Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Наташа Королева показала поклонникам маленького члена семьи: «Вот он, пришел целоваться»

Наташа Королева показала поклонникам маленького члена семьи: «Вот он, пришел целоваться»

Наташа Королева показала поклонникам попугая
Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)

Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)

В своем личном блоге 51-летняя певица показала нового пернатого члена своей семьи.
Попугая по кличке Жабжаб исполнительнице хита «Маленькая страна» отдали на передержку ее сын Архип с супругой Мелиссой. В настоящее время влюбленные в отъезде. Королева вышла на связь в соцсетях вместе с птицей, которая сидела на плече певицы.

«Знакомьтесь — пернатое чудовище. Вот он, пришел целоваться», — обратила внимание Наташа.

Еще Наташа раскрыла несколько фактов о питомце. Оказалось, Жабжаб обожает сидеть на плече у Королевой.

Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)


«Что-то разговаривает там со мной. Смешная птица. Любит семечки, яблоки, много гадит», — добавила артистка.

Попугай, со слов Королевой, говорящий, однако пока ему это не удается.

Ранее Наташа Королёва ответила на критику Сергея Соседова после скандала в финале шоу «Суперстар!».

Читайте также:

«Держу пальцы, чтобы не разбил сердце»: бывшая Вани Дмитриенко сделала прозрачный намёк Анне Пересильд

Анна Asti отказалась участвовать в «Интервидении»

Популярного комика Сашу Малого задержали в российском аэропорту

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
#животное
#птица
#соцсети
«Держу пальцы, чтобы не разбил сердце»: бывшая Вани Дмитриенко сделала прозрачный намёк Анне Пересильд
Бывшая девушка Вани Дмитриенко обратилась к Анне Пересильд
21 мая 2025, 21:58

Ваня Дмитриенко и Саша Айс (фото: Instagram* @isashaice)

Бывшая возлюбленная Вани Дмитриенко сделала прозрачный намёк Анне Пересильд.
Слухи об отношениях певца и актрисы ходили давно, однако ни одним из них не подтверждались. Но накануне вечером журналисты издания Super застали Пересильд за поцелуем с Дмитриенко и стало понятно, что все догадки оказались верны.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (фото: Instagram* @anka.peresild)

После этого 22-летняя Саша Айс решила снова высказаться о расставании с артистом. Пара была вместе два года, но распалась в 2024 году по инициативе Вани.

Саша в личном блоге написала, что так и не нашла в себе силы жить дальше после расставания и никому не пожелает пережить то же, что и она, а после иронично добавила:

«Держу пальцы за то, чтобы лиричный герой в романтическом образе не разбил сердце очередной малышки».
Очевидно, что сообщение было адресовано именно 16-летней Пересильд.

К слову, девушка также была в отношениях до встречи с Дмитриенко. Её избранником был коллега по сериалу «Слово пацана». Ярослав Могильников дал небольшое интервью и рассказал, как живёт после расставания с актрисой.

Читайте также:

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко поцеловались перед камерами

«Я поняла, что такое настоящая любовь»: в день 16-летия Анна Пересильд рассказала о личном

«Скрывать измену – это не пацанский поступок»: Анна Пересильд пережила предательство

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#журналисты
#сердце
#любовь
#герой
#интервью
#девушка
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анна Asti отказалась участвовать в «Интервидении»
21 мая 2025, 21:28

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)

Певица Aнна Asti отказалась участвовать в российском песенном конкурсе «Интервидение», который станет заменой «Евровидению». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка отметила, что получила предложение выступить на конкурсе, однако из-за слишком загруженного графика ей пришлось отказаться.

«Мне предлагали в этом году, просто мы не успели физически. Определенной песни ещё не было, это было на уровне предложения. Мы были не против, но мы физически не могли по графику соответствовать, у нас стадионы готовятся», – объяснила причину отказа Asti на премьере RU TV.
Также артистка заинтриговала фанатов, заявив, что занимается подготовкой собственного шоу «Царица». По словам Анны, оно будет «мирового уровня, которого в Москве ещё не видели».

Читайте также:

Вика Цыганова раскритиковала Анну Asti, выступающую в России только ради денег

Анна Asti заработала почти 350 миллионов рублей в 2024 году

Муж Анны Asti снова опроверг слухи о разводе с ней приходом на мероприятие
#шоу
#певица
#конкурс
#россия
#музыка
#проекты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Популярного комика Сашу Малого задержали в российском аэропорту
21 мая 2025, 21:21

Саша Малой (фото: Telegram @sashamaloj)

Популярного российского комика Сашу Малого задержали в аэропорту после его возвращения в Россию из Азии. Историей артист поделился в видео на своём YouTube-канале.
Малой рассказал, что на паспортном контроле в аэропорту у него спросили, почему он отсутствовал в России три месяца. Комик ответил, что путешествовал по Азии и отдыхал. После этого его отправили на допрос.

В итоге, Малого провели по нескольким кабинетам, однако некоторые пограничники узнали его и заявили, что отправили на допрос случайно. Они добавили, что ситуация произошла из-за плохого настроения сотрудницы паспортного контроля.

Ранее в аэропорту Шереметьево был задержан известный стендап-комик Нурлан Сабуров. Ему вменили нарушение миграционного законодательства России и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Читайте также:

Нурлан Сабуров задержан в Шереметьево: что известно о комике и скандалах с ним

Пьяная пассажирка самолета открыла аварийный люк перед вылетом из Калининграда

Летевший в Москву самолет приземлился в Новосибирске из-за поломки
#самолет
#аэропорт
#граница
#россия
#путешествие
#пограничники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пришло время отпустить»: Волочкова раскрыла причину продажи роскошной квартиры от Керимова
Волочкова продала квартиру из-за затратного содержания жилья
21 мая 2025, 21:04

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова продала элитную квартиру в центре Петербурга, которую ей в 2001 году подарил Сулейман Керимов. Балерина объяснила, почему решила избавиться от недвижимости.
49-летняя артистка посетила премию RU.TV, где пообщалась с журналистами.

Волочкова подчеркнула, что продала квартиру не от нужды, как писали многие СМИ. Она пояснила, что жильё с годами стало для неё больше обузой, чем символом роскоши.

«Каждый месяц – гигантская коммуналка, всё это нужно было содержать, проветривать. А там дорогое убранство, потолки поднимали – вы себе не представляете. Два года назад её ещё и залило по вине управляющей компании», – объяснила балерина, слова которой приводит VOICE.
После потопа Волочкова подала в суд и выиграла процесс, однако, по её словам, компенсацию ей так и не выплатили.

Теперь артистка решилась на продажу жилья. Покупатель нашёлся очень быстро, поэтому «пришло время отпустить».

Читайте также:

Анастасия Волочкова продала роскошные апартаменты в Петербурге из-за «острой потребности в деньгах»

«Неважно, какие родители у Никиты»: Волочкова до сих пор не знакома с родителями своего зятя Григоряна

Волочкова раскрыла подробности свадебного путешествия дочери: «Ребята приехали ко мне домой»

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#суд
#жильё
#сми
#апартаменты
#коммуналка
#анастасия волочкова
#продажа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Уж пельмени ребенку можно налепить домашние»: Ольга Орлова столкнулась с хейтом из-за рациона дочери
Ольга Орлова ответила на хейт из-за кормления дочери покупными пельменями
21 мая 2025, 21:02

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)

Певица Ольга Орлова все время показывает, как ест ее двухлетняя дочь. Она всегда отмечает, что у наследницы отменный аппетит, и она почти всеядна.
Недавно Орлова поделилась видео с жующей пельмени дочерью. Тогда подписчики начали задавать вопросы о происхождении продукта. Телеведущая ответила, что пельмени покупные, а не домашние.

После такого признания некоторые фолловеры осудили Ольгу.

«С вашими доходами давно бы нашли поваров, они бы вам регулярно делали пельмени из домашнего мяса и тоненькое тесто без добавок», «Мы только сами лепим. У вас столько персонала, уж пельмени ребенку можно налепить домашние», «Ольга, у вас столько нянек — можно и налепить», «Интересно, Ольга хоть раз в жизни сама лепила?», «В любых полуфабрикатах, даже дорогих, есть вредные добавки. И неизвестно, что вместо мяса», — написали обеспокоенные подписчики Телеграм-канала певицы.

Дочь Ольги Орловой Анна (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)


Орлова уточнила, что не видит ничего зазорного в таких приемах пищи. Она и сама в малолетстве ела покупные пельмени, а вот самодельных отведать удавалось редко из-за высокой нагруженности родителей.

«Считаю, что самое неблагодарное блюдо — домашние пельмени: лепишь весь день, а съедается все за десять минут», — выразила свое мнение Ольга.

Читайте также:

Прохор Шаляпин, объявивший о поиске работы, неожиданно раскрыл огромный заработок

«Наша маленькая победа»: певица Пелагея выиграла суд против мужа, запретившего вывозить дочь за границу

Яна Рудковская заступилась за Николь Кидман после её конфуза с париком на Каннском кинофестивале

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
#ребёнок
#еда
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате