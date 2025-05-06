«Люблю тебя, мой муничка!»: Дарья и Сергей Пынзарь выложили фото и видео в честь хрустальной свадьбы

В ночь с 5 на 6 мая выяснилось, что Рианна ждет третьего ребенка. Новость певица рассекретила на Мет Гала-2025 в Нью-Йорке, появившись с округлившимся животом. Певица, уже воспитывающая двух сыновей с рэпером A$AP Rocky, обрадовала фанатов — те давно догадывались о скором пополнении в семьи звезды.