялта-Москва-Транзит». В последний день фестиваля в первом ряду оказались Алла Пугачёва и Филипп Киркоров, которые аплодировали нашей героине стоя. Тем не менее Татьяна заняла только второе место, и тогда Алла Борисовна заявила, что свою премию однозначно отдаёт ей.

Татьяна Абрамова (Фото: соцсети)

Актёрская карьера Абрамовой начала активно развиваться в нулевых: после эпизодов сериалов «Марш Турецкого», «Две судьбы» и «Жизнь продолжается», актриса получила ключевую роль Нади Кудряшовой в сериале «Всегда говори "всегда"».


Роман с женатым



На съёмках «Музыкального экзамена» Абрамова познакомилась с группой «Форум». Клавишник Владимир Сайко обратил внимание на рыжеволосую девушку. В итоге 17-летняя Татьяна поехала с артистами в тур. Она всё больше влюблялась во Владимира, только тот оказался женат. По словам актрисы, семья уже находилась на грани распада, так что не она лично разрушила брак Сайко.

«Я просто не знала всех дальнейших подводных камней, потом выяснила. Я стала обречённой женой номер два», — иронизировала актриса в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Брак с Сергеем Кулишенко и борьба за жизнь сына Саши



История любви Татьяны Абрамовой и Сергея Кулишенко походила на сказку: как-то раз она приехала в клуб и заметила, что на неё пристально смотрит какой-то парень.
«Однажды моя подруга поехала к фотографу на съёмки. И в пылу перемены костюмов обронила свой нательный крестик. Когда выяснилось, что крест нашёлся, она попросила с ней за ним съездить. Фотограф оказался тем самым молодым человеком из клуба. Я его не сразу узнала, мы же не были знакомы. Сергей стал меня фотографировать, хоть я и отказывалась, потом разыскал мой телефон, позвонил, я опять приехала, уже без подруги. Разговорились мы с ним и болтали несколько часов. Казалось, что мы знакомы сто лет, было удивительно легко и хорошо», — рассказывала Татьяна.

Татьяна Абрамова вместе с сыновьями (Фото: соцсети)

Пара сыграла свадьбу, а в июне 2004 года артистка подарила мужу сына Ивана. Малыш даже снялся в сериале «Всегда говори "всегда"».

В 2008-м у супругов родился второй сын, Саша, и казалось, это должно было ещё больше укрепить семью. Почему же в 2009 году брак распался?
«У нас странный расход. Скорее всего из-за того, что то Тани не было долго, то я уезжал на 3-4 месяца, графики не совпадали. Как-то всё ушло на задний план, поэтому мы разбежались», — говорил Кулишенко.

Однако Татьяна называла совершенно иную причину. Когда годовалый Саша перенёс менингит, врачи диагностировали у него нейробластому надпочечников. Агрессивная опухоль очень быстро увеличилась в размерах, поэтому после 12 курсов химиотерапии мальчик нуждался в ряде операций. Кроме того, лечение в Москве и Мюнхене стоило дорого, и Абрамовой пришлось много работать, чтобы оплатить терапию. Супруг попросту не выдержал «гонки» за жизнь Саши.
«Когда сына оперировали в первый раз, я всучила Сергею молитву, и мы вдвоём все шесть часов читали её вслух. Мне тоже было сложно. Я поняла, что не смогу вытянуть мужа. Проще было взвалить всё на себя и делать всё одной. Серёжа приезжал к нам в Германию. Тогда Саша как раз набирался сил перед высокодозной химией. Сын был рад, что папа рядом», — рассказывала актриса.

Татьяна Абрамова и Мария Порошина (Фото: соцсети)

Татьяна поддерживала её подруга Мария Порошина (они сдружились во время съёмок серила «Всегда говори "всегда"»).

Саше удалили одну почку, но главное — все последующие анализы показали, что он здоров.


Называл жену барыней, а себя — дворней



Татьяна Абрамова и актёр Юрий Беляев встретились на красной дорожке фестиваля «Киношок» в Анапе: артист шёл позади актрисы, а спустя несколько часов, когда начался дождь, предложил Татьяне зонт. Не прошло и нескольких месяцев, как влюблённые обвенчались в храме.

Юрий Викторович старше Татьяны на 28 лет. Супруги привыкли обращаться друг к другу на «вы», а Беляев ещё и в шутку называл жену барыней, а себя — дворней.
«Мы очень любим путешествовать, можем даже внезапно куда-то отправиться. На пляже мы всегда с романтикой провожаем солнце. У нас никогда не ощущается разница в возрасте, я даже не помню, на сколько лет он меня старше. У нас много общего!» — уверяла актриса в программе «Сегодня вечером».

Татьяна Абрамова и Юрий Беляев (Фото: соцсети)

Татьяна легко поладила с детьми мужа от предыдущих браков, ну а Юрий Викторович — с сыновьями Абрамовой.
«Дети творческие: младший увлекается музыкой, играет на барабанах и фортепиано. Старший окончил музыкальную школу, курс «Гитара», много читает… Ребята вовлекают нас в свою интересную жизнь, а мы их в свою», — делилась актриса в интервью Starhit.


Почему актриса сейчас не снимается в кино?



В последнее время Татьяна Абрамова отказывается от киносъёмок. Своё решение она объясняла так:
«Во-первых, предложений стало в два раза меньше, а некоторые из них вообще неинтересные. Даже бывает, встречаешься со съёмочной группой, видишь человека под названием «режиссер» и понимаешь, он не имеет никакого отношения к профессии. Становится грустно, ты разворачиваешься и уходишь. Некоторые люди снимают фильмы для галочки и отчёта».
По её словам, съёмки кинокартины — это прежде всего творчество, а не способ заработать денег. Абрамова сейчас отдаёт предпочтение театру.


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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#материнство
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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«Всегда можно покаяться»: Катя Гордон сочувствует Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
Катя Гордон посочувствовала Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
06 февраля 2025, 17:25

Екатерина Гордон (Фото: Вконтакте @katyagordon)

Моргенштерн*, как называет себя Алишер Валиев, в настоящий момент проходит лечение в реабилитационном центре Израиля. Недавно он заявил, что в юности просил дьявола о популярности.
Его слова прокомментировала звёздный юрист Катя Гордон. Она сказала, что верит словам музыканта и не думает, что они сказаны исключительно ради хайпа.

«Думаю, это правда. Дьявол — это искушения, пороки и компромисс. Но всегда можно покаяться и начать искупать грехи. Я рядом», — поделилась мнением Гордон с VOICE.

Юрист добавила, что искренне сочувствует Моргенштерну*: у него проблемы с законом, он объявлен в розыск за нарушение закона об иноагентах, и Катя Гордон готова представлять его интересы в суде.

«Я считаю, что он талант», — заключила юрист и общественный деятель.

Бывший участник группы Centr рэпер Птаха тоже жалеет Моргенштерна* и называет его решение пройти реабилитацию смелым поступком.

Но есть и те, кто придерживается иного мнения. Так, Мария Погребняк призывала запретить песни иностранного агента, с ней солидарна ее подруга Ольга Бузова.

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* Признан иноагентом в РФ
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