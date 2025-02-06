«Чуть не умер от горя»: роман с Яковлевой, измена жены и приемный сын, как живёт актер Виктор Раков

Виктор Раков (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)
5 февраля Виктору Ракову, известному зрителям по ролям Мастера в экранизации романа Булгакова и князя Чечевинского в «Петербургских тайнах», исполнилось 63 года. Актер прославился и в театре, где после окончания ГИТИСа долгое время играл в «Ленкоме».
Он был тем, кого называли счастливчиком — выходцем из простой рабочей семьи, который благодаря таланту и упорству пробился в мир искусства. Однако этот образ идеальной рушится, когда речь заходит о личной жизни артиста. Сейчас Раков счастлив в браке с женой Людмилой, но в конце 80-х, после развода с первой супругой, он был убежден, что уже не найдет новой любви. «Радио 1» расскажет, ка актёр пережил развод и о том, как обрёл новое счастье.
Родители Виктора Ракова работали на машиностроительном заводе и надеялись, что он продолжит их дело. Но еще в детстве Виктора называли артистом: он мастерски подражал манерам, речи и походке бабушки, а также прекрасно пел. В юности у него также проявился талант к живописи, а позже он увлекся лепкой из глины.
После окончания 10 класса Виктор решил поступать в ГИТИС. Однако с первого раза ему не удалось поступить, и он целый год проработал на заводе. Осознав, что профессия монтажника радиоаппаратуры ему не подходит, Раков решил снова попытаться поступить в театральный институт и в этот раз добился успеха.
После завершения учебы он попал в труппу «Ленкома», когда Марк Захаров искал артистов для постановки «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Вокальные способности Ракова впечатлили режиссера, и его начали привлекать к работе в рок-операх и музыкальных спектаклях. Широкая популярность пришла к нему после ролей в «Мудреце» и «Мистификации».
Тем не менее, как видно из его фильмографии, актёр не страдал от нехватки ролей в кино: среди его работ — капитан Раевский в «Сатисфакции», граф Разумовский в «Великой» и Барсуков в «Бомбе».
Первой большой любовью Виктора Ракова была его однокурсница Елена Яковлева. За ней ухаживали многие, но именно Раков проявил больше настойчивости и смог завоевать ее сердце.
Однако их отношения продлились недолго — на втором курсе они расстались, сохранив теплые дружеские отношения.
Как вспоминал сам Раков, они с Еленой Яковлевой не раз пересекались по работе. Однако никаких обид между ними не осталось — их общение всегда приятным.
Впервые Виктор Раков женился еще во время учебы в ГИТИСе. Его супругой стала однокурсница Ольга Ильюхина, в браке с которой родился сын Борис.
Однако семейная жизнь складывалась непросто. Свекровь сомневалась в искренности чувств Ольги, но сам Раков надеялся, что рождение ребенка укрепит их брак.
Супруги прожили вместе пять лет, но вскоре после появления сына их союз распался — причиной стала измена Ильюхиной. Развод дался актеру нелегко, но, по его словам, именно этот болезненный опыт помог ему повзрослеть и взглянуть на жизнь по-новому.
Пытаясь справиться с болью разрыва, Раков уходил в загулы, проводил время в шумных компаниях, но в итоге все равно возвращался в пустую комнату в общежитии. Целый год он переживал это непростое испытание.
С раннего детства мальчик часто болел: ему удалили почку и селезенку, а после перенесенного кровоизлияния в мозг пришлось делать трепанацию. К счастью, со временем его состояние улучшилось, хотя проблемы со здоровьем полностью не исчезли.
На одной из вечеринок с друзьями судьба свела Виктора Ракова с Людмилой — невысокой, но яркой женщиной, которая, как позже выяснилось, была специалистом по дефектологии. Их общение быстро переросло в крепкую связь: они гуляли, ходили в театр, а затем стали жить вместе. Виктор на тот момент уже давно расстался с первой женой, но официально брак не расторг. Развод оформить пришлось, когда Людмила забеременела.
Раков уверен: именно благодаря этой женщине он добился успеха, а без нее ни звания, ни престижных наград у него бы не было. Когда их дочь Анастасия подросла, супруги решили, что готовы к пополнению в семье. Так у них появился приемный сын Даня — увидев мальчика в детском доме, они сразу поняли, что это их ребенок.
Несмотря на разницу в возрасте и характерах, все трое детей Виктора Ракова всегда хорошо ладили между собой. А в 2019 году их семья стала еще больше — дочь Настя вышла замуж за фармацевта Дениса Кима.
В 2025 году Виктор и Людмила Раковы отпразднуют 35 лет вместе, и за все эти годы их союз ни разу не переживал серьезных кризисов.
Читайте также:
«Петя, у тебя есть суперкачество»: Татьяна Навка эмоционально поздравила Петра Чернышёва с днём рождения
«Я ее просил сделать несколько абортов»: разговоры о сексе с сыном, многочисленные романы и «клинические дуры» Игоря Верника
«Пытается нажиться на трагедии»: Алёна Кравец раскритиковала Марка Пугачёва и встала на защиту Анны Седоковой
Детство и юность Виктора Ракова
Родители Виктора Ракова работали на машиностроительном заводе и надеялись, что он продолжит их дело. Но еще в детстве Виктора называли артистом: он мастерски подражал манерам, речи и походке бабушки, а также прекрасно пел. В юности у него также проявился талант к живописи, а позже он увлекся лепкой из глины.
После окончания 10 класса Виктор решил поступать в ГИТИС. Однако с первого раза ему не удалось поступить, и он целый год проработал на заводе. Осознав, что профессия монтажника радиоаппаратуры ему не подходит, Раков решил снова попытаться поступить в театральный институт и в этот раз добился успеха.
Виктор Раков (фото: кадр из сериала «Алхимик. Эликсир Фауста»
После завершения учебы он попал в труппу «Ленкома», когда Марк Захаров искал артистов для постановки «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Вокальные способности Ракова впечатлили режиссера, и его начали привлекать к работе в рок-операх и музыкальных спектаклях. Широкая популярность пришла к нему после ролей в «Мудреце» и «Мистификации».
Хотел уйти из театра
«У меня были разные периоды в жизни — и розовых очков, и разочарований. И признаюсь, возникали порой мысли уйти из театра. Но это по молодости, по глупости. Слава Богу, что я этого не сделал. Сейчас таких мыслей уже нет», — рассказал артист.Виктор Раков подумывал об уходе из «Ленкома», поскольку совмещение работы в театре и съемок в кино порой становилось невозможным. Он снялся в таких значимых фильмах, как «Убить дракона» Марка Захарова, исполнил главную роль в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары, а также в сериалах «Петербургские тайны» и «Любить по-русски». Однако, когда речь зашла о съемках в фильме «Романовы. Венценосная семья», Марк Захаров не отпустил его.
«Вначале я чувствовал некоторую обиду, но потом понял, что это не шантаж, а проблема выбора. И я его сделал — остался в театре. На тот момент решение казалось мне верным. Сейчас я теоретически допускаю, что мог бы поступить иначе», — поделился Раков.
Виктор Раков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Тем не менее, как видно из его фильмографии, актёр не страдал от нехватки ролей в кино: среди его работ — капитан Раевский в «Сатисфакции», граф Разумовский в «Великой» и Барсуков в «Бомбе».
«Основное для меня все-таки театр. Кино — это нечто приходящее и уходящее. Я отказываюсь от многих предложений: либо сценарий неинтересен, либо по времени не получается. Так что не могу похвастаться, что перемещаюсь из кадра в кадр, из фильма в фильм. Думаю, это и не нужно», — сказал он.
Отношения с Еленой Яковлевой
Первой большой любовью Виктора Ракова была его однокурсница Елена Яковлева. За ней ухаживали многие, но именно Раков проявил больше настойчивости и смог завоевать ее сердце.
Однако их отношения продлились недолго — на втором курсе они расстались, сохранив теплые дружеские отношения.
«Мы некоторое время "романились", а потом расстались на втором курсе. Она была достаточно пухленькой. Это потом уже похудела, и ей это очень шло», — рассказал Виктор в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Елена Яковлева (фото: РИА Новости / Дмитрий Донской)
Как вспоминал сам Раков, они с Еленой Яковлевой не раз пересекались по работе. Однако никаких обид между ними не осталось — их общение всегда приятным.
«Мы с ней сыграли мужа с женой в картине Валерия Лонского "Свой крест", а уже в 93 году мы с ней встретились в сериале "Петербургские тайны", где сыграли брата с сестрой, и что-то действительно родственное возникло. В плане взаимодействия, похожести даже, что-то, мне кажется, там оно было. И это тоже здорово», — вспоминал Раков.
Первый брак и измена
Впервые Виктор Раков женился еще во время учебы в ГИТИСе. Его супругой стала однокурсница Ольга Ильюхина, в браке с которой родился сын Борис.
Потеря ребёнка, измена любимой, расставание с Гриневой и премия «Оскар»: Андрею Звягинцеву 61 год, как сейчас живет режиссер
Однако семейная жизнь складывалась непросто. Свекровь сомневалась в искренности чувств Ольги, но сам Раков надеялся, что рождение ребенка укрепит их брак.
Супруги прожили вместе пять лет, но вскоре после появления сына их союз распался — причиной стала измена Ильюхиной. Развод дался актеру нелегко, но, по его словам, именно этот болезненный опыт помог ему повзрослеть и взглянуть на жизнь по-новому.
«Когда жена призналась, что полюбила другого, я чуть не умер от горя. Так плохо мне было и физически, и морально. На тот момент у меня была уже хорошо развита фантазия. Когда придумываешь человека, а он на самом деле оказывается абсолютно другим, очень трудно потом с образом расставаться», — поделился актёр.
Пытаясь справиться с болью разрыва, Раков уходил в загулы, проводил время в шумных компаниях, но в итоге все равно возвращался в пустую комнату в общежитии. Целый год он переживал это непростое испытание.
«Лечат только время и работа, а вовсе не алкоголь. Я пережил это потрясение и понял, что не нужно растворяться в любимом человеке, смотреть ему в рот, придумывать то, чего нет. Потом очень трудно расставаться с иллюзией... С тех пор как мы расстались из-за ее нового увлечения, она сменила уже несколько мужей и партнеров. Бог с ней. Я вынужден общаться с Ольгой из-за сына», — отметил Раков.
Болезненный сын
С раннего детства мальчик часто болел: ему удалили почку и селезенку, а после перенесенного кровоизлияния в мозг пришлось делать трепанацию. К счастью, со временем его состояние улучшилось, хотя проблемы со здоровьем полностью не исчезли.
«Была еще одна ситуация: сын подрался с каким-то мальчишкой во дворе. Этот мальчишка несколько раз ударил сына в живот, после чего ему удалили селезенку. Я тогда выступал на суде, и виновника посадили на два года. Но это здоровье-то не вернет. Я думаю, что это Бог наказал нас за то, что жена любит другого человека. Это грех. Так мне кажется, что это нечто сверху», — говорил Виктор.
Второй брак актера
На одной из вечеринок с друзьями судьба свела Виктора Ракова с Людмилой — невысокой, но яркой женщиной, которая, как позже выяснилось, была специалистом по дефектологии. Их общение быстро переросло в крепкую связь: они гуляли, ходили в театр, а затем стали жить вместе. Виктор на тот момент уже давно расстался с первой женой, но официально брак не расторг. Развод оформить пришлось, когда Людмила забеременела.
«Да просто до этого недосуг было разводиться официально с Ольгой. Но когда Люся забеременела, стояло начало 90-х, я подумал, необходимо, чтобы женщина рожала в браке. Мы с Олей быстренько развелись, поженились с Людмилой, а осенью обвенчались», — рассказал актер.
Виктор Раков с супругой (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)
Раков уверен: именно благодаря этой женщине он добился успеха, а без нее ни звания, ни престижных наград у него бы не было. Когда их дочь Анастасия подросла, супруги решили, что готовы к пополнению в семье. Так у них появился приемный сын Даня — увидев мальчика в детском доме, они сразу поняли, что это их ребенок.
«Это решение каждого конкретного человека. Если у кого-то есть желание и силы, он это делает. Все просто. У нас давно появилась мысль расширить нашу семью. Дочка тогда уже поступила в институт, у нее началась своя жизнь, а мы с Люсей были довольно молодые. Так почему бы нам еще одного ребенка не вырастить? Причем мы сразу решили: не удастся родить — усыновим. Для нас это не имеет значения. Родить не удалось, и мы перешли к плану Б», — поделился Раков.
Несмотря на разницу в возрасте и характерах, все трое детей Виктора Ракова всегда хорошо ладили между собой. А в 2019 году их семья стала еще больше — дочь Настя вышла замуж за фармацевта Дениса Кима.
В 2025 году Виктор и Людмила Раковы отпразднуют 35 лет вместе, и за все эти годы их союз ни разу не переживал серьезных кризисов.
Читайте также:
«Петя, у тебя есть суперкачество»: Татьяна Навка эмоционально поздравила Петра Чернышёва с днём рождения
«Я ее просил сделать несколько абортов»: разговоры о сексе с сыном, многочисленные романы и «клинические дуры» Игоря Верника
«Пытается нажиться на трагедии»: Алёна Кравец раскритиковала Марка Пугачёва и встала на защиту Анны Седоковой
Дайана Хусинова