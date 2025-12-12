ФСИН опроверг слухи о нахождении Елены Блиновской в «блатном» отряде
В управлении ФСИН по Владимирской области опровергли слухи о нахождении блогера Елены Блиновской в так называемом «блатном» отряде.
Накануне в сети появились сообщения, что Блиновскую перевели в особый отряд с привилегированными условиями в одной из женских исправительных колоний региона. Однако как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, такие сведения не соответствуют действительности.
Там подчеркнули, что во всех учреждениях региона содержат осужденных строго по нормам уголовно-исполнительного законодательства. В УФСИН по Владимирской области отметили, что информация о создании специальных отрядов с особыми условиями не имеет оснований.
Ранее стало известно, что Елену Блиновскую могут направить в колонию в Московском регионе.
