Дело Гребенщикова* рассмотрит суд в Петербурге

Дело иноагента Бориса Гребенщикова* рассмотрит суд в Петербурге
Борис Гребенщиков* (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Куйбышевский районный суд Санкт‑Петербурга назначил заседание по делу об административном правонарушении в отношении музыканта Бориса Гребенщикова*. Об этом сообщает объединённая пресс‑служба судов города. Данные приводит канал «78».



По данным суда, Гребенщиков* опубликовал на YouTube материал без отметки «иностранный агент», что подтверждается письмом Роскомнадзора от 19 августа. Сам он вину не признаёт.

Ранее сообщалось, что ждёт Земфиру* и Гребенщикова* после возвращения в Россию. Свое мнение на этот счет высказал писатель Захар Прилепин.

Он уточнил, что звездам предстоит выполнить все требования закона, чтобы вернуться на родину.

Никита Кротов

