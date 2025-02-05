«Жена номер два»: влезла в чужую семью, боролась за жизнь сына и подружилась с Порошиной. Перепетии судьбы Татьяны Абрамовой

Надя Кудряшова из серила «Всегда говори „всегда“» все лишения и неудачи переживала стойко. Нельзя не сказать, что характер героини как будто списали с актрисы Татьяны Абрамовой, которая и исполнила роль Нади: артистка сумела обрести счастье, несмотря на предательство мужа и тяжёлую болезнь младшего сына.