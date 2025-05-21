Наташа Королева показала поклонникам маленького члена семьи: «Вот он, пришел целоваться»

Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)
В своем личном блоге 51-летняя певица показала нового пернатого члена своей семьи.
Попугая по кличке Жабжаб исполнительнице хита «Маленькая страна» отдали на передержку ее сын Архип с супругой Мелиссой. В настоящее время влюбленные в отъезде. Королева вышла на связь в соцсетях вместе с птицей, которая сидела на плече певицы.
Еще Наташа раскрыла несколько фактов о питомце. Оказалось, Жабжаб обожает сидеть на плече у Королевой.
Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)
Попугай, со слов Королевой, говорящий, однако пока ему это не удается.
Ранее Наташа Королёва ответила на критику Сергея Соседова после скандала в финале шоу «Суперстар!».
Читайте также:
«Держу пальцы, чтобы не разбил сердце»: бывшая Вани Дмитриенко сделала прозрачный намёк Анне Пересильд
Анна Asti отказалась участвовать в «Интервидении»
Популярного комика Сашу Малого задержали в российском аэропорту
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Знакомьтесь — пернатое чудовище. Вот он, пришел целоваться», — обратила внимание Наташа.
Еще Наташа раскрыла несколько фактов о питомце. Оказалось, Жабжаб обожает сидеть на плече у Королевой.
Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)
«Что-то разговаривает там со мной. Смешная птица. Любит семечки, яблоки, много гадит», — добавила артистка.
Попугай, со слов Королевой, говорящий, однако пока ему это не удается.
Ранее Наташа Королёва ответила на критику Сергея Соседова после скандала в финале шоу «Суперстар!».
Читайте также:
«Держу пальцы, чтобы не разбил сердце»: бывшая Вани Дмитриенко сделала прозрачный намёк Анне Пересильд
Анна Asti отказалась участвовать в «Интервидении»
Популярного комика Сашу Малого задержали в российском аэропорту
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева