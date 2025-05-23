«Один тут не вывезет»: Психолог объяснил кризис и разлад в отношениях Собчак с Богомоловым

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)
Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов переживают кризис в браке. Это может привести к разводу, если они не начнут работать над отношениями, заявил психолог Сергей Костеренко.
Эксперт заметил холодность и сдержанность пары на публике, но не счет это странным.
В последнее время Собчак часто появляется на мероприятиях одна или отдыхает с сыном, что подпитывает сплетни о разладе. К тому же, ходят слухи о романе Богомолова с актрисой Софьей Синицыной, хотя фактического подтверждения им все еще нет.
Костеренко отметил, что накопленные проблемы и обиды требуют от обоих супругов усилий, чтобы избежать разрыва. Преодоление кризисной стадии способно вывести отношения на новый уровень.
Ксения обозначила, что доверяет Константину и не реагирует на слухи о его похождениях «на сторону».
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«Любые пары рано или поздно проходят стадию охлаждения. Накапливаются проблемы, обиды. Цикличность в отношениях предсказуема. Сейчас эта семья проходит один из таких кризисов», — отметил Костеренко в разговоре с изданием «Абзац».
Ксения Собчак на отдыхе с сыном (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)
В последнее время Собчак часто появляется на мероприятиях одна или отдыхает с сыном, что подпитывает сплетни о разладе. К тому же, ходят слухи о романе Богомолова с актрисой Софьей Синицыной, хотя фактического подтверждения им все еще нет.
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Костеренко отметил, что накопленные проблемы и обиды требуют от обоих супругов усилий, чтобы избежать разрыва. Преодоление кризисной стадии способно вывести отношения на новый уровень.
Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)
«Правда, (отношения) могут и развалиться. Один тут не вывезет. Они должны оба работать над собой», — заключил психолог.К слову, недавно Собчак впервые за долгое время появилась на светском мероприятии в компании мужа Константина Богомолова. Супруги посетили премьеру второго сезона сериала «Фишер. Затмение».
Ксения обозначила, что доверяет Константину и не реагирует на слухи о его похождениях «на сторону».
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева