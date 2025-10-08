Дело Гребенщикова* рассмотрит суд в Петербурге
Куйбышевский районный суд Санкт‑Петербурга назначил заседание по делу об административном правонарушении в отношении музыканта Бориса Гребенщикова*. Об этом сообщает объединённая пресс‑служба судов города. Данные приводит канал «78».
По данным суда, Гребенщиков* опубликовал на YouTube материал без отметки «иностранный агент», что подтверждается письмом Роскомнадзора от 19 августа. Сам он вину не признаёт.
Ранее сообщалось, что ждёт Земфиру* и Гребенщикова* после возвращения в Россию. Свое мнение на этот счет высказал писатель Захар Прилепин.
Он уточнил, что звездам предстоит выполнить все требования закона, чтобы вернуться на родину.
