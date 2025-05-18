«Эта информация абсолютно глупая. Почему утонул?»: друг пропавшего экс-мужа Кати Лель раскрыл новые подробности дела

Катя Лель и Игорь Кузнецов (Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»)
Новые детали исчезновения Игоря Кузнецова, экс-супруга Кати Лель, всплыли благодаря его другу. Тот уверенно опроверг старые слухи, подтвердив, что мужчина пропал в Антибах. Бизнесмен Игорь Ламинский рассказал о попытках найти друга, беседуя с журналистами НТВ в рамках программы «Ты не поверишь!».
«Я звонил ему сам. Он трубку не взял. И на следующий день — тоже. А это на него не похоже. У него было два телефона. С двух — никаких ответов», — отметил он.
«Ревновал и чуть в морду не дал»: Распутина рассказала об отношениях с Захаровым. Почему они не расписались за 25 лет?
52-летний Игорь Кузнецов пропал на юге Франции. Заявление о пропаже подали сразу, подключив французские и российские власти. Мама Игоря и его первая жена Марина срочно прилетели во Францию, поддерживая контакт с полицией.
Пошли слухи, что Кузнецов утонул в Ницце, однако это предположение оказалось ошибочным.
«Это Антибы. Это не Ницца. Игорь был великолепный пловец, чувствовал себя замечательно, поэтому информация абсолютно глупая, не имеет никаких под собой оснований. Почему утонул? Почему не улетел в космос? Плавать сейчас в море невозможно — плюс 6. Он вышел, окунулся, сказал, что больше он туда не полезет, что там очень опасно и холодно. До дома дошел», — поделился в программе НТВ Игорь Ламинский.
Катя Лель (Фото: Instagram* @katyalelofficial)
Катя Лель, разведенная с Игорем в 2023 году после 15 лет брака, узнала о пропаже от его друзей. Причиной развода Игоря и Екатерины стали проблемы экс-супруга с алкоголем. Близкие утверждают, что Кузнецов не завел новых отношений и тяжело переживал развод.
«Мы с ним не виделись уже два года с момента мирного развода. С доченькой они общались. (....) С его близкими мы постоянно находимся на связи, переживаем», — говорила певица об исчезновении бывшего мужа.К 17 мая с момента пропажи Кузнецова прошел месяц.
Читайте также:
Бьюти-блогера с миллионами подписчиков Владоса Мироса задержали силовики
«Машет ручками — и раскрутилась»: Юрий Лоза озвучил причину популярности Клавы Коки
Лена Перминова появилась с Тарасом Романовым на красной дорожке Каннского фестиваля, обойдя запрет на «голые» платья
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева