Терпела измены мужа 20 лет и пережила девять выкидышей: где сейчас экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина

Алена Апина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Певице и бывшей солистке группы «Комбинация» Алене Апиной 60 лет, и она продолжает привлекать внимание публики. Сегодня певица экспериментирует с внешностью и не боится пластической хирургии. Возможно, развод спустя 25 лет брака стал для нее началом новой жизни. Как сложилась ее личная жизнь и чем занимаются бывшие супруги Апиной, расскажет «Радио 1».
Первый брак Апиной
Первый брак Алены Апиной длился всего несколько месяцев, но именно после него она получила свою известную фамилию. Валерий Апин, латыш по происхождению, был талантливым художником и старше Алены на семь лет. Они поженились, когда певице было всего 18 лет, но быстро поняли, что семейная жизнь — не для них.
После расставания певица не поддерживала связь с бывшим мужем и почти 30 лет не знала, как сложилась его судьба. Однако недавно стало известно, что Валерий Апин кардинально изменил свою жизнь: он принял постриг и стал священнослужителем. В 2021 году он окончил Саратовскую духовную семинарию, а в возрасте 66 лет служит клириком в храме Серафима Саровского в Саратове.
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Многолетние измены второго мужа
После первого неудачного брака Алена Апина с головой ушла в карьеру, а вскоре встретила Александра Иратова — организатора концертов, который стал не только ее продюсером, но и вторым мужем. Именно он помог певице выйти на новый уровень популярности, а спустя несколько лет их отношения переросли в семейные.
Алена Апина (фото: Instagram* / @neapina)
Свадьба состоялась, когда Апине было 19 лет. Союз продлился более 20 лет, но не был безоблачным. Певица долго не могла забеременеть — врачи диагностировали бесплодие. Апина пережила тяжелые испытания: девять выкидышей и внематочную беременность.
«Я была близка к помешательству. Лежу в гинекологии, вокруг женщины с животиками, как дилижансы, плавают, врачи их трубками слушают. А во мне — пустота. При виде грудного ребеночка у меня ступор наступал. Я пережила все — истерики, депрессии, отчаяние», — рассказала певица.
В итоге в 2001 году на свет появилась долгожданная дочь Ксения, которую выносила суррогатная мать.
Казалось, что семья у них крепкая, но в 2016 году певица объявила о желании развестись. Апина приняла это решение заранее, но отложила развод, чтобы не травмировать дочь, которой тогда было 15 лет. Она дождалась ее 16-летия, после чего окончательно рассталась с мужем.
Алена Апина с дочерью (фото: Instagram* / @neapina)
Откровения о браке
Долгое время певица не раскрывала подробности расставания. Только в 2021 году, в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», она призналась, что муж систематически ей изменял. Она знала об этом, но долгое время предпочитала делать вид, что ничего не происходит, лишь бы сохранить семью.
«Александр очень непростой человек с тяжелым характером. Он гулял на стороне, я знала, но делал вид, что всего этого нет. Мне редко говорили, что я любима, красива, талантлива, что я хорошая артистка. Иратов всегда считал, что у меня всего полно от зрителей и поклонников, но мне хотелось, чтобы эти слова звучали от мужа», — поделилась Апина на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
По словам певицы, в браке не было романтики — муж не дарил ей цветов, не говорил комплиментов, а последние годы их отношения больше напоминали деловое партнерство. На вопрос о количестве измен Иратова Апина ответила однозначно — их было много. После развода ее бывший супруг не остался один — он довольно быстро нашел новую женщину и начал новые отношения. После развода певица начала много работать и отправилась на гастроли в США.
Алена Апина (фото: Instagram* / @neapina)
Новая жизнь Апиной
Сегодня Алена Апина продолжает выступать, пусть и не так активно, как в молодости. Ее поддерживает дочь Ксения, а сама певица уверена, что жизнь после развода не заканчивается — наоборот, она может быть яркой и насыщенной. Певица рассказала, что не отказалась бы от отношений, однако ещё раз выходить замуж не готова.
«Я два раза была замужем, и каждый раз это заканчивается не очень хорошо», — рассказала артистка VOICE.
В октябре 2024 года поклонники артистки заметили, что певица сильно похудела.
«Я выгляжу всегда по-разному, но подготовка к выступлению не дает мне расслабиться. Она заставляет меня много тренироваться, репетировать петь, смотреть на себя в зеркало и получать удовольствие. Тренировки у меня каждый день. Это и хореография, и прогулки, и фитнес — в общем, все на свете», — рассказала Алена в интервью.
Певица рассказала, что похудела уже на 15 килограмм и практически вернулась к весу, в котором была во времена «Комбинации». Апина также призналась, что добиться такого результата ей помог не только спорт, но и питание.
«В питании я исключила питание. Я ем, но очень мало, и уже привыкла к этому», — сказала она.
Кроме того, артистка сообщила, что полностью отказалась от алкоголя.
Алена Апина (фото: Instagram* / @neapina)
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