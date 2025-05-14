Жизнь в США, роман с Жанной Фриске и неудачная пластика жены: где сейчас секс-символ «Иванушек International» Кирилл Андреев

Анжелика Варум и Леонид Агутин всегда оставались в стороне от шумных шоу и публичных разборок. Их отношения развивались на глазах у всей страны, но без лишней откровенности: без реалити, скандалов и демонстрации чувств на публику. Подробнее о них в материале «Радио 1».