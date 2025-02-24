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Терпела измены мужа 20 лет и пережила девять выкидышей: где сейчас экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина

Алена Апина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Алена Апина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Певице и бывшей солистке группы «Комбинация» Алене Апиной 60 лет, и она продолжает привлекать внимание публики. Сегодня певица экспериментирует с внешностью и не боится пластической хирургии. Возможно, развод спустя 25 лет брака стал для нее началом новой жизни. Как сложилась ее личная жизнь и чем занимаются бывшие супруги Апиной, расскажет «Радио 1».

Первый брак Апиной


Первый брак Алены Апиной длился всего несколько месяцев, но именно после него она получила свою известную фамилию. Валерий Апин, латыш по происхождению, был талантливым художником и старше Алены на семь лет. Они поженились, когда певице было всего 18 лет, но быстро поняли, что семейная жизнь — не для них.

После расставания певица не поддерживала связь с бывшим мужем и почти 30 лет не знала, как сложилась его судьба. Однако недавно стало известно, что Валерий Апин кардинально изменил свою жизнь: он принял постриг и стал священнослужителем. В 2021 году он окончил Саратовскую духовную семинарию, а в возрасте 66 лет служит клириком в храме Серафима Саровского в Саратове.

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Многолетние измены второго мужа


После первого неудачного брака Алена Апина с головой ушла в карьеру, а вскоре встретила Александра Иратова — организатора концертов, который стал не только ее продюсером, но и вторым мужем. Именно он помог певице выйти на новый уровень популярности, а спустя несколько лет их отношения переросли в семейные.

Алена Апина (фото: Instagram* / @neapina)

Свадьба состоялась, когда Апине было 19 лет. Союз продлился более 20 лет, но не был безоблачным. Певица долго не могла забеременеть — врачи диагностировали бесплодие. Апина пережила тяжелые испытания: девять выкидышей и внематочную беременность.

«Я была близка к помешательству. Лежу в гинекологии, вокруг женщины с животиками, как дилижансы, плавают, врачи их трубками слушают. А во мне — пустота. При виде грудного ребеночка у меня ступор наступал. Я пережила все — истерики, депрессии, отчаяние», — рассказала певица.

В итоге в 2001 году на свет появилась долгожданная дочь Ксения, которую выносила суррогатная мать.

Казалось, что семья у них крепкая, но в 2016 году певица объявила о желании развестись. Апина приняла это решение заранее, но отложила развод, чтобы не травмировать дочь, которой тогда было 15 лет. Она дождалась ее 16-летия, после чего окончательно рассталась с мужем.

Алена Апина с дочерью (фото: Instagram* / @neapina)

Откровения о браке


Долгое время певица не раскрывала подробности расставания. Только в 2021 году, в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», она призналась, что муж систематически ей изменял. Она знала об этом, но долгое время предпочитала делать вид, что ничего не происходит, лишь бы сохранить семью.

«Александр очень непростой человек с тяжелым характером. Он гулял на стороне, я знала, но делал вид, что всего этого нет. Мне редко говорили, что я любима, красива, талантлива, что я хорошая артистка. Иратов всегда считал, что у меня всего полно от зрителей и поклонников, но мне хотелось, чтобы эти слова звучали от мужа», — поделилась Апина на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

По словам певицы, в браке не было романтики — муж не дарил ей цветов, не говорил комплиментов, а последние годы их отношения больше напоминали деловое партнерство. На вопрос о количестве измен Иратова Апина ответила однозначно — их было много. После развода ее бывший супруг не остался один — он довольно быстро нашел новую женщину и начал новые отношения. После развода певица начала много работать и отправилась на гастроли в США.

Алена Апина (фото: Instagram* / @neapina)

Новая жизнь Апиной


Сегодня Алена Апина продолжает выступать, пусть и не так активно, как в молодости. Ее поддерживает дочь Ксения, а сама певица уверена, что жизнь после развода не заканчивается — наоборот, она может быть яркой и насыщенной. Певица рассказала, что не отказалась бы от отношений, однако ещё раз выходить замуж не готова.

«Я два раза была замужем, и каждый раз это заканчивается не очень хорошо», — рассказала артистка VOICE.

В октябре 2024 года поклонники артистки заметили, что певица сильно похудела.

«Я выгляжу всегда по-разному, но подготовка к выступлению не дает мне расслабиться. Она заставляет меня много тренироваться, репетировать петь, смотреть на себя в зеркало и получать удовольствие. Тренировки у меня каждый день. Это и хореография, и прогулки, и фитнес — в общем, все на свете», — рассказала Алена в интервью.

Певица рассказала, что похудела уже на 15 килограмм и практически вернулась к весу, в котором была во времена «Комбинации». Апина также призналась, что добиться такого результата ей помог не только спорт, но и питание.

«В питании я исключила питание. Я ем, но очень мало, и уже привыкла к этому», — сказала она.

Кроме того, артистка сообщила, что полностью отказалась от алкоголя.

Алена Апина (фото: Instagram* / @neapina)

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«Законы шоу»: Соседов прокомментировал конфликт с Кудрявцевой
Соседов назвал конфликт с Кудрявцевой законами шоу и не злится на нее
24 февраля 2025, 17:31

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов не злится на телеведущую Леру Кудрявцеву за конфликт, произошедший на шоу «Суперстар!». Как пишет VOICE, Соседов подчеркнул, что конфликты возникают спонтанно, и это «законы шоу».
«Естественно, мы это не ставим заранее, никаких постановок нет, мы не знаем, как кто себя поведет. Это возникает спонтанно, это законы шоу. Никакого зла я на нее не держу. Я забыл вообще об этом моменте, даже еще выпуск не смотрел. Сняли же мы это давным-давно. Людям же надо что-то обсуждать, пусть обсуждают», — прокомментировал собеседник.
Конфликт Кудрявцевой и Соседова произошел из-за песни умершего в 2022 году певца Юрия Шатунова «Грезы». Авторская интерпретация от композитора Сергея Челобанова понравилась всем, кроме Соседова, который заявил, что исполнение аранжировщика ввело его в ужас. Кудрявцева нецензурно выругалась, кинув в критика подушкой и ушла.

Ранее стали известны подробности суда по разделу имущества между певицей Алсу и миллиардером Яном Абрамовым.

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«Космические цифры»: Добровинский о суде Алсу и Абрамова по разделу имущества
Добровинский о суде Алсу и Абрамова по разделу имущества: космические цифры
24 февраля 2025, 17:12

Алсу (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Певица Алсу «совершила ошибку», заявил StarHit адвокат Александр Добровинский, говоря о суде по разделу имущества между исполнительницей и миллиардером Яном Абрамовым.
«Я считаю, что Алсу была неправа еще тогда, когда Ян предложил 2,5 миллиарда. Со следующего суда все будет менее интересно для нее. В деле очень большие деньги, для обывателя просто космические цифры. Речь о домах в США, Монако, Франции, Кипре и еще Бог знает где. Алсу не очень выгодно, она многое теряет», — рассказал защитник.
Добровинский добавил, что Абрамов пытался всячески сохранить брак, надеясь на мирное урегулирование споров, но Алсу отказалась.

Ранее стали известны подробности личной жизни певицы Анны Седоковой.

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Иосиф Пригожин раскрыл, увидят ли поклонники Валерию на сцене после завершения карьеры
Иосиф Пригожин: фанаты смогут увидеть Валерию на сцене после завершения карьеры
24 февраля 2025, 16:33

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Певица Валерия планирует завершить карьеру и покинуть сцену. О причинах рассказал ее супруг продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее Пригожин заявлял, что Валерия решила готовиться к выходу на пенсию. Совсем скоро 56-летняя певица выпустит свой последний альбом и планирует через три года завершить концертную деятельность.

«Больше 30 лет работы на сцене – это непросто. За это время Валерия преобразилась, стала другой. Но у нее есть золотое правило: уходить на пике. Никто не хочет наблюдать за стареющими артистами, которые кое-как попадают в ноты. А в нашей стране многие любят прощаться и объявлять о завершении карьеры, но потом дальше мучить людей», — рассказал Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом он уточнил, что Валерия серьезно намерена завершить карьеру, однако поклонники все же смогут увидеть певицу на большой сцене, но сольных концертов и гастрольных туров действительно больше не будет.

По словам Пригожина, Валерия давно хотела покинуть эстраду, но каждый раз ее останавливали какие-то интересные проекты. Теперь же времена изменились, и уже пора освободить место новому поколению артистов.

«Валерия внесла огромный вклад в развитие современной российской музыкальной эстрады. Ее имя вписано в историю, а что еще нужно для творческого человека», — считает продюсер.

Теперь же, добавил Пригожин, Валерия сможет все свое свободное время посвящать любимой семье.

Выход последнего альбома Валерии назначен на апрель. Ко дню рождения исполнительница представит новый сборник песен, получивший название «Исцелю».

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Пережила утрату двух мужей, похищение ребенка и предательства: личная жизнь Анны Седоковой и её внебрачного сына
24 февраля 2025, 16:18

Анна Седакова (Фото: Telegram-канал @secretanna)

Анна Седокова — популярная российская певица с высокими гонорарами. После трагедии с Янисом Тиммой 42-летняя артистка вернулась к публичной жизни и активным публикациям в соцсетях.
Ей не повезло в любви: она трижды была замужем и сейчас снова одна. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Изменил с подругой и скончался от оторвавшегося тромба

История Анны Седоковой началась в 2003 году, когда, будучи солисткой группы «ВИА Гра», она решила посвятить себя семье, выйдя замуж за белорусского футболиста Валентина Белькевича.

В браке Анна взяла перерыв в карьере, но вскоре узнала о неверности мужа, который изменял с ее подругой. В 2004 году у пары родилась дочь Алина, но это не спасло их отношения. В 2006 году они развелись, сохранив дружеские отношения ради ребенка.

К сожалению, Валентин Белькевич скончался в 2014 году от оторвавшегося тромба, что стало большим ударом для Анны.

Увез ребенка в США и хотел лишить родительских прав

Максим Чернявский, предприниматель и менеджер «Формулы-1», стал вторым мужем Анны Седоковой. Пара поженилась в 2011 году, и в этом же году у них родилась дочь Моника. Однако семейное счастье не продлилось долго, и в 2013 году супруги развелись.

Причиной разрыва стала измена мужа с подругой Анны, солисткой «ВИА Гры» Санта Димопулос. Однако Чернявский утверждает, что именно он застал Анну на измене и решил уйти.

Несмотря на развод, экс-супруги пытались сохранить дружеские отношения, но это не удалось. Максим забрал Монику в США и пытался лишить Анну родительских прав, что привело к длительным судебным разбирательствам между двумя странами. В 2023 году, спустя 10 лет противостояний, они подписали мирное соглашение о совместном воспитании дочери, которого придерживаются и по сей день.

Фото: iStock/Zolnierek

Токсичные отношения с молодым баскетболистом из Латвии

Баскетболист Янис Тимма стал третьим мужем певицы, их история началась с любви с первого взгляда летом 2019 года. Певицу не смутило, что её избранник моложе её почти на 10 лет, а также то, что он был женат и воспитывал ребенка.

Через год после знакомства влюбленные поженились в Майами и стали одной из самых привлекательных медийных пар. Однако их отношения были сложными: пара расходилась не менее 20 раз, певица регулярно угрожала разводом. В конце концов, в декабре прошлого года она осуществила свои намерения и официально разорвала эти, по её словам, «токсичные отношения». К сожалению, после скандального развода с баскетболистом произошла трагедия — он скончался.

«Откровенное платье и томный взгляд»: Фотосессия Седоковой показала, что она отходит от трагедии с Тиммой
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Дети певицы

Старшая дочь Анны Седоковой, Алина Белькевич, уже достигла 20-летнего возраста и активно развивает свой личный блог, а также принимает участие в реалити-шоу. Поклонники певицы отмечают, что Алина является настоящей копией своей знаменитой матери.

Младшая дочь, Моника Чернявская, сейчас ей 13 лет. Она проживает с отцом в Лос-Анджелесе, где учится и наслаждается жизнью. Анна Седокова регулярно навещает Монику, однако сама живет в России из-за своей работы.

Кроме того, у Анны есть сын Гектор, который родился в незарегистрированных отношениях с Артемом Комаровым, сыном миллиардера. Когда Гектор появился на свет, родители начали готовиться к свадьбе, но так и не дошли до ЗАГСа — их роман продлился всего полтора года, включая 9 месяцев беременности.

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Жила в квартире с тараканами после того, как похоронила всю семью: тяжелые испытания в жизни Веры Бурлаковой
24 февраля 2025, 16:03

Вера Бурлакова (фото: кадр из фильма «Нахалёнок»)

В жизни актрисы Веры Бурлаковой было немало трагических моментов, но она всегда с улыбкой преодолевала все испытания, которые ей раз за разом подкидывала судьба. Оставшись одна, Вера Бурлакова оказалась в нищете, не могла передвигаться без посторонней помощи и страдала от серьёзных проблем со здоровьем. «Радио 1» расскажет, какой была её жизнь вне кино.

Детство и блокада Ленинграда


Прежде чем стать актрисой, Вера Бурлакова вместе с родителями пережила блокаду Ленинграда. В семнадцать лет она оказалась в осаждённом городе, где её жизнь висела на волоске. Однако благодаря взаимопомощи горожан, которые делились последними запасами еды, воды и тёплыми вещами, ей удалось выжить.

Спустя год военные эвакуировали Веру с родителями в Челябинск под звуки взрывов и автоматных очередей.

Начало творческого пути


В новом городе девушка устроилась на химический завод, работая по вечерам, а утром и днём училась игре на пианино в музыкальной школе.

В 1944 году её семья переехала в Москву, где отец получил работу. Вера поступила в педагогический институт, но спустя год забрала документы. Её судьбу изменил случай: после посещения театра к ней подошёл режиссёр Юрий Райзман и предложил поступить в театральный институт без экзаменов. Сначала девушка отказалась, но её мать настояла на том, что такой шанс нельзя упускать. Так Вера начала свой путь в искусстве.

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Дебют в кино и театр


В 1949 году Бурлакова дебютировала в кино. В том же году её приняли в труппу театра-киноактёра, где она играла преимущественно главные роли, а также пробовала себя в режиссуре. Однако в кинематографе её карьера складывалась сложнее: на протяжении одиннадцати лет ей доставались лишь крошечные эпизоды.

Только в 1960 году она исполнила главную роль в фильме «Нахалёнок». Хотя картина была успешной, актриса не стремилась к славе.

Личная жизнь и финансовые трудности


Её главным приоритетом была семья, которую она создала с актёром Александром Смирновым. Он стал её первой и единственной любовью — человеком, который поддерживал её в любых обстоятельствах и дарил чувство защищённости и счастья.

Несмотря на крепкие отношения, финансовая ситуация семьи оставалась непростой, особенно после рождения дочери Маши. Оба супруга снимались в культовых фильмах, таких как «Служебный роман», «Покровские ворота», «Верные друзья», «Вечный зов» и «Председатель», но их роли были эпизодическими, а значит, и гонорары скромными.

Вера Бурлакова (фото: кадр из фильма «Верные друзья»)

В театре с зарплатами было ещё хуже. Они экономили на всём, выбирали самые дешёвые продукты, передвигались на общественном транспорте и откладывали деньги, чтобы порадовать дочь игрушками. Несмотря на материальные трудности, семья была счастлива.

Вера писала стихи о любви к родным и гордости за свою семью, а позже даже выпустила несколько сборников, хотя они не обрели популярности.

Работа в политике и трагедия


Жизнь семьи изменилась, когда Бурлакову назначили районным депутатом в сфере культуры. Её доходы выросли, но времени на близких стало катастрофически мало. Долгие рабочие дни сменялись поздними возвращениями домой, когда все уже спали. Со временем она пожалела, что слишком много внимания уделяла карьере.

В 1977 году её муж скончался от неизлечимой болезни. Вера тяжело переживала утрату, но не сломалась благодаря дочери. Мария поддерживала мать, не оставляя её в одиночестве. Ради неё Бурлакова вернулась к работе, но теперь уделяла семье больше времени.

Мария была для неё самым дорогим человеком. Потеря дочери в 2007 году стала для актрисы настоящим ударом. Маша ушла из жизни после тяжелой болезни.

Последние годы


После смерти Марии Вера Бурлакова замкнулась в себе и перестала выходить на сцену. Она жила в одиночестве, а со временем здоровье стало подводить: передвигаться самостоятельно она уже не могла.

Единственными, кто заботился о ней, были соседи, приносившие еду. Однако никто не обратился в социальные службы, и её квартира превратилась в антисанитарное жилище: женщина жила среди тараканов и мусора.

О её бедственном положении страна узнала только в 2013 году благодаря передаче Андрея Малахова. Лишь тогда социальные работники начали помогать актрисе. Они рассказывали, что квартира была в ужасном состоянии, а сама Бурлакова отказывалась её покидать, утверждая, что в этих стенах «живут» воспоминания о семье. На протяжении четырёх лет волонтёры ухаживали за ней, приносили еду, убирали жильё.

«Когда мы впервые открыли дверь в квартиру, стояла такая кошмарная вонь, что дышать было невозможно без специальных масок. Мы пытались уговорить Веру Николаевну продать квартиру и переехать в дом для престарелых, но она наотрез отказывалась», — рассказал один из работников.

В 2017 году в возрасте 93 года Веры Бурлаковой не стало. По её желанию, её похоронили рядом с мужем и дочерью.

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