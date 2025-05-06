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«Люблю тебя, мой муничка!»: Дарья и Сергей Пынзарь выложили фото и видео в честь хрустальной свадьбы

Дарья и Сергей Пынзарь отметили годовщину свадьбы и показали архивные фото
Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)

Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)

Дарья и Сергей Пынзарь отмечают 15 лет счастливого брака. В честь хрустальной свадьбы пара устроила романтическое свидание, а Дарья поделилась трогательными воспоминаниями. Их история восхищает фанатов, ведь пара преодолевает семейные трудности, сохраняя нежность и любовь сквозь года.
«15 лет жена, уровень пройден», — написала вчера Дарья, выложив в личном блоге видео, в котором невидимым канатом «затягивает» мужа в простой танец.
Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: кадр видео Instagram* @darya_pinzar86)

В финале ролика Сергей берет любимую на руки и без труда кружит ее в своих объятиях.

Дарья и Сергей, познакомившиеся на «Доме-2», стали одной из самых стойких пар реалити, поженившись на проекте. На сегодняшний день пара проживает в Турции, но периодически приезжает в Россию по делам. Дарья вместе с супругом занимается бизнесом в сфере недвижимости, а их дети учатся в турецкой школе и увлекаются спортом, ведя активный образ жизни.

Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)

40-летняя Дарья и Сергей отпраздновали годовщину, улыбчиво вспоминая день свадьбы. Дарья, мама двоих сыновей, опубликовала архивные фото, посмеявшись над своим большим корсетом и белыми туфлями Сергея, которые они раньше считали стильными. Она отметила, что их любовь, начавшаяся 17 лет назад, не угасла, несмотря на долгое знакомство — а ведь люди часто меняются или даже надоедают друг другу за столько лет совместной жизни. К счастью, их это не коснулось.

«Мет Гала-2025 с округлившимся животом»: Рианна беременна в третий раз
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«Это было будто вчера! Люблю тебя, мой муничка», — нежно обратилась к мужу телезвезда.
Дарья также показала Сергея с букетом: тот поджидал ее с подарком на балконе.

«Сидит мой принц! Урвала себе цветочек. Это мне? Спасибо, мой сладенький», — рассказала в блоге Дарья.
Сергей Пынзарь (Фото: кадр видео Telegram @DaryaPinzar86)

Сергей также устроил для жены в честь годовщины ужин в ресторане, чем очень ее обрадовал.

«Спасибо всем за поздравления, со дня свадьбы 15 лет, со дня начала отношений чуть более 17, а знакомы примерно 18… Я в шоке! Но по сути почти ничего не изменилось... Кроме возраста», — шутливо призналась Дарья.
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«Мет Гала-2025 с округлившимся животом»: Рианна беременна в третий раз
На Мет Гала-2025 подтвердилась третья беременность певицы Рианны
06 мая 2025, 06:01

Певица Рианна с детьми (Фото: Instagram* @badgalriri)

В ночь с 5 на 6 мая выяснилось, что Рианна ждет третьего ребенка. Новость певица рассекретила на Мет Гала-2025 в Нью-Йорке, появившись с округлившимся животом. Певица, уже воспитывающая двух сыновей с рэпером A$AP Rocky, обрадовала фанатов — те давно догадывались о скором пополнении в семьи звезды.
7-летняя Рианна готовилась эффектно объявить о новом статусе на синей ковровой дорожке Метрополитен-музея, но кто-то из гостей заснял ее за кулисами, и видео молниеносно разлетелось по сети. Кадры можно увидеть в Telegram-канале «Starhit.ru».



Слухи о третьей беременности певицы ходили уже несколько месяцев, особенно после того, как звезда начала носить оверсайз-одежду. Однако она хранила молчание, никак не комментируя догадки фанатов.

Певица Рианна (Фото: Instagram* @badgalriri)

Рианна и ее партнер A$AP Rocky начали встречаться в 2020 году после долгих лет дружбы. Их первый сын, Риза Этельстон Майерс, родился в 2022 году, а о второй беременности певица объявила на Супербоуле в 2023-м. В августе того же года у пары появился второй сын, Райот Роуз Майерс.

Хотя видео беременной певицы «слили» в Сеть до ее выхода на дорожку, она все еще хотела удивить поклонников новым образом. Как подметил Telegram-канал «Super.ru», A$AP Rocky позировал в гордом одиночестве, а Рианна пришла самой последней, в одежде, которая уже не скрывала округлившийся живот.

Рианна на Met Gala 2025 (Фото: кадр видео из Telegram-канала «Super.ru»)

Сейчас семья — главный приоритет для Рианны, хотя она уверяет, что не забывает и о музыке. Возможно, пара хочет еще одного мальчика: в феврале знаменитости говорили о планах назвать будущего ребенка в честь адвоката A$AP Rocky. Тот очистил имя рэпера в суде, когда тому грозил многолетний тюремный срок.

«Наш следующий ребенок будет носить имя A$AP Joe», — сказали тогда звезды.
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Актриса из сериала «Единомышленники» Миллена Брандао умерла в возрасте 11 лет
06 мая 2025, 04:07

Милена Брандао (Фото: Instagram* @millenamboficial)

11-летняя бразильская актриса Миллена Брандао, известная по сериалу «Единомышленники» (Sintonia), скончалась в больнице Сан-Паулу. Девочка пережила множественные остановки сердца, но точная причина смерти остается неизвестной. О ее гибели сообщает TMZ.
Карьера Миллены только набирала обороты: она дебютировала в бразильском сериале «Единомышленники», вышедшем в 2019 году. Первые симптомы недомогания появились две недели назад — головные боли, сонливость, потеря аппетита и дискомфорт в ногах. Врач предположил лихорадку денге, но не стал торопиться с диагнозом.
Милена Брандао (Фото: кадр видео Instagram* @millenamboficial)

Вскоре состояние девочки ухудшилось — она поняла, что не может идти. Юная актриса упала в обморок у себя дома. Мать Брандао уточнила, что это случилось ночью, и семья срочно обратилась за помощью. В больнице Миллена перенесла не менее 12 остановок сердца (от 2 до 3 инцидентов в день), иногда требовались дефибриллятор и массаж сердца. К сожалению, спасти Миллену не удалось, и после очередной борьбы за ее жизнь врачи констатировали смерть мозга. Это случилось в пятницу, 2 мая.

Мать Брандао подтвердила новость о гибели дочери 3 мая в социальных сетях.

«2 мая мы потеряли нашу маленькую девочку, но я уверена, что она в объятиях нашего Всемогущего отца. Я никогда не забуду твою радость, которая была заразительна для всех вокруг. Я буду любить тебя вечно, и ты всегда будешь в моем сердце», — написала она.
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«На Мальдивах с детьми и мужем»: Наталья Подольская показала фото в откровенном бикини на семейном отдыхе
Подольская в откровенном бикини показала фото на Мальдивах с мужем и сыновьями
06 мая 2025, 02:13

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)

Наталья Подольская очаровала поклонников яркими фото с Мальдив, где она в бикини позировала с мужем и сыновьями. Певица поделилась радостью от семейного отдыха, полного морских приключений и солнца.
42-летняя экс-участница «Фабрики звезд» счастлива в браке с Владимиром Пресняковым, вместе они воспитывают сыновей — девятилетнего Артемия и четырехлетнего Ивана. На Мальдивах семья провела несколько дней, наслаждаясь пляжами и природой. Недавно Подольская опубликовала пост, где сообщила, что отдых подходит к концу.

Наталья Подольская (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)

Певица призвала родителей не бояться брать детей в такие поездки, уверяя, что скучать не пришлось никому.

«Хочу сказать всем (родителям), кто боится лететь с детьми, потому что «скучно»… Это было одно из самых ярких наших путешествий. Одни только пляжные крабы чего стоят. Мы видели морских черепах, рифовых акул и скатов каждый день, не вылезали из воды и просто наслаждались каждым моментом», — счастливо поделилась она.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)

На фото Наталья предстала в разноцветном бикини, подчеркивающем ее стройную фигуру, дополнив образ легкой накидкой и солнцезащитными очками. Без макияжа, с распущенными рыжими волосами, она излучала естественную красоту. Сыновья повторили за отцом, счастливо улыбаясь в камеру в свободных футболках и шортах, все со стильными кепками.

Кстати, в июне Наталья Подольская и Владимир Пресняков отметят 15-летнюю годовщину со дня бракосочетания. Пара решила в этот день провести свадьбу ещё раз. При этом Подольская отметила, что сейчас все дорого, и призналась, что планирует сэкономить на платье.

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Невеста звезды «Белого лотоса» Патрика Шварценеггера может расторгнуть помолвку с актером

Регина Тодоренко рассказала о неожиданной встрече: «Увидела льва в туалете»

*Запрещенная в России экстремистская организация
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Регина Тодоренко рассказала о неожиданной встрече: «Увидела льва в туалете»
Регина Тодоренко рассказала, что увидела льва в туалете
05 мая 2025, 22:54

Регина Тодоренко (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

Телеведущая Регина Тодоренко вышла на связь с подписчиками и рассказала о неожиданной встрече.
Бывшая ведущая «Орла и решки» поделилась необычной историей. Звезду потрясла близость туалетной комнаты к дикой природе. Жена певца Влада Топалова, будучи в командировке, обнаружила в уборной льва. Однако животное находилось за стеклом — как в зоопарке.

«Пошла девочка в туалет <...> Увидела льва в туалете <...> Обалдеть, я в шоке», — поделилась телеведущая эмоциями в личном блоге.

При этом встреча с опасным хищником не испортила настроение Тодоренко.

«Лучшее семейное сафари в жизни», — обратила внимание Регина.

Ранее сообщалось, что невеста актера Патрика Шварценеггера может расторгнуть помолвку с возлюбленным. Эбби Чемпион не устраивает, как сын Арнольда Шварценеггера относится к бракосочетанию.

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#животные
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Невеста звезды «Белого лотоса» Патрика Шварценеггера может расторгнуть помолвку с актером
05 мая 2025, 22:36

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер (Фото: Инстаграм* @abbychampion)

Невеста актера Патрика Шварценеггера может расторгнуть помолвку с возлюбленным. Эбби Чемпион не устраивает, как сын Арнольда Шварценеггера относится к бракосочетанию, сообщило издание Radar Online.
Несмотря на красивые фотографии в социальных сетях, между Патриком и Эбби есть немало противоречий. Так, девушка после предложения руки и сердца начала размышлять, а стоит ли ей связывать себя узами брака с Патриком. Чемпион тревожит, что они встречались восемь лет, а после помолвки прошло уже два года. Однако дату для церемонии так и не выбрали.

«Эбби уже ждала так долго, что если Патрик не сделает следующие шаги, она просто уйдет от него. Родители Патрика, Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, без ума от Эбби и не хотят, чтобы их сын потерял ее», — признался источник издания.

Инсайдер подчеркнул, что даже родители актера разозлятся, если он будет тянуть с торжеством. Собеседник издания поделился, что звезда «Белого лотоса» любит свою невесту, однако после выхода сериала с его участием получает весьма много внимания от поклонниц. Напомним, что на экране он показал фигуру и сразу обрел армию фанаток.

В последнее время сын культуриста часто путешествует, в том числе по работе. Не так давно его заметили на открытии пляжного клуба в компании актрисы Сидни Суини, которая несколько недель назад расторгла помолвку с Джонатаном Давино.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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