«Cекс-символ» российского кино Ольга Кабо поделилась секретом стройной фигуры

08 марта 2026, 02:51

Ольга Кабо (Фото: Instagram* @kabo_olga)

Заслуженная артистка России Ольга Кабо, которую называют секс-символом российского кино, раскрыла секрет своей стройной фигуры. Ее слова передает РИА Новости.





Ольга Кабо родилась в Москве 28 января 1968 года. Совсем недавно ей исполнилось 58 лет. Широкая известность пришла к актрисе с выходом «Комедии о Лисистрате» (1989) — одного из первых советских эротических фильмов. Титул «секс-символ» закрепился за звездой мгновенно, ведь она выглядела замечательно, а в картине снялась обнажённой. При этом в дальнейшем Кабо чаще всего воплощала на экране лирических и романтических героинь.



Артистка призналась, что к званию «секс-символ» всегда относилась с улыбкой и иронией. Для неё гораздо важнее быть в гармонии с собой, чем соответствовать ярлыкам.



Ольга Кабо (Фото: Instagram* @kabo_olga) По словам Кабо, никаких особых секретов в поддержании хорошего внешнего вида нет — в основе лежит четкая система и любовь к себе. Актриса много лет занимается спортом: растяжкой, силовыми упражнениями, кардио.





«Во-вторых, питание. Я не сторонник жестких диет, но стараюсь питаться осознанно: меньше сахара, больше воды, качественные продукты, режим. Организм всегда благодарит за внимание к нему», — отметила артистка.