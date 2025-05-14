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Жизнь в США, роман с Жанной Фриске и неудачная пластика жены: где сейчас секс-символ «Иванушек International» Кирилл Андреев

Кирилл Андреев (Фото: РИА Новости/ Дмитрий Коробейников)

Кирилл Андреев (Фото: РИА Новости/ Дмитрий Коробейников)

Кирилл Андреев, один из самых заметных участников группы «Иванушки International», в 90-х был настоящим кумиром — спортивный, харизматичный, с толпами поклонниц по всей стране. Однако вопреки статусу секс-символа, личная жизнь артиста с самого начала сложилась стабильно. Подробнее в материале «Радио 1».

От мальчишеских увлечений — к сцене


Будущий певец родился в Москве, детство провел в районе Кузьминки. Его родители разошлись, когда мальчику было десять. Мама работала технологом, отец — строителем. Кирилл не рос домашним ребенком: вместо музыкальной школы он выбрал спорт — играл в футбол, занимался плаванием, даже стал кандидатом в мастера спорта.

В начале 90-х Андреев активно занимался бодибилдингом и начал пробовать себя в модельной индустрии. Его заметили — были даже планы подписать контракт с американским агентством, но из-за конфликта с директором сотрудничество не состоялось. Тем не менее, Кирилл успел пожить в США, сниматься в рекламе и привозить домой модную технику и одежду.

Вернувшись в Россию, он снялся в клипе Лаймы Вайкуле — и почувствовал интерес к сцене. Через знакомую Наталью Ветлицкую он оказался на прослушивании у Игоря Матвиенко — и вскоре стал частью нового музыкального проекта. Первый успех пришёл после выхода клипа на песню «Тучи», и «Иванушки» мгновенно обрели всероссийскую славу.

Кирилл Андреев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Женщины в жизни Андреева и любовь всей жизни


В юности Кириллу приписывали роман с Жанной Фриске и певицей Корнеевой из группы «Стрелки». Но судьбоносная встреча случилась в новогоднюю ночь 1999 года — тогда он впервые увидел эффектную брюнетку Лолу Аликулову. Девушка, только что пережившая расставание, пришла в клуб в красном платье, чтобы поднять себе настроение — и покорила сердце артиста.

Любопытно, что Лола не интересовалась российской поп-сценой и не знала, кто такой Кирилл Андреев. Они обменялись номерами, но бумажку с контактом певец потерял. Лишь позже, через знакомых, ему удалось найти девушку и пригласить её на ужин… с мамой. С тех пор пара не расставалась.

Уже через несколько месяцев Лола оставила работу фитнес-инструктора, чтобы сопровождать любимого на гастролях. А спустя год молодые поженились и готовились стать родителями.

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Испытания в браке и настоящая поддержка


Быть женой кумира миллионов было непросто. На Лолу сыпались угрозы от ревнивых поклонниц, обстановка накалилась настолько, что Кирилл всерьез задумался о завершении карьеры.

С рождением сына в семье наступил новый этап. Артист стал всё чаще снимать стресс алкоголем. Ситуация изменилась после инцидента в ресторане, где Андреев получил серьезные травмы. Период восстановления стал поворотным — артист бросил пить.

Лола оставалась рядом в самые тяжёлые моменты: когда ушли из жизни родители Кирилла, когда не стало коллег и друзей, она не устраивала сцен и всегда поддерживала мужа. Сейчас их сыну уже 24 года. Он получил образование в сфере экономики, женился и стал отцом, сделав Кирилла и Лолу бабушкой и дедушкой.

Кирилл Андреев (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Критика и верность


В последние годы внимание общественности переключилось на внешность супруги певца. Многие отмечают, что увлечение косметологией и омолаживающими процедурами сыграло с Лолой злую шутку — она изменилась до неузнаваемости, потеряв индивидуальность и даже выглядя старше своего возраста. Однако Кирилл не обращает на критику внимания. Для него Лола — больше, чем просто внешность. Он ценит её за преданность, мудрость и умение быть рядом в любой момент жизни.

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«Давно спим в разных комнатах»: из-за чего начался разлад в отношениях Агутина и Варум, с кем на самом деле певец изменил жене
14 мая 2025, 13:56

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)

Анжелика Варум и Леонид Агутин всегда оставались в стороне от шумных шоу и публичных разборок. Их отношения развивались на глазах у всей страны, но без лишней откровенности: без реалити, скандалов и демонстрации чувств на публику. Подробнее о них в материале «Радио 1».

Начало на музыкальной ноте


Анжелика впервые заметила Агутина, когда он исполнял «Босоногого мальчика» по телевидению. Тогда он запомнился лёгкостью и необычной подачей — не похожий на других. В то время у Агутина уже был опыт семейной жизни: он был женат на Светлане Белых, а позже у него случился недолгий роман с балериной Марией Воробьёвой, от которого родилась дочь Полина. Несмотря на расставание с матерью ребёнка, Агутин активно участвовал в воспитании девочки.

С Анжеликой их сблизила работа — совместная запись песни «Королева». Профессиональное сотрудничество быстро переросло в нечто большее, но обоим приходилось учитывать жизненные обстоятельства. Вскоре они снялись в клипе «Песня о далёкой Родине», и, по воспоминаниям коллег, именно во время съёмок между ними проскочила настоящая искра. Один спонтанный поцелуй на камеру стал началом настоящей любви.

Жизнь в США, роман с Жанной Фриске и неудачная пластика жены: где сейчас секс-символ «Иванушек International» Кирилл Андреев
Жизнь в США, роман с Жанной Фриске и неудачная пластика жены: где сейчас секс-символ «Иванушек International» Кирилл Андреев

Семья вне шоу


В 1999 году у пары родилась дочь Елизавета, а спустя год состоялась свадьба. С этого момента они стали не только коллегами, но и спутниками жизни: гастроли, студии, выступления. Внешне — идеальный союз, но в частной жизни им, как и всем, приходилось справляться с бытом, усталостью, разногласиями.

Слухи в прессе начались после того, как Агутин признался в интервью, что они с Анжеликой давно спят в разных комнатах. Журналисты подняли тревогу, но причина оказалась банальной: у каждого — свои привычки. Анжелика не любит холод, а Леониду важна тишина и открытое окно.

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Испытания на прочность


Серьёзное испытание пришло в 2011 году. После фестиваля в Юрмале в Сеть попало видео, где Агутин целовался с незнакомкой. Скандал был неизбежен. Он не отрицал вины, не оправдывался. Первой руку к примирению протянула Варум. Без громких сцен и упрёков — просто приняла его, потому что понимала: без него ей будет хуже. Они остались вместе.

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: официальный сайт артиста ЛЕОНИД АГУТИН | LEONID AGUTIN)

Позже в жизни семьи появилась новая тема для слухов — певица Элина Чага, участница шоу «Голос», с которой Агутин подписал контракт. Молодая, красивая, она тут же стала героиней таблоидов. Подозрения усилились, когда Варум опубликовала стихотворение, начинавшееся словами: «Ухожу навсегда, собираю пожитки». Фанаты встревожились, журналисты снова заговорили о разладе.

Элина позднее заявила, что между ней и Агутиным была только работа, а его брак — это нечто, что нельзя разрушить сплетнями. Агутин, в свою очередь, признал, что давал поводы усомниться, но именно верность и терпение Анжелики для него важнее всего.

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«Ей лицо запороли»: Рита Дакота сравнила себя с Деми Мур после неудачной операции
Рита Дакота сравнила себя с Деми Мур после неудачной операции
14 мая 2025, 13:46

Рита Дакота (Фото: Telegram @ritadakotatelega)

Рита Дакота в прошлом году сделала пластику по коррекции век и «омолодила» взгляд. Однако результат получился неудачным. Певица пожалела, что согласилась на операцию.
По словам исполнительницы, она отменила съемки и старается не выходить из дома без солнцезащитных очков. В своем блоге Дакота опубликовала фотографию, на которой видны последствия неудачной пластики у актрисы Деми Мур. Спустя время звезда фильма «Субстанция» обратилась к другому врачу, который исправил ошибки коллеги.

«Успокаивает только кейс Деми Мур. Помните, как ей лицо запороли пару лет назад? Ей исправил один крутой хирург из Нью-Йорка, моя подруга у него делала. Есть шанс, что и мне исправят, у меня не так жестко», — добавила Рита.

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#съёмки
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«Советую заниматься собой»: Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в безделье
Тарасов посоветовал хейтерам заняться собой в ответ на обвинения в безделье
14 мая 2025, 13:34

Дмитрий Тарасов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В последнее время Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко перестали делиться деталями семейной жизни в социальных сетях. Причину этого многодетная пара не называет. Поклонницам особенно не хватает полезных советов о материнстве от российской модели.
Сегодня футболист неожиданно вышел на связь, ответив в Instagram* на вопросы подписчиков. Как обычно, аудитория не стеснялась в выражениях.
«Не надоело бездельничать? Может, на работу устроиться?» — спросили у экс-мужа Ольги Бузовой.
Однако оказалось, что спортсмен уже давно развивает бизнес — например, является партнером российской компании, о чем ранее не распространялся.
«Хочу посоветовать не переживать за меня, а заниматься собой», — прокомментировал претензии Тарасов.
Оказалось, спортсмен уже давно развивает бизнес — в частности, является партнером российской компании, о чем ранее не распространялся.
«Помимо этого работаю в других направлениях, просто это не транслирую», — добавил бывший полузащитник.
Теперь фанаты гадают, вернутся ли звездные супруги к активному ведению соцсетей или продолжат держать личную жизнь под замком.

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#instagram
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Звезда «Папиных дочек» впервые показала лицо своей дочери
Дарья Мельникова впервые показала лицо своей дочери
14 мая 2025, 13:25

Дарья Мельникова (Фото: Instagram*/melnikovadsh)

Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова впервые показала лицо своей дочери в соцсетях. В кадре малышка держит рукой очки мужа знаменитости артиста Романа Набатова, а сама Дарья тем временем делает общее сэлфи.
«Жизнь в розовом цвете», — подписала фото Мельникова.

Фото: Instagram*/melnikovadsh

О пополнении в звездной семье стало известно летом прошлого года. Тогда «папина дочка» сообщила о свадьбе с Набатовым, изначально торжество было тайным. В конце видео артистка снялась, держа общего ребенка на руках, чем удивила поклонников. Видеоролик был смонтирован ко дню рождения Набатова. Имя ребенка родители пока не раскрывают.

У Мельниковой также есть двое детей, третью беременность звезда тщательно скрывала.

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Отказала Трампу и вышла замуж за чиновника: как сейчас выглядят дети Оксаны Федоровой?
14 мая 2025, 12:58

Оксана Фёдорова (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)

Оксана Фёдорова — личность, которая не нуждается в представлении. В прошлом она была обладательницей титула «Мисс Вселенная» 2002, а сейчас она успешно совмещает карьеру телеведущей и оперной певицы (меццо-сопрано).
Кроме того она имеет звание заслуженной артистки Российской Федерации и является основателем благотворительного фонда. При этом Федорова остается примерной женой и любящей матерью. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Становление звезды


Оксана Фёдорова (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)

Свой путь на пути к знаменитости Оксана Фёдорова начала в студенческие годы с работы моделью и участия в фотосессиях и модных показах. На кастинг конкурса «Мисс Санкт-Петербург 1999» её привела подруга. После успешного прохождения отборочного этапа Оксана вышла в финал и уверенно завоевала титул победительницы.

В 2001 году Анна Фёдорова одержала победу в конкурсе «Мисс Россия», а в 2002 году — в конкурсе «Мисс Вселенная», который проходил в Пуэрто-Рико. Однако спустя четыре месяца Фёдоровой пришлось отдать корону первой вице-мисс, представительнице Панамы.

Оксана Фёдорова не захотела выполнять условия контракта, заключённого с компанией-организатором Дональда Трампа, и вместо участия в мероприятиях по всему миру решила сконцентрироваться на написании диссертации и окончании аспирантуры по гражданскому праву.

Хотя она и отдала корону, популярность «Мисс Вселенная» не угасла. В 2002 году ей предложили стать ведущей детской передачи «Спокойной ночи, малыши». Затем были программы «Субботник», «Субботний вечер» и «Форт Боярд». Также она участвовала в шоу «Танцы со звёздами» и «Маска».

Оксана Фёдорова (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)

Как оказалось, Оксана Фёдорова имеет хорошие вокальные данные, которые продемонстрировала публике в 2009 году, спев дуэтом с Николаем Басковым песню «Права любовь». В том же году Фёдорова учредила собственный благотворительный фонд «Спешите делать добро!» и с тех пор активно занимается благотворительностью.

Путин присвоил звание «Заслуженный артист России» телеведущей Оксане Федоровой
Путин присвоил звание «Заслуженный артист России» телеведущей Оксане Федоровой

Личная жизнь


Первым избранником Оксаны Фёдоровой стал Владимир Голубев, известный в Санкт-Петербурге криминальный авторитет. На момент их знакомства он уже имел несколько судимостей и был старше неё на 22 года. Однако самым печальным было то, что он был женат, имел детей и не собирался уходить из семьи. Роман длился семь лет, после чего Оксана решила, что пора двигаться дальше, не дожидаясь, пока её партнёр расстанется со своей семьёй.

В прошлом ходили слухи, что именно Голубев был спонсором участия Фёдоровой в конкурсах красоты, а также проплачивал победы возлюбленной. Однако подтверждений этому не нашлось, а в комментариях Фёдорова всё отрицала, указывая на отсутствие меркантильности в этих отношениях.

Первым законным супругом Оксаны стал Филипп Тофт, немецкий предприниматель. Их встреча произошла на горнолыжном курорте в Альпах. Супруги жили в разных государствах и не планировали менять свой образ жизни. В результате отношения на расстоянии сильно охладили чувства, и пара рассталась.

Еще до развода, в 2009 году, Оксана начала встречаться с Николаем Басковым. Однако после красивого публичного романа пара объявила о расставании в 2011 году.

Оксана Фёдорова и Андрей Бородин (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)

В сентябре 2011 года Оксана вышла замуж во второй раз. Её супругом стал офицер ФСБ, руководитель департамента кадрового резерва администрации президента РФ, Андрей Бородин.

После свадьбы Фёдорова ушла из мира шоу-бизнеса, переключив свое внимание на создание семьи. В этом союзе у пары родилось двое детей: сын Фёдор и дочь Лиза. Андрей и Оксана живут счастливо вместе по сей день. Спустя время Фёдорова вернулась к публичной жизни, но уже совсем в другом статусе.

Когда дети были маленькими, бывшая Мисс Вселенная занималась классическим вокалом в Московской консерватории и сейчас участвует в симфонических и камерных концертах в качестве вокалистки. В 2023 году выпустила оперный альбом «Колыбельная классика», состоящий из произведений на музыку Римского-Корсакова, Чайковского и других композиторов.

Дети певицы


Оксана Фёдорова с детьми Фёдором и Елизаветой (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)

Фёдор, старший сын, появился на свет 6 марта 2012 года, и сейчас ему уже 13 лет. Елизавета, младшая дочь, родилась 22 июля 2013 года, и скоро ей исполнится 12.

В 2019 году Фёдор стал учеником первого класса, но Оксана решила выбрать для сына экспериментальную форму обучения, при которой за один год можно пройти программу двух лет.

Сначала Оксана волновалась, что Фёдор не справится с нагрузкой, но он успешно справился. Оксана видит в нём способности к конструированию и считает, что из него может получиться талантливый инженер.

Оксана Фёдорова с дочерью Елизаветой (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)

Лиза же с раннего возраста проявляла интерес к балетному искусству. С самого рождения Оксана активно занималась развитием своей дочери, применяя японскую методику воспитания.

Знаменитая мама постоянно пела для своей малышки и с ранних месяцев уделяла много времени развивающим занятиям в игровой форме. В результате Лиза рано начала говорить, легко запоминает стихотворения и обладает великолепным музыкальным слухом.

Фёдорова признаётся, что не доверяет няням, и воспитанием детей занимается самостоятельно, плюс помогают бабушки.

«Детей воспитываем сами. У нас есть две бабушки, которые самоотверженно отдали себя процессу воспитания внуков. Одна из них больше времени уделяет сыну, другая — дочке. И они всё время меняются. Когда один человек в этом процессе, можно сойти с ума. Я стараюсь всем им помогать. И уделять детям всё свое свободное время», — рассказывала Фёдорова в беседе с изданием «Pro звезд».

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