«Надо составить брачный договор»: помирившаяся с Чобаняном Пинчук сделала заявление

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)
Звезда телешоу «Дом-2» Ирина Пинчук хочет составить брачный договор с Араем Чобаняном, прежде чем развестись с ним. Подробностями она поделилась с подписчиками в соцсетях, нашлись те, кто обвинил женщину в обмане.
«Я вам расскажу, как происходят такие процессы. Например, когда есть недвижимость, которая должна остаться у того, кто её приобрёл, то надо составить брачный договор... Нам его уже составили, его нужно подписать. И дальше он уже вступает в силу и нам нужно подавать заявление на развод», — поделилась Пинчук.Знаменитость добавила, что они с Араем не сразу пришли к консенсусу по поводу раздела имущества. При этом Пинчук надеется, что она и Чобанян будут дружить. Арай накануне говорил, что благодарен бывшей за мудрость, хоть ему и тоскливо.
Читайте также:
«Пинком под зад просто»: Соседов опасается за свою судьбу после скандала на «Суперстар!»
«Больше лезть не будет»: Волочкова рассказала об одной просьбе дочери к мачехе
«Папа уехал?»: бывшая жена Паши Техника не знает, как сказать сыну о смерти отца
*Запрещен в РФ
Никита Кротов