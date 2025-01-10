Ждет тяжелая инвалидность или суицид: чем Андрей Губин болеет на самом деле и почему он скрывается

Известный телеведущий и художник Алексей Бегак на протяжении всей своей карьеры вел множество популярных передач. Одной из ключевых его программ было шоу «Квартирный вопрос» на НТВ. В 2014 году Бегак начал вести свою наиболее известную передачу — «Правила жизни» на телеканале «Культура», в которой совместно со звездными гостями рассуждал об изменениях в этике и эстетике, произошедших за последние века и десятилетия.