Бросил жену беременной: чем обернулся ранний брак Евгения Плющенко, почему его сын носит фамилию матери и как выглядит сейчас

Евгений Плющенко (Фото: Instagram*@plushenkoofficial)
Сегодня, 10 марта, старшему сыну Евгения Плющенко исполняется 18 лет. Егор — сын фигуриста от первого, не сложившегося брака, с Марией Ермак. О том, почему отец и сын долгое время не общались, и о сложных отношениях с бывшей женой спортсмена, читайте в материале «Радио 1».
Ранний брак фигуриста
В 2005 году, когда карьера Евгения Плющенко была на пике, судьба свела его с прекрасной Марией Ермак. Встреча произошла на одной из улиц Санкт-Петербурга. Фигурист заметил девушку в роскошном автомобиле и решил догнать ее и узнать номер телефона.
По словам матери фигуриста, Евгений почти сразу же выразил желание взять в жёны Марию. Женщина одобрила выбор сына — Мария была красива и умна и очень хорошо относилась к Жене, кроме того, она была дочерью известного бизнесмена из Санкт-Петербурга, Георгия Ермака.
В начале отношений Мария проявляла невероятную заботу о своём возлюбленном. Она старалась создать в доме атмосферу уюта и тепла, готовила для него вкусные блюда и поддерживала на соревнованиях.
Все изменилось после свадьбы. Супруга оказалась очень ревнивой. Ревность распространялась даже на друзей, маму Евгения и спорт. Девушка настаивала на окончании карьеры Плющенко в фигурном катании. На этой почве между супругами постоянно возникали скандалы. На тот момент Мария уже ждала ребенка, Евгений несколько месяцев терпел давление жены и в итоге не выдержал и решил разорвать отношения еще с беременной супругой.
Другая фамилия назло фигуристу
Егор Ермак и Евгений Плющенко (Фото: Instagram*@plushenkoofficial)
В июне 2006 года родился ребенок. Назло Евгению Мария зарегистрировала малыша под именем Егор, а не Кристиан, как ранее вместе решили супруги, кроме того, она записала малыша на свою девичью фамилию.
«Теперь она не устает повторять: "Плющенко никогда не воспитывал сына!" Но зато Женя зарабатывал деньги. Ведь всё, что есть у Егора, куплено нами. Мы до двух лет обеспечили моего внука. И что бы ни случилось, Женя никогда не откажется от сына», — делилась с журналистами мама фигуриста.
Пара прошла через трудный бракоразводный процесс и официально получила развод только в 2008 году. Плющенко пытался в судебном порядке получить право на опеку над ребёнком, но суд не встал на его сторону. После этого Евгений долгие годы пытался наладить отношения с ребенком, но бывшая супруга категорически запрещала видеться сыну с отцом.
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Все встало на свои места
Егор Ермак, Александр и Арсений Плющенко (Фото: Instagram*@plushenkoofficial)
В 2017 году отношения между Плющенко и Ермак потеплели и у спортсмена появилась возможность больше общаться с сыном.
«С Егором мы сейчас в таком продуктивном диалоге, и я думаю, что в будущем все окончательно встанет на свои места. Я очень хочу, чтобы он больше общался с Сашей, Колей и Андрюшей. Пока он не готов, наверное. «Давай, пап, мы с тобой побудем, а потом я приеду в вашу семью», — говорит. Это нормально — не надо форсировать события, сегодня у нас хорошие отношения, и по мере взросления Егора этот процесс будет развиваться. Я для этого делаю всё», — цитировало слова Плющенко в 2017 году издание Sport24.
Сейчас Егору уже 18 лет, он не ведет публичный образ жизни и не катается на коньках как его отец. При этом молодой человек увлекается другими видами спорта, особенно единоборствами.
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