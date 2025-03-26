«Человек создан для счастья»: Сергей Белоголовцев не осуждает уходящих из семьи отцов больных детей

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев воспитывает троих сыновей, у одного из них диагноз ДЦП. Он признался, что не осуждает мужчин, которые уходят из семьи, где растет ребенок с особенностями развития.
«Это сплошной черно-красный жуткий сон, который никак не заканчивается. Ты все время в напряжении в каком-то находишься — оттого, что маленький ребенок кричит. У сына такие приступы были, он терял сознание… Надо было его хватать, бежать к окну, открывать, чтобы он дышал», — рассказал Белоголовцев в программе «Секрет на миллион».
При этом он отметил, что не осуждает мужчин, которые уходят из семьи, где растет ребенок с особенностями. Актер пояснил, что не все могут быть героями в подобной ситуации. По его словам, человек создан для счастья, и признался, что сам не раз был в отчаянье, но уходить из семьи не собирался.
«Ты думаешь: "Все, я больше не могу, не знаю, что делать". Но уйти для меня было невозможным», — пояснил Белоголовцев.
Он добавил, что искренне понимает тех, кто принимает решение оставить больного ребенка, так как сам прошел этот путь.
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