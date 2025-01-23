Дочь Анастасии Волочковой выходит замуж

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)
Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна выходит замуж, пишет Starhit. По данным журналистов, 19-летняя девушка обручена со своим избранником Никитой, однако про торжество молодые люди пока не думают. В приоритете для них — обвенчаться в церкви.
«Думаю, если свадьба и состоится, то летом. Главное — это любовь», — сказала Ариадна.
Перед этим Волочкова-старшая, встретившая 49-летие, рассказала, что в силу хорошей генетики ее можно посчитать 35-летней. По словам примы Большого, любуясь собой в зеркало, она думает о собственной красоте.
«Для меня возраст — это цифры в паспорте, и я знаю, что я не выгляжу на свои 49 лет…» — говорила Волочкова.Ранее Волочкова рассказала об отношениях с дочерью и матерью.
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