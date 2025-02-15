Дава подтвердил женитьбу с Мари Краймбрери на концерте Билана, показав кольцо

Давид Манукян (Фото: Instagram*/dava_m)
Блогер Давид Манукян (Дава) подтвердил женитьбу с певицей Мари Краймбрери (Марина Жадан). Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль».
«А вот и подтверждение женитьбы Давы и Мари Краймбрери — блогер засветил (кажется, специально) обручальное кольцо, пока плясал под песни Димы Билана», — сказано в публикации.Ранее стало известно, что Мари Краймбрери призналась в любви Билану.
«Дима, я люблю тебя!» — приводил ее слова журнал Voice.Сам Билан сказал своей коллеге по цеху, что он с ней «на одной волне».
А пока у одних звезд на личном фронте все хорошо, другие дают советы прекрасной половине человечества. О том, какой совет дал девушкам певец Алексей Воробьев, читайте в нашем материале.
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