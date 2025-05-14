Жизнь в США, роман с Жанной Фриске и неудачная пластика жены: где сейчас секс-символ «Иванушек International» Кирилл Андреев

Кирилл Андреев (Фото: РИА Новости/ Дмитрий Коробейников)
Кирилл Андреев, один из самых заметных участников группы «Иванушки International», в 90-х был настоящим кумиром — спортивный, харизматичный, с толпами поклонниц по всей стране. Однако вопреки статусу секс-символа, личная жизнь артиста с самого начала сложилась стабильно. Подробнее в материале «Радио 1».
От мальчишеских увлечений — к сцене
Будущий певец родился в Москве, детство провел в районе Кузьминки. Его родители разошлись, когда мальчику было десять. Мама работала технологом, отец — строителем. Кирилл не рос домашним ребенком: вместо музыкальной школы он выбрал спорт — играл в футбол, занимался плаванием, даже стал кандидатом в мастера спорта.
В начале 90-х Андреев активно занимался бодибилдингом и начал пробовать себя в модельной индустрии. Его заметили — были даже планы подписать контракт с американским агентством, но из-за конфликта с директором сотрудничество не состоялось. Тем не менее, Кирилл успел пожить в США, сниматься в рекламе и привозить домой модную технику и одежду.
Вернувшись в Россию, он снялся в клипе Лаймы Вайкуле — и почувствовал интерес к сцене. Через знакомую Наталью Ветлицкую он оказался на прослушивании у Игоря Матвиенко — и вскоре стал частью нового музыкального проекта. Первый успех пришёл после выхода клипа на песню «Тучи», и «Иванушки» мгновенно обрели всероссийскую славу.
Кирилл Андреев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Женщины в жизни Андреева и любовь всей жизни
В юности Кириллу приписывали роман с Жанной Фриске и певицей Корнеевой из группы «Стрелки». Но судьбоносная встреча случилась в новогоднюю ночь 1999 года — тогда он впервые увидел эффектную брюнетку Лолу Аликулову. Девушка, только что пережившая расставание, пришла в клуб в красном платье, чтобы поднять себе настроение — и покорила сердце артиста.
Любопытно, что Лола не интересовалась российской поп-сценой и не знала, кто такой Кирилл Андреев. Они обменялись номерами, но бумажку с контактом певец потерял. Лишь позже, через знакомых, ему удалось найти девушку и пригласить её на ужин… с мамой. С тех пор пара не расставалась.
Уже через несколько месяцев Лола оставила работу фитнес-инструктора, чтобы сопровождать любимого на гастролях. А спустя год молодые поженились и готовились стать родителями.
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Испытания в браке и настоящая поддержка
Быть женой кумира миллионов было непросто. На Лолу сыпались угрозы от ревнивых поклонниц, обстановка накалилась настолько, что Кирилл всерьез задумался о завершении карьеры.
С рождением сына в семье наступил новый этап. Артист стал всё чаще снимать стресс алкоголем. Ситуация изменилась после инцидента в ресторане, где Андреев получил серьезные травмы. Период восстановления стал поворотным — артист бросил пить.
Лола оставалась рядом в самые тяжёлые моменты: когда ушли из жизни родители Кирилла, когда не стало коллег и друзей, она не устраивала сцен и всегда поддерживала мужа. Сейчас их сыну уже 24 года. Он получил образование в сфере экономики, женился и стал отцом, сделав Кирилла и Лолу бабушкой и дедушкой.
Кирилл Андреев (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Критика и верность
В последние годы внимание общественности переключилось на внешность супруги певца. Многие отмечают, что увлечение косметологией и омолаживающими процедурами сыграло с Лолой злую шутку — она изменилась до неузнаваемости, потеряв индивидуальность и даже выглядя старше своего возраста. Однако Кирилл не обращает на критику внимания. Для него Лола — больше, чем просто внешность. Он ценит её за преданность, мудрость и умение быть рядом в любой момент жизни.
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