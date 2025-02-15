«Не потеряла веру»: Анастасия Швецова о пережитых изменах Натана

Алишер Мирзохонов (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Жена рэпера Натана (Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова давно простила его за измену, пишет Voice. Кроме того, по ее словам, она не перестала верить в любовь на фоне пережитых трудностей.
«Я не потеряла веру в любовь, несмотря на все пережитые трудности. Мой опыт не определяет меня, он лишь показывает, чему я могу научиться. Каждое испытание — это урок, который помогает нам расти. Мы можем извлекать ценный опыт из боли и разочарования, а не позволять им управлять нашей жизнью», — сказала Швецова.Она добавила, что любовь заключается в поступках, а не в словах, заключив, что прощение является важным аспектом любви.
Натан был в центре скандала в прошлом году, когда пытался построить отношения с блогером Валерией Чекалиной, а также целовался с певицей Бьянкой на глазах у всей России в рамках шоу «Звезды в Джунглях».
Ранее стало известно, за что актриса Мария Голубкина не простила свою маму.
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