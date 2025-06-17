Черная икра и торт за 65 тысяч рублей с шампанским внутри: Николай Сердюков с размахом отметил 37-летие
12 июня блогеру Николаю Сердюкову исполнилось 37 лет. Как выяснилось, праздник муж телеведущей Ксении Бородиной отметил с размахом.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом 2» организовала шумный праздник в честь особенного дня возлюбленного. Гости мероприятия ели черную икру, пили алкоголь, а кульминацией вечера стал необычный торт в виде ведра со льдом и бутылкой шампанского внутри. По информации Телеграм-канала «Звездач», стоимость кондитерского изделия составила 65 тысяч 900 рублей.
Ранее муза Филиппа Киркорова Марго Овсянникова высмеяла Николая Сердюкова.
Напомним, телеведущая рассекретила свои отношения летом 2024 года. Уже в декабре Ксения Бородина и Николай Сердюков сообщили о помолвке, а 3 июня 2025 года поженились. Влюбленные не скрывают, что думают о детях. Муж Ксении мечтает о рождении еще одной дочки. А Бородина, в свою очередь, хотела бы стать мамой мальчика.
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