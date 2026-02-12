«Чувствую себя куском мяса»: Анна Семенович ответила хейтерам ее фигуры

12 февраля 2026, 20:25

Анна Семенович ответила хейтерам ее фигуры

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Накануне в интернете появилось видео с отдыха Анны Семенович и её возлюбленного Дениса. В ролике некоторые пользователи разглядели признаки лишнего веса и начали активно обсуждать внешность певицы.





Семенович отреагировала на ажиотаж, резко заявив, что запись — фейк и результат любительского монтажа. Молодой человек исполнительницы ситуацию комментировать не стал.





«Мои хорошие, я чувствую себя куском мяса в магазине, которое взвешивают, чтобы купить, как товар. Хорошо, что я уже 20 лет в шоу‑бизнесе и я с юмором отношусь к этому», — поделилась Анна в соцсетях.