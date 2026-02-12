«Чувствую себя куском мяса»: Анна Семенович ответила хейтерам ее фигуры
Анна Семенович ответила хейтерам ее фигуры
Накануне в интернете появилось видео с отдыха Анны Семенович и её возлюбленного Дениса. В ролике некоторые пользователи разглядели признаки лишнего веса и начали активно обсуждать внешность певицы.
Семенович отреагировала на ажиотаж, резко заявив, что запись — фейк и результат любительского монтажа. Молодой человек исполнительницы ситуацию комментировать не стал.
«Мои хорошие, я чувствую себя куском мяса в магазине, которое взвешивают, чтобы купить, как товар. Хорошо, что я уже 20 лет в шоу‑бизнесе и я с юмором отношусь к этому», — поделилась Анна в соцсетях.
Мария Погребняк ранее вступилась за Анну Семенович в соцсетях. Блогер заявила, что видео, спровоцировавшее волну критики, не отражает реальности и является подделкой. Она также подчеркнула, что сама практика скрытой съёмки знаменитостей на отдыхе недопустимая. По её мнению, каждый имеет право спокойно расслабляться на пляже, не подстраиваясь под чужие ожидания и навязанные стандарты.