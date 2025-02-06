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«Чуть не умер от горя»: роман с Яковлевой, измена жены и приемный сын, как живёт актер Виктор Раков

Виктор Раков (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Виктор Раков (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

5 февраля Виктору Ракову, известному зрителям по ролям Мастера в экранизации романа Булгакова и князя Чечевинского в «Петербургских тайнах», исполнилось 63 года. Актер прославился и в театре, где после окончания ГИТИСа долгое время играл в «Ленкоме».
Он был тем, кого называли счастливчиком — выходцем из простой рабочей семьи, который благодаря таланту и упорству пробился в мир искусства. Однако этот образ идеальной рушится, когда речь заходит о личной жизни артиста. Сейчас Раков счастлив в браке с женой Людмилой, но в конце 80-х, после развода с первой супругой, он был убежден, что уже не найдет новой любви. «Радио 1» расскажет, ка актёр пережил развод и о том, как обрёл новое счастье.

Детство и юность Виктора Ракова


Родители Виктора Ракова работали на машиностроительном заводе и надеялись, что он продолжит их дело. Но еще в детстве Виктора называли артистом: он мастерски подражал манерам, речи и походке бабушки, а также прекрасно пел. В юности у него также проявился талант к живописи, а позже он увлекся лепкой из глины.

После окончания 10 класса Виктор решил поступать в ГИТИС. Однако с первого раза ему не удалось поступить, и он целый год проработал на заводе. Осознав, что профессия монтажника радиоаппаратуры ему не подходит, Раков решил снова попытаться поступить в театральный институт и в этот раз добился успеха.

Виктор Раков (фото: кадр из сериала «Алхимик. Эликсир Фауста»

После завершения учебы он попал в труппу «Ленкома», когда Марк Захаров искал артистов для постановки «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Вокальные способности Ракова впечатлили режиссера, и его начали привлекать к работе в рок-операх и музыкальных спектаклях. Широкая популярность пришла к нему после ролей в «Мудреце» и «Мистификации».

Хотел уйти из театра


«У меня были разные периоды в жизни — и розовых очков, и разочарований. И признаюсь, возникали порой мысли уйти из театра. Но это по молодости, по глупости. Слава Богу, что я этого не сделал. Сейчас таких мыслей уже нет», — рассказал артист.
Виктор Раков подумывал об уходе из «Ленкома», поскольку совмещение работы в театре и съемок в кино порой становилось невозможным. Он снялся в таких значимых фильмах, как «Убить дракона» Марка Захарова, исполнил главную роль в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары, а также в сериалах «Петербургские тайны» и «Любить по-русски». Однако, когда речь зашла о съемках в фильме «Романовы. Венценосная семья», Марк Захаров не отпустил его.

«Вначале я чувствовал некоторую обиду, но потом понял, что это не шантаж, а проблема выбора. И я его сделал — остался в театре. На тот момент решение казалось мне верным. Сейчас я теоретически допускаю, что мог бы поступить иначе», — поделился Раков.

Виктор Раков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Тем не менее, как видно из его фильмографии, актёр не страдал от нехватки ролей в кино: среди его работ — капитан Раевский в «Сатисфакции», граф Разумовский в «Великой» и Барсуков в «Бомбе».

«Основное для меня все-таки театр. Кино — это нечто приходящее и уходящее. Я отказываюсь от многих предложений: либо сценарий неинтересен, либо по времени не получается. Так что не могу похвастаться, что перемещаюсь из кадра в кадр, из фильма в фильм. Думаю, это и не нужно», — сказал он.

Отношения с Еленой Яковлевой


Первой большой любовью Виктора Ракова была его однокурсница Елена Яковлева. За ней ухаживали многие, но именно Раков проявил больше настойчивости и смог завоевать ее сердце.

Однако их отношения продлились недолго — на втором курсе они расстались, сохранив теплые дружеские отношения.

«Мы некоторое время "романились", а потом расстались на втором курсе. Она была достаточно пухленькой. Это потом уже похудела, и ей это очень шло», — рассказал Виктор в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Елена Яковлева (фото: РИА Новости / Дмитрий Донской)

Как вспоминал сам Раков, они с Еленой Яковлевой не раз пересекались по работе. Однако никаких обид между ними не осталось — их общение всегда приятным.

«Мы с ней сыграли мужа с женой в картине Валерия Лонского "Свой крест", а уже в 93 году мы с ней встретились в сериале "Петербургские тайны", где сыграли брата с сестрой, и что-то действительно родственное возникло. В плане взаимодействия, похожести даже, что-то, мне кажется, там оно было. И это тоже здорово», — вспоминал Раков.

Первый брак и измена


Впервые Виктор Раков женился еще во время учебы в ГИТИСе. Его супругой стала однокурсница Ольга Ильюхина, в браке с которой родился сын Борис.

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Однако семейная жизнь складывалась непросто. Свекровь сомневалась в искренности чувств Ольги, но сам Раков надеялся, что рождение ребенка укрепит их брак.

Супруги прожили вместе пять лет, но вскоре после появления сына их союз распался — причиной стала измена Ильюхиной. Развод дался актеру нелегко, но, по его словам, именно этот болезненный опыт помог ему повзрослеть и взглянуть на жизнь по-новому.

«Когда жена призналась, что полюбила другого, я чуть не умер от горя. Так плохо мне было и физически, и морально. На тот момент у меня была уже хорошо развита фантазия. Когда придумываешь человека, а он на самом деле оказывается абсолютно другим, очень трудно потом с образом расставаться», — поделился актёр.

Пытаясь справиться с болью разрыва, Раков уходил в загулы, проводил время в шумных компаниях, но в итоге все равно возвращался в пустую комнату в общежитии. Целый год он переживал это непростое испытание.

«Лечат только время и работа, а вовсе не алкоголь. Я пережил это потрясение и понял, что не нужно растворяться в любимом человеке, смотреть ему в рот, придумывать то, чего нет. Потом очень трудно расставаться с иллюзией... С тех пор как мы расстались из-за ее нового увлечения, она сменила уже несколько мужей и партнеров. Бог с ней. Я вынужден общаться с Ольгой из-за сына», — отметил Раков.

Болезненный сын


С раннего детства мальчик часто болел: ему удалили почку и селезенку, а после перенесенного кровоизлияния в мозг пришлось делать трепанацию. К счастью, со временем его состояние улучшилось, хотя проблемы со здоровьем полностью не исчезли.

«Была еще одна ситуация: сын подрался с каким-то мальчишкой во дворе. Этот мальчишка несколько раз ударил сына в живот, после чего ему удалили селезенку. Я тогда выступал на суде, и виновника посадили на два года. Но это здоровье-то не вернет. Я думаю, что это Бог наказал нас за то, что жена любит другого человека. Это грех. Так мне кажется, что это нечто сверху», — говорил Виктор.

Второй брак актера


На одной из вечеринок с друзьями судьба свела Виктора Ракова с Людмилой — невысокой, но яркой женщиной, которая, как позже выяснилось, была специалистом по дефектологии. Их общение быстро переросло в крепкую связь: они гуляли, ходили в театр, а затем стали жить вместе. Виктор на тот момент уже давно расстался с первой женой, но официально брак не расторг. Развод оформить пришлось, когда Людмила забеременела.

«Да просто до этого недосуг было разводиться официально с Ольгой. Но когда Люся забеременела, стояло начало 90-х, я подумал, необходимо, чтобы женщина рожала в браке. Мы с Олей быстренько развелись, поженились с Людмилой, а осенью обвенчались», — рассказал актер.

Виктор Раков с супругой (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

Раков уверен: именно благодаря этой женщине он добился успеха, а без нее ни звания, ни престижных наград у него бы не было. Когда их дочь Анастасия подросла, супруги решили, что готовы к пополнению в семье. Так у них появился приемный сын Даня — увидев мальчика в детском доме, они сразу поняли, что это их ребенок.

«Это решение каждого конкретного человека. Если у кого-то есть желание и силы, он это делает. Все просто. У нас давно появилась мысль расширить нашу семью. Дочка тогда уже поступила в институт, у нее началась своя жизнь, а мы с Люсей были довольно молодые. Так почему бы нам еще одного ребенка не вырастить? Причем мы сразу решили: не удастся родить — усыновим. Для нас это не имеет значения. Родить не удалось, и мы перешли к плану Б», — поделился Раков.

Несмотря на разницу в возрасте и характерах, все трое детей Виктора Ракова всегда хорошо ладили между собой. А в 2019 году их семья стала еще больше — дочь Настя вышла замуж за фармацевта Дениса Кима.

В 2025 году Виктор и Людмила Раковы отпразднуют 35 лет вместе, и за все эти годы их союз ни разу не переживал серьезных кризисов.

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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#свет
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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«Всегда можно покаяться»: Катя Гордон сочувствует Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
Катя Гордон посочувствовала Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
06 февраля 2025, 17:25

Екатерина Гордон (Фото: Вконтакте @katyagordon)

Моргенштерн*, как называет себя Алишер Валиев, в настоящий момент проходит лечение в реабилитационном центре Израиля. Недавно он заявил, что в юности просил дьявола о популярности.
Его слова прокомментировала звёздный юрист Катя Гордон. Она сказала, что верит словам музыканта и не думает, что они сказаны исключительно ради хайпа.

«Думаю, это правда. Дьявол — это искушения, пороки и компромисс. Но всегда можно покаяться и начать искупать грехи. Я рядом», — поделилась мнением Гордон с VOICE.

Юрист добавила, что искренне сочувствует Моргенштерну*: у него проблемы с законом, он объявлен в розыск за нарушение закона об иноагентах, и Катя Гордон готова представлять его интересы в суде.

«Я считаю, что он талант», — заключила юрист и общественный деятель.

Бывший участник группы Centr рэпер Птаха тоже жалеет Моргенштерна* и называет его решение пройти реабилитацию смелым поступком.

Но есть и те, кто придерживается иного мнения. Так, Мария Погребняк призывала запретить песни иностранного агента, с ней солидарна ее подруга Ольга Бузова.

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* Признан иноагентом в РФ
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