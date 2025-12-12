Дана Борисова впервые прокомментировала расставание дочери с Артуром Якобсоном

12 декабря 2025, 17:37

Дана Борисова с дочерью Полиной (Фото: Instagram* @danaborisova_official)

Дана Борисова прокомментировала расставание дочери Полины с женихом Артуром Якобсоном, который является менеджером Дмитрия Диброва. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.





Телеведущая утверждает, что Полина вела себя неправильно в отношениях со своим возлюбленным.





«Как я поняла, она перебрала спиртного, и ею чуть не воспользовался посторонний человек. Артуру это не понравилось. Мне это, конечно, тоже не понравилось, и на этой почве они и расстались», — пояснила знаменитость.