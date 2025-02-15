«Люблю тебя!»: беременная Мари Краймбрери на публике призналась в любви Билану

Мари Краймбрери (Фото: Instagram*/marikraimbrery)
Беременная певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) призналась на публике в любви своему коллеге по цеху Дмитрию Билану. Об этом пишет Voice.
«Дима, я люблю тебя!» — сказала Мари в ответ на слова Билана о том, что ему приятно быть с исполнительницей «на одной волне».Звезды обнялись, долго не выпуская друг друга из объятий. Билан оценил возможность стать крестным отцом будущего ребенка Краймбрери и блогера Давида Манукяна (Дава).
«Я так ответственно к этому отношусь, у меня уже есть двое детей крестных. Мне не всегда на это есть время. Но опять же, говорят отказываться нельзя, если предлагают», — отметил певец.
Дмитрий Билан является крестным отцом сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
Ранее сообщалось о разводе режиссера Федора Бондарчука.
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