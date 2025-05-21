«Держу пальцы, чтобы не разбил сердце»: бывшая Вани Дмитриенко сделала прозрачный намёк Анне Пересильд

Ваня Дмитриенко и Саша Айс (фото: Instagram* @isashaice)
Бывшая возлюбленная Вани Дмитриенко сделала прозрачный намёк Анне Пересильд.
Слухи об отношениях певца и актрисы ходили давно, однако ни одним из них не подтверждались. Но накануне вечером журналисты издания Super застали Пересильд за поцелуем с Дмитриенко и стало понятно, что все догадки оказались верны.
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (фото: Instagram* @anka.peresild)
После этого 22-летняя Саша Айс решила снова высказаться о расставании с артистом. Пара была вместе два года, но распалась в 2024 году по инициативе Вани.
Саша в личном блоге написала, что так и не нашла в себе силы жить дальше после расставания и никому не пожелает пережить то же, что и она, а после иронично добавила:
К слову, девушка также была в отношениях до встречи с Дмитриенко. Её избранником был коллега по сериалу «Слово пацана». Ярослав Могильников дал небольшое интервью и рассказал, как живёт после расставания с актрисой.
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Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (фото: Instagram* @anka.peresild)
После этого 22-летняя Саша Айс решила снова высказаться о расставании с артистом. Пара была вместе два года, но распалась в 2024 году по инициативе Вани.
Саша в личном блоге написала, что так и не нашла в себе силы жить дальше после расставания и никому не пожелает пережить то же, что и она, а после иронично добавила:
«Держу пальцы за то, чтобы лиричный герой в романтическом образе не разбил сердце очередной малышки».Очевидно, что сообщение было адресовано именно 16-летней Пересильд.
К слову, девушка также была в отношениях до встречи с Дмитриенко. Её избранником был коллега по сериалу «Слово пацана». Ярослав Могильников дал небольшое интервью и рассказал, как живёт после расставания с актрисой.
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Анастасия Чинкова