«С начёсом»: Мадонну сравнили с Аллой Пугачевой — фото

01 сентября 2026, 21:26

Фанаты Мадонны заявили, что она похожа на Пугачеву

Мадонна (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Американская певица Мадонна опубликовала в своем личном блоге серию свежих снимков, которые мгновенно привлекли внимание интернет-пользователей и спровоцировали активное обсуждение в соцсетях. Особенно активно реакцию проявили российские фанаты исполнительницы, которые нашли в ее новом образе сходство с отечественной знаменитостью.





Ранее в СМИ появилась информация о ее творческих планах. Сообщалось, что дети 67-летней певицы настоятельно просят ее не переиздавать скандальный эротический фотоальбом 1992 года. По данным инсайдеров, Мадонна в настоящее время рассматривает предложения о масштабном перезапуске этого провокационного проекта.





«С начёсом больше похожа на Аллу Борисовну», «На Пугачёву стала похожа», «Думала, Пугачёва», — писали пользователи.