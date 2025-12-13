«Уколы пробовала, мне не помогли»: Буланова рассказала о борьбе с лишним весом

13 декабря 2025, 16:57

Буланова назвала контроль порций самым эффективным способом держать форму

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова рассказала изданию «7 Дней» о своём опыте в контроле веса.





Исполнительница сообщила, что из-за склонности к полноте ей постоянно приходится следить за питанием. Она перепробовала много диет, но самой эффективной считает контроль размера порций и частые приёмы пищи.



Именно этого принципа певица планирует придерживаться даже во время новогодних праздников. Буланова заявила, что избегает «праздничных зажоров». На вопрос о поддержании формы в гастрольных условиях Буланова ответила просто.

«Какой совет могу дать? Не жрать. Мне легко держать себя в руках, потому что я к этому привыкла. Уколы пробовала, мне не помогли», — заявила Татьяна.