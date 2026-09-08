Дело Трескунова* находится в суде

08 сентября 2026, 20:06

Дело Трескунова* рассмотрит московский суд 11 сентября

Семен Трескунов* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Москве начинается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении актера Семена Трескунова*, признанного иностранным агентом. Ему инкриминируют уклонение от обязательств, налагаемых соответствующим законодательством. Первое заседание по делу запланировано на 11 сентября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся судебные документы.