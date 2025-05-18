Дарья и Сергей Пынзарь отметили 9-летие сына тематическим праздником под «Игру в кальмара» и «Мортал Комбат»

Сергей, Дарья и их сын Давид Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)
Звезды «ДОМа-2» Дарья и Сергей Пынзарь устроили сыну Давиду яркий праздник на 9-летие в стиле сериала «Игра в кальмара» и игры Mortal Kombat. Тематический декор, аниматоры в масках и мастер-классы сделали день рождения мальчика незабываемым.
9-летняя Дарья и 40-летний Сергей организовали для Давида грандиозное празднование, пригласив друзей, близких и аниматоров, воплотивших героев «Игры в кальмара».
Праздник украсила фотозона с логотипом и воинами Mortal Kombat, а также стол с тематическими угощениями.
В личном блоге Дарья поделилась видео, где аниматор в костюме из сериала выносит торт, а счастливый Давид загадывает желание перед свечой.
Дети участвовали в играх, расписывали футболки и учились готовить, пока взрослые наслаждались атмосферой и наблюдали за радостью ребят.
После ухода из «ДОМа-2» они сосредоточились на семье, строительном бизнесе и шоуруме Дарьи. Их сыновья, включая Давида, учатся в школе Аланьи и занимаются спортом.
В честь дня рождения сына Дарья выложила еще одно видео, на котором показала кадры с растущим Давидом.
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Праздник украсила фотозона с логотипом и воинами Mortal Kombat, а также стол с тематическими угощениями.
Праздничный стол для Давида (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)
В личном блоге Дарья поделилась видео, где аниматор в костюме из сериала выносит торт, а счастливый Давид загадывает желание перед свечой.
Дети участвовали в играх, расписывали футболки и учились готовить, пока взрослые наслаждались атмосферой и наблюдали за радостью ребят.
Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)Семья Пынзарь, живущая в Турции с 2018 года, продолжает время от времени радовать подписчиков теплыми моментами. Совсем недавно Дарья и Сергей отметили 15 лет счастливого брака. В честь хрустальной свадьбы пара устроила романтическое свидание, а Дарья поделилась трогательными воспоминаниями.
После ухода из «ДОМа-2» они сосредоточились на семье, строительном бизнесе и шоуруме Дарьи. Их сыновья, включая Давида, учатся в школе Аланьи и занимаются спортом.
В честь дня рождения сына Дарья выложила еще одно видео, на котором показала кадры с растущим Давидом.
Давид Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)
«С днем рождения наш зажигательный и спортивный мальчишка! Пусть у тебя в жизни все получается! Будь здоровым, спортивным и умным! Мама с папой будут всегда рядом. Давидик, мы тебя безумно любим», — чувственно подписала она.Видно, насколько активным растет мальчик: лазает на турникетах, отжимается на песке, катается на сноуборде в снежных горах и с серьезным видом тренируется в спортзале.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева