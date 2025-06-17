Черная икра и торт за 65 тысяч рублей с шампанским внутри: Николай Сердюков с размахом отметил 37-летие

17 июня 2025, 17:36

На дне рождении Николая Сердюкова гости ели торт за 65 тысяч рублей

Николай Сердюков (Фото: Инстаграм* @kolya_serdiukov)

12 июня блогеру Николаю Сердюкову исполнилось 37 лет. Как выяснилось, праздник муж телеведущей Ксении Бородиной отметил с размахом.