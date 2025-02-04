«Все убеждены»: Ида Галич предположила пол будущего ребенка

Ида Галич (Фото: соцсети)
Телеведущая Ида Галич предполагает, что у нее родится мальчик. Как пишет Voice, знаменитость вяжет одеяло с нейтральным оттенком, ведь она до сих пор не знает пол будущего ребенка.
«Я просто пол не знала, когда начинала это изделие. Да и сейчас, честно говоря, не ведаю. Все убеждены, что девочка. А мне кажется, что будет парень. Но это совсем неважно», — приводит издание слова Галич.
Женщина совсем недавно рассказывала о беременности, а теперь в ожидании делится эмоциями.
Ида имеет сына Леона от первого брака, у ее избранника Олега Ледвича есть восьмилетняя дочка.
Ранее сообщалось, какое видео опубликовала Ида Галич. Читайте подробности в нашем материале.
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