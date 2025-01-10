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Ждет тяжелая инвалидность или суицид: чем Андрей Губин болеет на самом деле и почему он скрывается

Андрей Губин (Фото: кадр из клипа «Девушки как звёзды»)

Андрей Губин (Фото: кадр из клипа «Девушки как звёзды»)

Андрей Губин, который уже много лет ведет уединенный образ жизни, пропал из виду. Согласно сообщениям СМИ, здоровье артиста ухудшается, а его болезнь прогрессирует. Вопросы о его местонахождении остаются открытыми: что говорят его друзья и соседи? Какие прогнозы дают врачи? Читайте об этом в материале «Радио 1».

Поклонники Губина озадачились его внезапной пропажей


Фанаты Андрея Губина выражают свою тревогу. Певец не выходил на связь с ними уже более месяца. Соседи по подъезду также отмечают, что общались с ним довольно давно, и тогда 50-летний артист выглядел нездоровым. На его лице явно читалось, что ему тяжело. Журналисты программы «Светская хроника» на Пятом канале попытались выяснить, где может находиться артист.



«Он плохо себя чувствует. Что-то в последнее время вообще плохой. Нездоровый», — поделился сосед Губина.

В последний раз Губин появлялся на публике в начале ноября. Он посетил юбилейный концерт композитора Игоря Крутого. А до этого на своем творческом вечере, который проходил в рамках музыкального фестиваля, говорил о возобновлении карьеры.

«Я пишу музыку, до сих пор пишу много. Просто сейчас по здоровью не выступаю. Как только, так сразу», — заявил исполнитель.

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На фестиваль артист приехал в компании новой возлюбленной. С этой же девушкой Губина не раз встречали соседи.

Однако вскоре и его возлюбленная, и сам Андрей исчезли из поля зрения. Никто не знает, где сейчас находится артист, что делает ситуацию особенно тревожной на фоне недавних новостей об ухудшении его состояния. Певец Родион Газманов высказал мнение, что сцена — это важнейшая часть жизни артиста, и если Губин решил отказаться от нее, то на это должны быть очень серьезные причины.

Андрей Губин (Фото: кадр из программы «Ты не поверишь»)

Чем на самом деле болен Андрей Губин


Андрей Губин уже на протяжении 20 лет страдает от болей, которые, по его словам, вызваны редкой патологией — левосторонней прозопалгией лица. Однако некоторые специалисты ставят под сомнение его диагноз. Психиатр Василий Шуров отметил, что Губин мог придумать прозопалгию и потратил значительные средства на лечение, несмотря на то, что врачи сообщили ему о невозможности излечения. Шуров считает, что это может быть проявлением серьезного психического расстройства.

По мнению врача, состояние Губина связано с отсутствием творческой активности и полной изоляцией, которую он выбрал после смерти родителей. Он не поддерживает никаких социальных контактов и ведет жизнь отшельника. Шуров также упомянул, что несколько лет назад, когда Губин давал интервью, он демонстрировал признаки паранойи и бреда, утверждая, что его преследуют и портят его вещи.

Специалист выразил уверенность в том, что артисту необходима профессиональная медицинская помощь, и как можно скорее. Он предупредил, что без вмешательства может произойти полный распад личности и тяжелая инвалидность. Врач также не исключил, что на фоне недуга артист может покончить с собой или нанести увечия другому человеку.

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Мнения артистов о болезни Губина


Тем не менее, некоторые коллеги по шоу-бизнесу полагают, что с психическим состоянием Губина все в порядке. Они считают, что артист просто в какой-то момент пресытился славой и решил уйти из профессии. Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что иногда известность может надоедать, и у Губина, возможно, есть свое видение жизни в данный момент.

Недавно в прессе появилась информация, что Губин снова готов спеть своего «Мальчика-бродягу» на каком-нибудь мероприятии. Правда, под фонограмму и за миллион долларов, а это более ста миллионов рублей.

«Это большой гонорар, достаточно. Но я думаю, что такой артист, как Андрей Губин, стоит таких денег. Если вообще мы узнаем, увидим афишу, что он собирает и делает концерт где-нибудь на большом стадионе, билеты точно распродадутся все», — подчеркнул певец Максим Завидия.

Только сам Андрей может ответить на вопрос, готов ли он терпеть боль ради значительной суммы денег, если, конечно, он выйдет на связь. Его родная сестра также не знает о местонахождении брата. Концертный директор, который ранее сотрудничал с певцом, предположил, что он мог улететь на отдых в Египет. Однако остается неясным, так ли это на самом деле и есть ли у него обратный билет.

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«Он заставлял меня»: фанатка Ислама Итляшева обвинила его в избиении за отказ в сексе. Скандальное откровение несовершеннолетней
10 января 2025, 16:56

Певец Ислам Итляшев (фото: социальные сети)

Несовершеннолетняя поклонница певца Ислама Итляшева обвинила его в сексуальных домогательствах. Девушка утверждает, что артист якобы избил её после того, как она отказалась от интимной близости с ним. Подробности случившегося расскажет ​«Радио 1».

Общался с несовершеннолетней


Алина рассказала, что инцидент произошёл, когда ей было 16 лет. Она сходила на концерт певца в Саранске полтора года назад. На тот момент девушка уже была заочно знакома с артистом — они переписывались в социальных сетях.

«Он написал: "Красотки! Жду на концерте. Скиньте свой номер, после концерта наберу". Концерт закончился, ко мне подошел один из охранников этого человека. Сказал, чтобы я пошла с ним. Он привел меня в гримерку к этому человеку. Мы познакомились, пообщались. Я сказала, что мне страшно, можно ли, придет моя подруга. Он сказал, да. Моя подруга зашла в гримерку, и он нам сказал, что мы вместе едем в отель», — рассказала Алина.

Девушка подчеркнула, что на тот момент им с подругой было по 16 лет. Подросткам казалось, что если он популярный артист, значит, хороший человек и уважает свою аудиторию.

«Мы думали, что просто потусим с ним минут сорок и поедем. Мы не думали, что может случиться что-то плохое», — сказала девушка.

Осталась с ним наедине


Затем Алина осталась с певцом наедине, так как её подруга и ассистент Итляшева вышли из номера.

«И он начинает очень сильно приставать ко мне, очень сильно заставлять меня. Я ему отказала», — вспоминает Алина.

Девушка добавила, что после этого певец начал предлагать ей деньги и что-то купить, чтобы она согласилась. Девушка начала плакать и кричать, но в ответ Итляшев начал бить её по лицу и закрывать ей рот рукой. Кроме того, артист отобрал у 16-летней Алины телефон, чтобы она не смогла никому написать.

Певец Ислам Итляшев (фото: социальные сети)

Угроза жизни


Алина сообщила, что после случившегося боится за свою жизнь.

«Мне очень страшно, я не чувствую себя в безопасности. Пугаюсь от каждого шороха, сильно боюсь, потому что мне уже пишут угрозы», — поделилась она.

Она также призналась, что решила поделиться своей историей, потому что стала чаще сталкиваться с новостями о сексуальных домогательствах со стороны известных людей.

Отметим, что сам артист ситуацию не комментировал и официально она не подтверждена.

Ислам Итляшев


В 2022 году Итляшев стал самым популярным исполнителем на YouTube в России и присутствовал на церемонии вручения премии «Шансон года».

Трек Итляшева «Сердце, не ревнуй» произвёл впечатление на Ольгу Бузову.

Вместе с Султаном Лагучевым Итляшев выпустил песню «Хулиган», а с Ириной Круг — «Когда-нибудь растает лёд».

Сейчас певцу 33 года, и он является заслуженным артистом Карачаево-Черкесской Республики. У него есть жена Рамина, с которой они воспитывают пятерых детей.

Ислам Итляшев и Султан Лагучев (фото: социальные сети)

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Увел жену из семьи: тайны композитора Игоря Крутого, неизлечимая болезнь и любимые женщины
10 января 2025, 15:56

Игорь Крутой (Фото: РИА Новости/Владимир Гердо)

Жизненный путь композитора Игоря Крутого полон триумфов и потерь, взлетов и испытаний. Знаменитый композитор и продюсер, создававший хиты для звёзд, всегда умел передать свои эмоции через музыку.
О том, что скрывается за невероятным успехом Игоря Крутого, подробности личной жизни и детали о неизлечимой болезни композитора — в материале «Радио 1».

Потеря слуха в детстве и судьбоносные наставления матери Игоря Крутого


Детство будущего маэстро прошло в тихом городке Гайворон. С ранних лет Крутой тянулся к музыке. Мальчик с интересом изучал старенький баян, находясь под пристальным взглядом своей матери, Светланы Семеновны, которая мечтала о будущем сына.

«Музыка должна стать твоим спутником», — настаивала она.

По словам композитора, в его жизни есть две главные женщины (помимо дочерей), которые поддерживают его в любой ситуации. Одной из них является мать маэстро — 90-летняя Светлана Семеновна. Как говорит Крутой, именно она направила его на профессиональную творческую тропу.

«Я участвовал в конкурсах художественной самодеятельности, хору аккомпанировал, играл на детских утренниках, подхалтуривал на танцах, но это не имело никакой профессиональной мечты, просто для себя, а она что-то в этом углядела и ненавязчиво предложила съездить на консультацию в музыкальное училище», — вспоминает Крутой.

Вопреки всем трудностям, родители сумели приобрести старое фортепьяно, дав Игорю шанс развивать свои способности. Однако судьба преподнесла неожиданный удар: после тяжелой болезни ещё маленький Игорь потерял слух, он оглох на одно ухо.

Сотрудничество с Александром Серовым, которое прославило композитора


Несмотря на все преграды, молодой музыкант начал карьеру в селе преподавателем музыки. Спустя время Крутой осознал: его амбиции далеко за пределами маленькой сцены.

Будущий композитор принял решение переезжать в Москву. Именно в этом городе началось его сотрудничество с Александром Серовым. Этот творческий союз подарил миру песню «Мадонна», которая принесла обоим артистам известность.

Александр Серов и композитор Игорь Крутой (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

«Все первые мои опусы были посвящены Саше», — вспоминал Игорь.

Путь к признанию был нелегким, однако настойчивость и талант сделали его одним из самых уважаемых композиторов.

Романы Игоря Крутого


Несмотря на успешное начало карьеры, счастье в личной жизни маэстро далось ему не сразу. Первый брак Крутого с Еленой Бутома завершился болезненным разводом.

«Я ее очень любил, а она меня — нет», — с грустью делился он.

От этого союза остался сын Николай, но общение с ним поначалу осложнялось недопониманием между бывшими супругами.

Переломным моментом в жизни Игоря Яковлевича стало знакомство с Ольгой, женщиной, которая изменила его судьбу. Ольга была уже замужем, когда встретила композитора, но их любовь была столь сильной, что преодолела все преграды. Крутой быстро осознал — это его вторая половина.

По словам Ольги, их история любви началась в Майями. Примечательно, что именно здесь Игорь написал трогательную композицию «Я люблю тебя до слез».

Игорь Крутой с супругой Ольгой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Их брак принес композитору не только радость, но и семейное счастье — у супругов родилась дочь Саша, а ещё Игорь Крутой удочерил Викторию, дочь Ольги от первого брака.

У Игоря Крутого есть еще один сын — Яков, который появился на свет вне брака. О существовании ребёнка музыкант узнал лишь несколько лет назад. Сам Яков недавно стал отцом, подарив маэстро внука, которого назвали в его честь.

Неизлечимая болезнь маэстро


В начале нулевых Игорь Крутой лег на операцию по удалению новообразования в поджелудочной железе, но в процессе работы было несколько моментов, которые чуть не лишили жизни музыканта. После операции Игорю пришлось проходить курс реабилитации.

Победив недуг, артист вновь вернулся к былому рабочему графику, и всем казалось, что у Крутого все будет хорошо и дальше. Несколько лет назад поклонники начали бить тревогу — композитор стал выглядеть вялым и истощенным. Некоторые заметили, что он пропал с медиаполя, и даже утверждали, что у кумира обнаружили рак.

Действительно, медики диагностировали у композитора сахарный диабет. По этой причине артист соблюдает строгую диету.

По информации СМИ, сегодня Игорь Крутой проживает в США и продолжает лечение, а в Россию приезжает лишь по деловым и рабочим вопросам.

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«Таскалась за Глушко»: как любовница Тарзана «утерла нос» Наташе Королевой после скандала с изменой и где она сейчас
10 января 2025, 15:31

Наташа Королева и Сергей Гушко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В свое время история бурной любви Сергея Глушко и Анастасии Шульженко привлекла внимание всей России. Стриптизер начал отношения с рыжей красавицей, будучи в браке с Наташей Королевой. Что сейчас происходит в жизни знаменитого семейства и как живет любовница Тарзана после скандального романа расскажет «Радио 1».

Измена Тарзана Королевой


История с изменой Тарзана Наташе Королевой могла бы остаться в тени, если бы не случайно попавшее в прессу видео. В один из роковых дней в СМИ утекли кадры интимных встреч Сергея Глушко с рыжеволосой дамой. На кадрах запечатлена рыжая красавица, которая буквально вилась вокруг харизматичного артиста. Одной из первых о романе мужа узнала его супруга, певица Наташа Королева. Хотя она уже привыкла к тому, что Сергей часто флиртует на сцене, известие о его измене стало для неё настоящим ударом.



Признания любовницы


Сначала Наташа не могла поверить, что Глушко способен на такое предательство, потом пыталась убедить всех, что это всего лишь театральный трюк. Тем временем Анастасия Шульженко, на тот момент актриса с несколькими ролями за плечами, стала частой гостьей на отечественных ток-шоу. С экранов телевизоров она откровенно делилась подробностями их отношений, рассказывая о том, как Сергей ухаживал за ней и как они встретились.

По словам Шульженко, первая встреча будущих любовников состоялась еще в 2019 году. Устав от безделья, она согласилась на предложение подруги посетить эротическое шоу, и вскоре настолько увлеклась выступлением Тарзана, что смогла пробраться к нему в гримерку. Неловкая беседа быстро переросла в совместный вечер, а затем и в ночь. Анастасия утверждает, что Тарзан пригласил ее к себе домой, сообщив, что Наташа Королева с их сыном Архипом отдыхает на даче. Она признается, что они занялись сексом в ночь их знакомства.


«Мы с Сережей вместе полтора года. Да, признаю, я мечтала о том, чтобы он ушел от жены. Но кто не мечтает об этом, когда есть чувства?» — утверждала она.

Однако история могла бы закончиться на этом, если бы не одно «но»: любовница Тарзана шокировала всех новостью о своей беременности. По словам Шульженко, в ту судьбоносную ночь, охваченный страстью, её возлюбленный, похоже, забыл о средствах защиты. Анастасия не планировала делать аборт и собиралась оставить ребенка. Она уже тогда настаивала на том, чтобы Глушко регулярно перечислял алименты на содержание малыша, поскольку намеревалась воспитывать его самостоятельно.

Раскаяние Тарзана в измене



Сам Тарзан после скандальных заявлений любовницы сначала опубликовал гневный пост, в котором сообщил о намерении подать в суд на все СМИ, раскрывшие и растиражировавшие эту историю. Он надеялся, что угрозы и заявления помогут ему сдержать натиск журналистов, стремящихся узнать все интимные подробности. Наташа Королева решила действовать иначе. Сначала она выложила видео, на котором они с мужем исполняют дуэтом песню «Точь-в-точь», сопроводив его признанием в любви: «Сила любви может преодолеть любые преграды!».

Позже её аккаунт пополнился совместными фотографиями с отдыха в Турции и откровенными видео, на которых Глушко обнимает жену, словно ничего не произошло. Многие думали, что на этом всё закончится, но ошибались. Не выдержав давления, Глушко опубликовал в социальных сетях видео, в котором открыл всю правду и признался в измене.

«Я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, на мою семью и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я, человек, похожий на меня, или что-то еще. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой, и больше ни перед кем из вас я отчитываться не собираюсь», — предупредил Глушко.


Обвинения в краже


Анастасии Шульженко (Фото: ​соцсети)

В это время в СМИ появилась информация о предполагаемой краже украшений Наташи Королевой. В преступлении семейство поспешило обвинить любовницу Тарзана. Анастасия утверждала, что Наташа написала на неё заявление в полицию из ревности, так как давно знала о её отношениях с Глушко. Публичные разборки и обвинения довели Шульженко до истерики. Она обратилась в социальные сети с рыданиями, сообщив, что Королева и Глушко угрожают ей расправой, и ей пришлось искать адвоката для защиты.

«Я боюсь за свою жизнь. В наше время достаточно иметь определённые связи, чтобы обвинить человека. У этой пары явно есть знакомые и друзья, которые могут помочь им достичь своих целей. Вы понимаете, о чем я говорю... Я действительно имела интимные отношения с Серёжей. Я никогда не афишировала наши отношения и ничего от него не требовала», — клялась она.
Чтобы окончательно «добить» соперницу, Королева устроила очную ставку и доказала, что Шульженко не беременна. Узнав об этом, Анастасия потеряла сознание за кулисами на съемках шоу и больше не смогла подняться. Поклонники пары Глушко и Королевой тогда разделились во мнениях: действительно ли произошедшая история была реальной, или это всего лишь спектакль, организованный для привлечения внимания.

Некоторые внимательные фанаты даже изучили фильмографию Анастасии Шульженко и нашли там лишь несколько незначительных ролей. Кроме того, согласно открытым источникам, она получила диплом актрисы, но так и не смогла устроиться по специальности, что могло стать причиной её согласия на участие в скандале за приличный гонорар.


Как сейчас живет Шульженко


Тем не менее, со временем Королева и Глушко уладили все конфликты, развод не состоялся, а Шульженко исчезла из общественного поля зрения. Однако спустя четыре года она вернулась, вновь заявив о себе в актерских кругах. Анастасия появилась на дне рождения Дианы Бичаровой, бывшей избранницы звезды «Солдат» Вячеслава Гришечкина.

По информации KP.RU, недавно Анастасия стала мамой — она родила дочь своему новому партнеру. Однако личность супруга и имя малышки остаются неизвестными. В социальных сетях пользователи поспешили поздравить Шульженко, и многие согласились с тем, что для неё не может быть лучшей судьбы.

«Тарзан новому мужу в подметки не годится», «Вот это облом для Глушко! Зажила без него лучше, чем могла бы с ним», «Хороша! Намного лучше выглядит, чем если бы за Глушко таскалась. Утерла нос Королевой», — пишут комментаторы.

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Похоронил сына, пережил тяжелый развод и не справился со страшной болезнью: трагическая судьба Алексея Бегака
10 января 2025, 14:31

Алексей Бегак (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Известный телеведущий и художник Алексей Бегак на протяжении всей своей карьеры вел множество популярных передач. Одной из ключевых его программ было шоу «Квартирный вопрос» на НТВ. В 2014 году Бегак начал вести свою наиболее известную передачу — «Правила жизни» на телеканале «Культура», в которой совместно со звездными гостями рассуждал об изменениях в этике и эстетике, произошедших за последние века и десятилетия.
О том, как жил знаменитый телеведущий, какие трагедии происходили в его жизни и что стало причиной смерти Алексея Бегака — в материале «Радио 1».

Детские годы и талант художника


Алексей Бегак родился 10 марта 1960 года. Его родителями были артисты балета Большого театра Дмитрий Бегак и Ирина Левитина. С малых лет в мальчике прослеживался талант к рисованию, который он унаследовал от деда по материнской линии. Алексей взялся за карандаш в 1 год и 11 месяцев, а к 4 годам уже хорошо рисовал. В документальном фильме «Его правила жизни» Бегак показывал свои детские рисунки, которые сохранили его родители. После окончания школы Алексей поступил в Московский государственный художественный институт имени Василия Сурикова.

Жизнь в Лондоне, выставочная деятельность и увлечение дизайном


Работать Бегак начал в качестве иллюстратора книг. Среди изданий, проиллюстрированных им, сборники стихов Б. Пастернака и фантастики Г. Уэльса.

В 1991 году Бегак вернулся к живописи. Его пейзажи экспонировались в частных московских галереях Art Modern и «Зеро», а также в нью-йоркской галерее Eleonor Ettinger Gallery. В Лондоне, где Алексей прожил 10 месяцев, он увлекся дизайном. Вернувшись в Москву, Бегак стал востребованным архитектором и дизайнером.

Карьера на телевидении


Первым телевизионным проектом, в котором Алексей Бегак принял участие, стала передача «С новым домом!», выходившая на канале «Россия 1». Этому поспособствовал младший сын Алексея, Филипп, который предложил пригласить отца в этот проект в качестве дизайнера. В 2011 году в возрасте 19 лет Филипп начал работать в этом проекте ассистентом, а затем дорос до директора.

Алексей Бегак и его сын Филипп (Фото: соцсети)

Другим телепроектом, который вел старший Бегак, было шоу «1000 мелочей», где ведущий помогал зрителям разобраться в полезных устройствах для дома. Когда на канале «Культура» обсуждалась идея программы об этике и эстетике, то Филипп вновь предложил кандидатуру Алексея на роль ведущего.

В 2014 году Алексей Бегак начал вести передачу «Правила жизни». Также он вел программу «Гений» и совместно с хореографом Аллой Сигаловой — программу-конкурс «Большая опера».

Стоит отметить, что за все это время успешный телеведущий не бросал живопись и выставочную деятельность. В 2017 году в Еврейском музее и центре толерантности прошла экспозиция картин Бегака «Большое увеличение».

Две трагедии в жизни Алексея Бегака


Если карьера у Алексея сложилась блестяще, то того же нельзя было сказать о его личной жизни. В браке с художницей Дарьей Семеновой, который длился почти 25 лет, у них родились два сына: Максим и Филипп. Супруга телеведущего родом не из простой семьи. Отцом Дарьи является советский писатель Юлиан Семенов, автор знаменитого романа «Семнадцать мгновений весны». А мать — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской — Екатерина.

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Однажды в семье Бегак произошла большая трагедия: старший сын пары Максим погиб в 24 года. Его убили из-за карточного долга в 3 тысячи долларов. Максим с детства был очень застенчивым, что затрудняло его адаптацию в обществе. После окончания школы молодой человек отправился в Англию. Откуда вернулся совсем другим человеком: более открытым и общительным.

«Все это сопровождалась сильной гульбой. Так продолжалось довольно долго и трагически закончилось», — вспоминал Алексей.

Смерть сына привела Дарью и Алексея к взаимным обвинениям и обидам. В результате чего они развелись. Через время даже трагедия с младшим сыном не смогла вновь их объединить. В 18 лет Филипп чудом выжил после тяжелой аварии на мотоцикле, в результате которой перенес пять сложнейших операций и два года восстановления.

Второй брак Алексея Бегака с женщиной, которая на 30 лет младше


Вторая жена Алексея, Ольга Гранкина, была значительно моложе его — на целых 30 лет. Их знакомство произошло в 2010 году, когда та была еще студенткой. Алексей с гордостью отмечал, что его супруга не только училась, но и успешно строила свою карьеру во Франции, куда переехала по обмену. Здесь девушка начала изучать экономику. Однако вскоре поняла, что её призвание — это искусствоведение, и поступила в Сорбонну. А позже нашла в Париже работу.

Влюбленным пришлось адаптироваться к жизни на две страны, что поначалу создавало проблемы. Со временем супруги научились находить баланс и поддерживать связь на расстоянии.

Болезнь и смерть Алексея Бегака


Смерть Алексея стала шоком для многих. Мужчина вел здоровый образ жизни и абсолютно не выглядел на свой возраст.

Первые признаки ухудшения здоровья Бегака зрители канала «Культура» заметили ещё в начале 2022 года, когда сильно похудевший ведущий появился на их экранах. Тогда многих встревожило его состояние, поскольку этот талантливый, жизнерадостный человек вдруг стал напоминать тень самого себя.

Алексей Бегак (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Через шесть месяцев, 29 мая 2022 года, 62-летнего Алексея Бегака не стало. Близкие и сегодня продолжают хранить молчание относительно его смерти. Однако известно, что в последние годы телеведущий серьезно болел. По некоторым данным, Бегак страдал от онкологии.

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Предал семью и зарабатывает на порно: на что пошел Никита Пресняков в США и зачем он пытается продать элитный дом Пугачевой
10 января 2025, 14:03

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Сбежавший в США музыкант Никита Пресняков прекратил общение со своими родственниками, оставшимися в России. Речь идет о бабушке – солистке группы «Самоцветы» Елене Пресняковой, которая когда-то помогала ему в карьере. О том, как сейчас живет сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте расскажет «Радио 1».

Бабушка Преснякова подтвердила, что почти не общается с внуком


В интервью изданию 78.ru Елена Преснякова сообщила, что старший внук, уехавший в США после начала специальной военной операции, сильно изменился и теперь не стремится общаться с родственниками, выбравшими другую позицию.

«У Никитоса все нормально. Мы почти не переписываемся», — кратко и сдержанно произнесла знаменитая бабушка.

Удивительно, что совсем недавно Преснякова рассказывала о том, как часто она общается с Никитой по телефону. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

«У нас хорошие отношения. У него все прекрасно: мы перезваниваемся очень часто. Он рассказывает о своей работе. Ему в США очень интересно», — прежде говорила артистка.

Как внук Пугачевой вынужден зарабатывать на жизнь в США


Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

У Никиты Преснякова в Лос-Анджелесе есть квартира, подаренная Пугачевой, и постоянная финансовая поддержка от семьи. Однако славы и признания ему не хватает. В США артист вынужден снимать клипы для малоизвестных музыкантов и порноактрис, а также выступать в неприметных барах с хитами 1990-х, чтобы привлечь хоть какую-то аудиторию.

«Предал семью ради денег», «И стоило того? Уехать и снимать порно вместо карьеры в России», «Недалеко ушел от матери - предательницы», — обрушились на внука Пугачевой пользователи сети.

Недавно в СМИ появилась информация о скандале Никиты в США, связанного с авторскими правами. В погоне за успехом и доходом он начал исполнять известные хиты популярных исполнителей в маленьких барах без разрешения, включая знаменитую песню «На заре» рок-музыканта Олега Парастаева.

«Мы приветствуем переработку и исполнение «На заре». Так сохраняется и живет память об Олеге и его творчестве. Но артисты всегда согласовывают с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал», — говорила супруга Олега Парастаева Ирина.

Не только жена Парастаева выразила недовольство, но и группа «Отпетые мошенники», чьи хиты также исполняет Никита Пресняков в США. Участник группы Сергей Аморалов отметил, что каверов на их песню «Люби меня, люби» уже больше 30. Он не одобряет исполнение сына Орбакайте, но и не собирается с ним бороться, так как уверен, что Пресняков никогда не превзойдет оригинал.

Ввиду финансовых сложностей, Никита намерен избавиться от недвижимости в России. Он пытается продать трехэтажный особняк в деревне Бережки под Москвой, расположенный на берегу Истринского водохранилища, который ему подарила Пугачева. Элитный дом Пресняков оценил в 225 миллионов рублей.

Площадь дачи Аллы Борисовны составляет 760 квадратных метров, а участок занимает 80 соток. Внутри находятся бар, кинотеатр и просторная гардеробная, а также отдельное строение для гостей.

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В особняк вложено немало средств: стены отделаны мрамором, а полы выполнены из массива дуба. Однако наслаждается всем этим лишь помощница Пугачевых – повариха Елена, которая следит за домом, переписанным на Никиту в 2014 году.

Орбакайте вслед за сыном стремится распродать недвижимость в РФ


После Пугачевой и Преснякова свою недвижимость на продажу выставила и Кристина Орбакайте, предложив две квартиры в центре Москвы. Апартаменты расположены в престижном жилом комплексе «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице и имеют площади 260 и 226 квадратных метров с великолепными панорамными видами. Каждая квартира оценена в 200 миллионов рублей. Комплекс предлагает своим жильцам фитнес-центр, салон красоты, автомойку и технический центр.

По мнению бизнес-леди Марины Кравец, стремление семьи эмигрантов продать свою недвижимость связано с намерением приобрести квартиры в США, чтобы избежать финансовых трудностей в будущем.

«Все дело в том, что будущего в России она не видит. У Кристины Орбакайте больше нет нужды иметь в Москве недвижимость. Она недавно попрощалась с российским зрителем, сказав, что новая встреча будет в "лучшей жизни". А концерты — это ее работа, ее хлеб, заработок. Все стараются найти жилье ближе к дому. Поэтому Кристине теперь нужна недвижимость в Америке, где бизнес у ее мужа и где учатся ее дети. Или в Израиле, где почти три года живет мама», — рассказала aif.ru знаменитость.

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Сломал нос Орбакайте и женился на 18-летней, будучи в браке: как выглядит жена чеченского зятя Пугачевой Байсарова
10 января 2025, 12:53

Руслан Байсаров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В 2019 году общественность с восторгом наблюдала за великолепной свадьбой 51-летнего экс-зятя Аллы Пугачевой и 18-летней жительницы маленького чеченского села. Скандально известный бизнесмен вступил в брак в шестой раз, выбрав юную красавицу. Родители девушки не возражали против ее союза с мужчиной, состояние которого составляет впечатляющие 900 миллионов долларов. На днях в социальных сетях появились редкие фотографии нынешней 23-летней жены Байсарова. Подробнее о новой избраннице бывшего мужа Кристины Орбакайте расскажет «Радио 1».

Неудачный брак с Орбакайте и сломанный из-за ревности нос


Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров (Фото: РИА Новости/Игорь Михалев)

Руслан Байсаров впервые женился в начале 1990-х на модели Татьяне Ковтуновой. Через три года у них родилась дочь Камилла, но семейное счастье оказалось недолговечным, и брак распался. Позже судьба свела Руслана с Кристиной Орбакайте, дочерью Аллы Борисовны Пугачевой. Для Кристины Орбакайте Руслан Байсаров представлялся идеальным мужчиной: обаятельным, успешным, щедрым и воспитанным. К тому времени он уже накопил состояние в 200 миллионов долларов.

Хотя пара не зарегистрировала свой брак официально, они провели свадебный обряд в одной из мечетей Москвы, следуя мусульманским традициям. В конце 1990-х у них родился сын Дени. Однако вскоре после появления малыша Руслан начал проявлять свой кавказский темперамент. В 2000 году произошел один из самых громких конфликтов между ними. На презентации нового альбома Орбакайте в ночном клубе «Кристалл» Байсаров вошел с букетом цветов, в то время как Кристина общалась с другими артистами.

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Увидев ее рядом с танцором Василием Руткой, Руслан, возможно, воспринял это как флирт. Вспыхнув от ревности, он подошел к певице, грубо схватил ее за руку и увел в гримерку. Гости сначала не поняли, что происходит, и лишь потом осознали, что стали свидетелями семейной ссоры. Байсаров силой вывел Кристину из клуба и бросил ее в машину. Певица попыталась позвонить своей матери, чтобы рассказать о случившемся, но Руслан выбросил ее мобильный телефон в окно.

Когда они добрались до загородного дома, Кристина первым делом бросилась к стационарному телефону, чтобы связаться с матерью, но Байсаров оказался быстрее — он выдернул шнур. Оставшись без связи и помощи, она решила притвориться спящей. Когда он ненадолго вышел из комнаты, Кристина воспользовалась моментом: схватила его мобильный телефон, заперлась в ванной и попыталась вызвать помощь.

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Алла Пугачева вспоминала, как однажды обнаружила свою дочь Кристину в ужасном состоянии — избитой и в крови. Кристина лежала в постели с травмами, и мать, используя подручные средства, старалась помочь ей. Руслан Байсаров, пытаясь загладить свою вину, подарил Примадонне роскошную квартиру в Филипповском переулке площадью 500 квадратных метров. После этого Кристина два месяца оставалась дома, скрывая синяки и сломанный нос. Позже она решилась на ринопластику, чтобы исправить последствия травмы. Несмотря на то, что Орбакайте простила Байсарова, в 2003 году она решила уйти от него, узнав из прессы о его новой семье и ребенке.


Роман с другой женщиной, будучи в браке


Что касается личной жизни Руслана, то в 2003 году, будучи еще в отношениях с Кристиной, у него родился сын от модели Алины Цевиной, которая впоследствии стала его третьей женой. Однако их совместная жизнь оказалась недолгой: всего через полгода после рождения ребенка Руслан ушел к другой, на тот момент беременной женщине. Чтобы искупить свою вину перед Алиной, он купил ей квартиру в Москве. По чеченским традициям, его дети остались жить с отцом.

В 2005 году у Руслана родилась вторая дочь по имени Дали от девушки Юлии. В 2009 году, когда Руслану было 41 год, он женился на 17-летней Мадине Гайтаевой из своего родного села. Несмотря на то, что Мадина не планировала выходить замуж, ходили слухи о том, что Руслан буквально «похитил» её. Вскоре после свадьбы, на которой присутствовал Рамзан Кадыров, Мадина родила Байсарову двоих сыновей — Амина и Амира. В настоящее время семья живет на Рублевке.


Свадьба Байсарова и 18-летней чеченки


Аламат Байсарова (Фото: соцсети)

Руслан Байсаров, не разводясь с предыдущей супругой, женился в шестой раз на 18-летней Аламат. Она родом из города Шали и на момент знакомства с бизнесменом училась в университете, подрабатывая моделью. Говорят, что 51-летний Руслан встретил Аламат в интернете. Свадьба состоялась в Грозном накануне Нового 2019 года. Молодожены выбрали закрытую церемонию, пригласив только самых близких людей. Родители Аламат не возражали против ее брака с состоятельным мужчиной, чье состояние оценивается в 900 миллионов долларов.

Недавно в интернете появились редкие фотографии 23-летней жены Байсарова, на которых она запечатлена в черном струящемся наряде, полностью закрывающем плечи и ноги.

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Увела жениха у Кабаевой, развелась с миллиардером и в 41 год бездетна: как живет звезда сериалов «Две судьбы» и «Бедная Настя» Анна Горшкова
10 января 2025, 12:23

Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Карьера модели Анны Горшковой развивалась достаточно успешно. Она вовсе не планировала становиться актрисой. Ее судьбу изменил простой интерес, ради которого Анна отправилась на кастинг и получила роль в сериале «Бедная Настя».
Как сложилась личная жизнь Анны Горшковой и почему к 40 годам она все еще одинока, расскажет редакция «Радио 1».

Развод родителей, элитная школа и карьера модели


Внучка начальника Главного управления КГБ Союза и педагога, дочь служащего спецслужб Анна Горшкова росла в неполной семье. Ее родители разошлись, когда девочке было всего пять лет. Отец будущей модели переехал в Штаты, но при этом стремился поддерживать общение с дочкой.

Мать Горшковой сосредоточилась на воспитании и образовании дочери. Благодаря ее упорству, Аня училась в элитной спецшколе с уклоном на иностранные языки и математику. Параллельно девочка обучалась в музыкальной школе, пела в детском хоре и проходила обучение в Гнесинке. Модельный бизнес для будущей артистки стал шансом получить независимость и хоть немного отдохнуть от постоянного контроля и вечной занятости.

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Яркая внешность и природное обаяние позволили Горшковой быстро продвинутся в этом направлении, и к 15 годам она уже вовсю работала за границей. Показы и фотосессии в Милане, Париже, сотрудничество с именитыми брендами позволяли девушке чувствовать себя свободной. Благодаря модельному бизнесу Анна неплохо зарабатывала. Также она продолжала учиться в университете управления, хотя диплом она так и не получила.

Судьбоносный интерес и оглушительный успех в кино Анны Горшковой


Компания «Амедиа» к созданию сериала «Бедная Настя» подходила крайне серьёзно, и искала для проекта новые лица. Анну пригласили на кастинг. Хотя девушка и не думала о карьере актрисы, но ради интереса она все же решила попробовать силы в новой для себя отрасли. Своей экспрессией, внешностью Горшкова произвела впечатление на режиссера проекта. Петр Штейн уверял, что в Анне удачно соединились черты дьяволицы и простушки. С ролью Полины Пеньковой начинающая актриса справилась настолько удачно, что публика ее приняла и начали поступать новые предложения о работе.

Анна Горшкова (Фото: кадр из фильма «Бедная Настя»)

Успех в проекте «Две звезды», работа с Шахназаровым над «Всадником без головы» и многие другие знакомые проекты позволили Анне раскрыться как артистке. Хвалили критики игру актрисы и в «Пассажирке», где ей достался образ Веры Кларк. Вот только там, где ходит популярность, тут же появляется зависть коллег.

В последнее время Анна снимается крайне редко, она перестала получать знаковые роли и сосредоточилась на модельной карьере.

Горшкова увела жениха у Алины Кабаевой


В 2006 году Анна Горшкова стала появляться на светских мероприятиях в компании Шалвы Муселиани. Примечательно, что в то время Шалва уже не состоял в отношениях с гимнасткой Алиной Кабаевой, которую ранее собирался взять в жены. Однако на Анну обрушилась волна критики, ее стали называть разлучницей, которая увела избранника у спортсменки. Актриса пыталась оправдываться и уверяла всех, что с Давидом (а так называла его и Алина) она лишь дружит и ничего более. По словам Горшковой, на момент знакомства с женихом Кабаевой, он уже расстался со спортсменкой. Вот только в такие аргументы мало кто верил.

После скандала прошло совсем немного времени, когда актриса дала согласие выйти замуж за миллиардера Михаила Борщева. Ее вовсе не смущал тот факт, что избранник старше на 15 лет. Знакомство пары произошло на вечеринке общих приятелей, и почти пару лет бизнесмен ухаживал за Анной.

Красивая свадьба пары состоялась в 2007 году в Монако. Однако семейная идиллия в паре так и не наступила. Влиятельный супруг требовал, чтобы Анна полностью отказалась от карьеры. Постоянные скандалы и давления стали обычным делом. После двух лет совместной жизни актриса решилась подать на развод. Лишь недавно она стала открыто говорить, что супруг был настоящим тираном, от которого чудом удалось уйти.

Личная жизнь Анны Горшковой сегодня


После неудачного брака Горшкова решила, что «счастье любит тишину» и о своей личной жизни предпочитает молчать.

Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

К 41 году Анна не замужем и не познала счастье материнства. Возможно в жизни артистки еще появится тот человек, с которым она создаст семью.

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«‎Приехала посмотреть на эту овцу»: Дети Федосеевой-Шукшиной борются за авторские права на творчество матери с деменцией
10 января 2025, 11:50

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Судебная тяжба между дочерьми Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжает набирать обороты, привлекая внимание общественности.
Недавно возле суда произошел конфликт между родственниками актрисы, который чуть не перерос в драку. На заседание была вызвана сама Лидия Федосеева-Шукшина. В свои 86 лет народная артистка РСФСР продолжает отстаивать свои права, не останавливаясь на достигнутом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ножки болят

Появление 86-летней актрисы Натальи Федосеевой-Шукшиной у здания Таганского суда вызвало настоящий ажиотаж. Как только артистка шагнула на встречу с журналистами, её окружила пресса.

Несмотря на свои годы и состояние здоровья, пожилая звезда, опираясь на костыль и держась за руку младшей дочери Ольги, встречала взглядом и улыбкой своих поклонников.

«Здоровье? Видите, как тяжело хожу. Ножки болят. Вылечить не могу. Где бы такого врача найти, чтобы мне ножки вылечил?» — поделилась артистка своими переживаниями.

Прошлым летом звезда советского кино пережила инсульт, который оставил о себе заметный след. Восстановление, увы, не состоялось, но это не стало препятствием для её присутствия в суде, куда Федосееву-Шукшину вызвали для дачи показаний.

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Судебные разбирательства и деменция

Уже почти год дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной ведет судебные разбирательства с сестрой Марией за авторские права на произведения покойного отца. Она пытается выяснить, как и почему доля их матери оказалась переписана на старшую наследницу.

Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что 20% наследства, которые ей принадлежат, должны остаться за ней. Ольга предполагает, что ее сестра могла совершить сделку, воспользовавшись болезненным состоянием матери. Два года назад актрисе диагностировали деменцию.

Адвокат Лидии Юлия Вербицкая-Линник пояснила, что актриса не отчуждала свою долю и не распоряжалась своей собственностью. Она лишь предоставила Марии возможность управлять своей долей и получать авторские гонорары.

Журналисты поинтересовались у киноактрисы, могла ли она подписать документы и затем не помнить об этом.

«Я даже не помню, что вы сейчас спросили», — ответила Федосеева-Шукшина.

Добровольно и безвозмездно

Адвокаты Марии на судебном заседании подчеркнули, что их клиентка не намерена оставить пожилую женщину без средств к существованию. По их словам, пять лет назад Лидия Николаевна добровольно и безвозмездно передала свою долю в пользу старшей дочери, при этом продолжая ежемесячно получать от нее 100 000 рублей.

«Сделка по дарению, которая продолжает якобы исполняться сторонами и по которой продолжают оплачивать какие-то деньги, — это мнимая сделка. Поэтому сейчас суд работает над составом, над сбором доказательств, удовлетворяет ходатайство сторон об их истребовании для того, чтобы вынести законное и обоснованное решение», — уточнила адвокат Вербицкая-Линник.

Актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Неожиданный поворот в суде

На заседании суда произошел неожиданный поворот: в зале появилась двоюродная сестра Лидии Федосеевой-Шукшиной, Татьяна Федосеева.

Она не только выступила в защиту Марии, но и открыто обвинила племянницу Ольгу в корысти. Эмоции зашкаливали, и вскоре между двумя женщинами разразилась словесная перепалка.

«А потому что я — родная кровь, а она чужая (ответ на вопрос о причинах ссоры. — Прим. ред.). Уж как ты сказала на всю страну, что мама сумасшедшая», — заявила Федосеева.

Во время ссоры Татьяна рассказала журналистам, что Ольга специально не позволяет ей видеться с сестрой.

«Я, думаешь, приехала это наследие делить? Я приехала посмотреть на эту овцу», — сказала Федосеева.

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Шокирующая ситуация

Татьяна называет ситуацию шокирующей. Она рассказала о том, как племянница проявила физическую силу, что, казалось бы, невозможно в рамках семьи, где когда-то царила любовь и поддержка.

«Мы постоянно не расстаемся… Я такого в жизни даже предвидеть не могла», — говорит Татьяна, подчеркивая, как далеки они стали от прежней близости.

Младшая дочь Ольга в ответ на обвинения тети предпочитает молчать. Однако не раз заявляла, что именно родственники, которые когда-то были частью их жизни, оставили артистку ни с чем.

«Маму ободрали, как липку», — эмоционально подчеркивает она, рассказывая о потере квартиры и наследства.

По её словам, когда Лидия нуждается в помощи, эти «заботливые» родственники исчезают.

Говоря о своей жизни, Лидия с теплом вспоминает о том, как младшая дочь поддерживает её в трудные времена.

«Оля — замечательная хозяйка. Она за детьми, наверное, так не ухаживала, как за мной ухаживает», — с эмоциями говорит актриса, акцентируя внимание на том, что именно Ольга стала её опорой.

Творческая зависть

Вдова Василия Шукшина с тревогой наблюдает за размолвкой своих дочерей, Марии и Ольги, которые превратились из родных в заклятых врагов.

Ссора между сестрами вспыхнула два года назад вокруг спектакля «Калина красная», когда выяснилось, что только Мария получает отчисления. По слухам, разгоревшийся конфликт связан с миллионами, что может объяснять нарастающее напряжение и творческую зависть между ними.

Теперь они сражаются за авторскую долю матери, каждая уверенная в своей правоте. Суд требует дополнительные доказательства, и следующее заседание назначено на февраль, но даже участие Лидии не смогло разрешить этот запутанный вопрос.

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Потеря ребенка, депрессия и уход в монастырь: куда пропала актриса Ирина Муравьёва
10 января 2025, 11:09

Ирина Муравьёва (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Народная артистка РФ Ирина Муравьева по праву заслужила титул «самой обаятельной и привлекательной». Актриса редко дает интервью и не любит говорить о себе, однако вся страна обсуждала потерю её ребёнка, смерть супруга и другие моменты из ее жизни.
О том, как Ирина Муравьёва пережила потерю ребенка, а потом и любимого супруга, правдивы ли слухи об ее уходе в монастырь и как актриса живет сегодня — в материале «Радио 1».

Одна любовь на всю жизнь и крепкая семья Ирины Муравьёвой


Знаменитая актриса Ирина Муравьёва была замужем лишь однажды. Ее избранником на всю жизнь стал режиссер Леонид Эйдлин, с которым она прожила в мире и согласии более 40 лет. В браке у супругов родились двое сыновей. Примечательно, что детей Ирина воспитывала без помощи нянь. Муравьева является одной из немногих актрис того времени, которая на первый план ставила не работу, а материнство. Она не спешила выходить из декрета, а потом даже отказывалась от перспективных проектов, которые подразумевали командировки за пределы столицы.

Ирина Муравьёва с сыновьями (Фото: РИА Новости/Александр Лыскин)

Сын Даниил появился на свет в 1975 году, а младший Евгений – в 1983. Оба проявляли оживленный интерес к кино, и в детстве даже снялись с Муравьёвой в сериале «С новым счастьем». Несмотря на то, что старший сын получил диплом юриста, позднее Даниил все равно закончил престижные актерские курсы в Париже и снялся уже в 30 телевизионных проектах.

Евгений окончил ГИТИС и даже работал на телевидении, однако в итоге выбрал ресторанный бизнес и открыл гастропаб «Рыжая борода». Уточняется, что в этом направлении у мужчины появились сложности, в результате чего бар пришлось закрыть.

На протяжении долгих лет семья Ирины Муравьёвой остается крепкой и сплоченной. В 2014 году инсульт главы семейства стал большой потерей. Долгое время актриса находилась в депрессии, но спустя время смогла вернуться к прежней жизни. Сыновья окружили мать любовью и заботой, а еще внуками – Иваном и Леонидом. После ухода мужа Муравьёва не подпустила близко к сердцу другого мужчину.

Звездная роль и трагическая потеря: как закончились съемки «Карнавала»


Во время съемок в знаменитой картине «Карнавал» в жизни актрисы произошла страшная трагедия. Муравьёва снималась в фильме, будучи беременной. Забыв о мерах безопасности, артистка сама решила выполнять все трюки, за что и поплатилась.

Во время съемок Муравьёва каталась на коньках, но не удержалась и упала. В результате получила травму и потеряла ребенка. Ирина Вадимовна сильно переживала, а спустя 2 года ей удалось снова забеременеть и родить мужу второго сына – Евгения.

Пропала с экранов и ушла в монастырь


После смерти супруга Леонида в 2014 году Ирина Муравьёва неожиданно пропала с экранов. Актриса перестала сниматься в кино и играть в театре. А в СМИ заговорили, что от горя и отчаяния она даже ушла в монастырь. Артистка игнорировала данные заявления, но веру в Бога никогда не отрицала.

Однако позднее Муравьёва сама опровергла все слухи об уходе в монастырь, а также вспомнила съемки в фильме «Спас под березами» в 2003 году. По словам актрисы, видимо, она очень убедительно играла свою героиню.

В свои 75-лет артистка продолжает выходить на театральные подмостки. В октябре 2024 года Муравьёва приезжала с гастролями в Севастополь. Поклонники актрсы утверждают, что она играет и выглядит бесподобно, а 75 лет ей точно не дашь.

Ирина Муравьёва (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Также Ирина Муравьёва продолжает играть в Малом театре, где задействована в спектаклях «Женитьба» и «Восемь любящих женщин». А еще периодически устраивает творческие вечера с песнями и ностальгией.

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