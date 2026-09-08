Дело Трескунова* находится в суде
В Москве начинается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении актера Семена Трескунова*, признанного иностранным агентом. Ему инкриминируют уклонение от обязательств, налагаемых соответствующим законодательством. Первое заседание по делу запланировано на 11 сентября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся судебные документы.
Фигуранту предъявили обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Согласно версии следствия, артист, состоя в реестре Минюста, систематически публиковал посты в соцсетях без обязательной маркировки об иноагентском статусе. Примечательно, что за аналогичные административные правонарушения по ст. 19.34 КоАП РФ он уже привлекался к ответственности дважды в течение года, однако продолжил размещать контент без уведомлений. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела, максимальная санкция по которому достигает двух лет лишения свободы.
На стадии предварительного расследования в отношении Трескунова* избрали заочную меру пресечения в виде заключения под стражу, а в августе 2026 года его объявили в федеральный розыск. Напомним, что статус иностранного агента присвоило знаменитости Министерство юстиции РФ в марте 2024 года. Семен Трескунов* известен зрителям по работам в кинокартинах «Частное пионерское», «Призрак», «Хороший мальчик» и «Т-34», а также по ролям в популярных сериалах «Ивановы-Ивановы» и «Светофор».
Ранее актер задолжал ФНС почти 100 тысяч рублей. Подробности — в нашем материале.
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