«С начёсом»: Мадонну сравнили с Аллой Пугачевой — фото
Фанаты Мадонны заявили, что она похожа на Пугачеву
Американская певица Мадонна опубликовала в своем личном блоге серию свежих снимков, которые мгновенно привлекли внимание интернет-пользователей и спровоцировали активное обсуждение в соцсетях. Особенно активно реакцию проявили российские фанаты исполнительницы, которые нашли в ее новом образе сходство с отечественной знаменитостью.
Ранее в СМИ появилась информация о ее творческих планах. Сообщалось, что дети 67-летней певицы настоятельно просят ее не переиздавать скандальный эротический фотоальбом 1992 года. По данным инсайдеров, Мадонна в настоящее время рассматривает предложения о масштабном перезапуске этого провокационного проекта.
«С начёсом больше похожа на Аллу Борисовну», «На Пугачёву стала похожа», «Думала, Пугачёва», — писали пользователи.Некоторые фанаты также усмотрели визуальное сходство Мадонны с Людмилой Гурченко и Ириной Аллегровой. Возвращаясь к книге, оригинальное издание разошлось тиражом более 1,5 миллиона копий всего за несколько дней после выхода, однако официального переиздания до сих пор не было. Сегодня книжка является объектом охоты для коллекционеров: запечатанные экземпляры продаются на вторичном рынке по цене от 400 до 1500 долларов.
Ранее Мадонна ответила, кто был лучшим любовником в ее жизни. Подробности — в нашем материале.