Ждет тяжелая инвалидность или суицид: чем Андрей Губин болеет на самом деле и почему он скрывается

Андрей Губин (Фото: кадр из клипа «Девушки как звёзды»)
Поклонники Губина озадачились его внезапной пропажей
Фанаты Андрея Губина выражают свою тревогу. Певец не выходил на связь с ними уже более месяца. Соседи по подъезду также отмечают, что общались с ним довольно давно, и тогда 50-летний артист выглядел нездоровым. На его лице явно читалось, что ему тяжело. Журналисты программы «Светская хроника» на Пятом канале попытались выяснить, где может находиться артист.
«Он плохо себя чувствует. Что-то в последнее время вообще плохой. Нездоровый», — поделился сосед Губина.
В последний раз Губин появлялся на публике в начале ноября. Он посетил юбилейный концерт композитора Игоря Крутого. А до этого на своем творческом вечере, который проходил в рамках музыкального фестиваля, говорил о возобновлении карьеры.
«Я пишу музыку, до сих пор пишу много. Просто сейчас по здоровью не выступаю. Как только, так сразу», — заявил исполнитель.
На фестиваль артист приехал в компании новой возлюбленной. С этой же девушкой Губина не раз встречали соседи.
Однако вскоре и его возлюбленная, и сам Андрей исчезли из поля зрения. Никто не знает, где сейчас находится артист, что делает ситуацию особенно тревожной на фоне недавних новостей об ухудшении его состояния. Певец Родион Газманов высказал мнение, что сцена — это важнейшая часть жизни артиста, и если Губин решил отказаться от нее, то на это должны быть очень серьезные причины.
Чем на самом деле болен Андрей Губин
Андрей Губин уже на протяжении 20 лет страдает от болей, которые, по его словам, вызваны редкой патологией — левосторонней прозопалгией лица. Однако некоторые специалисты ставят под сомнение его диагноз. Психиатр Василий Шуров отметил, что Губин мог придумать прозопалгию и потратил значительные средства на лечение, несмотря на то, что врачи сообщили ему о невозможности излечения. Шуров считает, что это может быть проявлением серьезного психического расстройства.
По мнению врача, состояние Губина связано с отсутствием творческой активности и полной изоляцией, которую он выбрал после смерти родителей. Он не поддерживает никаких социальных контактов и ведет жизнь отшельника. Шуров также упомянул, что несколько лет назад, когда Губин давал интервью, он демонстрировал признаки паранойи и бреда, утверждая, что его преследуют и портят его вещи.
Специалист выразил уверенность в том, что артисту необходима профессиональная медицинская помощь, и как можно скорее. Он предупредил, что без вмешательства может произойти полный распад личности и тяжелая инвалидность. Врач также не исключил, что на фоне недуга артист может покончить с собой или нанести увечия другому человеку.
Мнения артистов о болезни Губина
Тем не менее, некоторые коллеги по шоу-бизнесу полагают, что с психическим состоянием Губина все в порядке. Они считают, что артист просто в какой-то момент пресытился славой и решил уйти из профессии. Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что иногда известность может надоедать, и у Губина, возможно, есть свое видение жизни в данный момент.
Недавно в прессе появилась информация, что Губин снова готов спеть своего «Мальчика-бродягу» на каком-нибудь мероприятии. Правда, под фонограмму и за миллион долларов, а это более ста миллионов рублей.
«Это большой гонорар, достаточно. Но я думаю, что такой артист, как Андрей Губин, стоит таких денег. Если вообще мы узнаем, увидим афишу, что он собирает и делает концерт где-нибудь на большом стадионе, билеты точно распродадутся все», — подчеркнул певец Максим Завидия.
Только сам Андрей может ответить на вопрос, готов ли он терпеть боль ради значительной суммы денег, если, конечно, он выйдет на связь. Его родная сестра также не знает о местонахождении брата. Концертный директор, который ранее сотрудничал с певцом, предположил, что он мог улететь на отдых в Египет. Однако остается неясным, так ли это на самом деле и есть ли у него обратный билет.
Читайте также:
Похоронил сына, пережил тяжелый развод и не справился со страшной болезнью: трагическая судьба Алексея Бегака
Предал семью и зарабатывает на порно: на что пошел Никита Пресняков в США и зачем он пытается продать элитный дом Пугачевой
Сломал нос Орбакайте и женился на 18-летней, будучи в браке: как выглядит жена чеченского зятя Пугачевой Байсарова