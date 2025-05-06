«Люблю тебя, мой муничка!»: Дарья и Сергей Пынзарь выложили фото и видео в честь хрустальной свадьбы

Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)
Дарья и Сергей Пынзарь отмечают 15 лет счастливого брака. В честь хрустальной свадьбы пара устроила романтическое свидание, а Дарья поделилась трогательными воспоминаниями. Их история восхищает фанатов, ведь пара преодолевает семейные трудности, сохраняя нежность и любовь сквозь года.
«15 лет жена, уровень пройден», — написала вчера Дарья, выложив в личном блоге видео, в котором невидимым канатом «затягивает» мужа в простой танец.
Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: кадр видео Instagram* @darya_pinzar86)В финале ролика Сергей берет любимую на руки и без труда кружит ее в своих объятиях.
Дарья и Сергей, познакомившиеся на «Доме-2», стали одной из самых стойких пар реалити, поженившись на проекте. На сегодняшний день пара проживает в Турции, но периодически приезжает в Россию по делам. Дарья вместе с супругом занимается бизнесом в сфере недвижимости, а их дети учатся в турецкой школе и увлекаются спортом, ведя активный образ жизни.
Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)40-летняя Дарья и Сергей отпраздновали годовщину, улыбчиво вспоминая день свадьбы. Дарья, мама двоих сыновей, опубликовала архивные фото, посмеявшись над своим большим корсетом и белыми туфлями Сергея, которые они раньше считали стильными. Она отметила, что их любовь, начавшаяся 17 лет назад, не угасла, несмотря на долгое знакомство — а ведь люди часто меняются или даже надоедают друг другу за столько лет совместной жизни. К счастью, их это не коснулось.
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«Это было будто вчера! Люблю тебя, мой муничка», — нежно обратилась к мужу телезвезда.Дарья также показала Сергея с букетом: тот поджидал ее с подарком на балконе.
«Сидит мой принц! Урвала себе цветочек. Это мне? Спасибо, мой сладенький», — рассказала в блоге Дарья.
Сергей Пынзарь (Фото: кадр видео Telegram @DaryaPinzar86)Сергей также устроил для жены в честь годовщины ужин в ресторане, чем очень ее обрадовал.
«Спасибо всем за поздравления, со дня свадьбы 15 лет, со дня начала отношений чуть более 17, а знакомы примерно 18… Я в шоке! Но по сути почти ничего не изменилось... Кроме возраста», — шутливо призналась Дарья.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева