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«Надо составить брачный договор»: помирившаяся с Чобаняном Пинчук сделала заявление

Пинчук хочет составить брачный договор перед разводом с Чобаняном
Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Звезда телешоу «Дом-2» Ирина Пинчук хочет составить брачный договор с Араем Чобаняном, прежде чем развестись с ним. Подробностями она поделилась с подписчиками в соцсетях, нашлись те, кто обвинил женщину в обмане.
«Я вам расскажу, как происходят такие процессы. Например, когда есть недвижимость, которая должна остаться у того, кто её приобрёл, то надо составить брачный договор... Нам его уже составили, его нужно подписать. И дальше он уже вступает в силу и нам нужно подавать заявление на развод», — поделилась Пинчук.
Знаменитость добавила, что они с Араем не сразу пришли к консенсусу по поводу раздела имущества. При этом Пинчук надеется, что она и Чобанян будут дружить. Арай накануне говорил, что благодарен бывшей за мудрость, хоть ему и тоскливо.

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«Звоночки были»: Анна Калашникова рассказала о других ДТП Михаила Ефремова
Анна Калашникова рассказала о других ДТП Михаила Ефремова
05 апреля 2025, 18:18

Анна Калашникова (Фото: личный архив Анны Калашниковой)

Анна Калашникова прокомментировала выход актера Михаила Ефремова из колонии. Об этом она рассказала в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1».
«Очень тяжело комментировать такие вещи. Я боюсь зависимых людей и зачастую вижу, что к ним быстро возвращаются все зависимости, как только они выходят на свободу или из рехабов. Однако я знаю и хорошие примеры, когда людям удавалось вернуться к правильному образу жизни», — пояснила певица.

По словам Калашниковой, с одной стороны, ей по-человечески жаль Ефремова, а с другой стороны, она сопереживает семье погибшего в страшном ДТП. Анна рассказала, что до этой аварии у актера уже были ситуации, когда он садился за руль в нетрезвом состоянии и попадал в транспортные происшествия.

«Очень многие мои знакомые с ним близко дружили, и Ефремов разбил им не одну машину. Находясь в нетрезвом состоянии, артист просился прокатиться на автомобиле. В результате Михаилу приходилось покупать новую машину автовладельцу. Звоночки уже были», — сообщила телеведущая.

Калашникова считает, что близкое окружение и компетентные органы должны помогать артисту восстанавливаться после выхода из тюрьмы.

Напомним, Михаил Ефремов уже получил на руки постановление об УДО. Несмотря на это, он продолжает ходить на работу, соблюдать режим и запреты. По словам адвоката артиста, после освобождения Ефремов пройдет медицинское обследование и вернется в свою квартиру, где проживал до ареста.

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Ольга Бузова эмоционально высказалась по поводу смерти Паши Техника
05 апреля 2025, 17:36

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова отреагировала на смерть Паши Техника. В своем Telegram-канале ведущая заявила, что рэпер сломал свою жизнь.
Певица призналась, что ее потрясла трагедия музыканта.

«Паша был хорошим, добрым человеком. Но с огромной проблемой — с зависимостью. С которой никак не мог побороться. Вот именно этому я хочу, чтобы вы все обратили внимание на то, как сложно бросить и излечиться от наркозависимости», — подчеркнула звезда российского шоу-бизнеса.

Бузова призвала поклонников никогда не брать в руки запрещенные вещества.

Напомним, вечером 4 апреля стало известно, что Паша Техник скончался. Согласно информации близких, легкие музыканта были практически полностью поражены. Он находился на аппаратах ИВЛ и ЭКМО.

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#похороны
#наркотики
#смерть
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«Пинком под зад просто»: Соседов опасается за свою судьбу после скандала на «Суперстар!»
Соседов заявил, что его могут выгнать отовсюду
05 апреля 2025, 17:14

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил в беседе с «МК», что у него нет блата, как у многих звезд отечественного шоубиза. По его словам, он всего добился, сам, но при этом его «могут выгнать в два счета».
«Меня могут выгнать в два счета отовсюду, пинком под зад просто. Как это было, когда меня абсолютно внезапно и бесцеремонно выгнали из программы «За гранью», — сказал Соседов.
Он добавил, что «зрители возмущены» произошедшим с певицей Азизой на шоу «Суперстар!», когда телеведущая Лера Кудрявцева снизила ей оценку. Звезда говорила, что Азиза якобы позвонила ей с претензиями в три часа ночи по поводу баллов. Самому Соседову, с его слов, «до сих пор неприятно» упоминать о случае с Азизой.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#музыканты
#скандал
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«Предательство мужа»: Анна Калашникова раскрыла детали арестов Лерчек и Блиновской
Калашникова об аресте Блиновской и Лерчек: Они не останутся безнаказанными
05 апреля 2025, 16:04

Анна Калашникова (Фото: Личный архив Анны Калашниковой)

Российская телеведущая Анна Калашникова прокомментировала арест блогеров Елены Блиновской и Лерчек. Об этом она рассказала в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1».
Певица рассказала, что ее просили рекламировать курсы Блиновской, когда они только стартовали. Однако, как заверила Калашникова, сотрудничество так и не состоялось. Анна отметила, что не проходила ни один из марафонов блогера.

«Мне очень не понравилось, когда Блиновская пыталась бежать. Она перешла определенную грань. После этого поступка мне стало ее не жаль», — отметила телеведущая.

Калашникова также упомянула, что пребывала в шоковом состоянии, когда узнала про ситуацию блогера Лерчек.

«Я в шоке от предательства ее мужа. Слышала, что на одном из допросов он обвинил Лерчек во всем. Всю вину Артем переложил на бывшую супругу. Не понимаю, как он будет смотреть в глаза своим детям», — добавила Анна.

Звезда российского шоу-бизнеса заключила, что никому из них не удастся избежать наказания.

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#блогер
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Стала известна прибыль лидера «ДДТ» Юрия Шевчука за 2024 год
Прибыль лидера «ДДТ» Шевчука за 2024 год составила 47 млн руб, упав почти вдвое
05 апреля 2025, 15:53

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Прибыль лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука в 2024 году упала почти вдвое по сравнению с 2023-м, пишет KP.RU.
«В 2024 году компания заработала 2,1 млн рублей чистой прибыли, против 3,7 млн в 2023», — пишут журналисты со ссылкой на сервис Rusprofile.

Отмечается прошлогодний рост оборота компании «Рокгруппа ДДТ» в 12 раз, через которую работает Юрий Шевчук. Он составил 47 миллионов, а в 2023 году — четыре миллиона. Обозреватели добавили, что в прошлом году «ДДТ» собрала свыше 41 миллиона рублей на новый альбом через краундфандинг. Авторы обратили внимание, что у бизнеса Шевчука нет проблем ни с судами, ни с налогами.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#деньги
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