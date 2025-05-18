«Эта информация абсолютно глупая. Почему утонул?»: друг пропавшего экс-мужа Кати Лель раскрыл новые подробности дела

Модель Лена Перминова появилась на красной дорожке Каннского фестиваля с бойфрендом Тарасом Романовым. Бывшая возлюбленная бизнесмена Александра Лебедева не первый раз посещает мероприятия с 28-летним избранником, вот и на этот раз поразила публику. Модель выбрала смелый полупрозрачный наряд, обойдя запрет на «голые» платья.