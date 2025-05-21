Детей певицы Максаковой* обязали погасить ее долги по коммунальным платежам

Мария Максакова* (фото: РИА Новости/Стрингер)
Московский мировой суд взыскал с детей оперной певицы Марии Максаковой* ее долги по коммунальным платежам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
По данным источника, иск против Ильи и Людмилы Максаковых-Игенбергс подал энергетический оператор — АО «Мосэнергосбыт». В публикации уточняется, что заявление истца к ответчикам инстанция удовлетворила частично. При этом точная сумма, которую отдали звездные наследники, не разглашается.
Стоит добавить, что судебное решение уже вступило в силу.
Напомним, покинувшая Россию Мария Максакова* пыталась оспорить права собственных детей на имущество в Москве.
Читайте также:
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко поцеловались перед камерами
«80% нашей эстрады — фанерщики»: Лера Кудрявцева разоблачила артистов
Вера Брежнева отправилась за заработком в Канны после потери многомиллионных гонораров в России
*признана Минюстом РФ иноагентом
Стоит добавить, что судебное решение уже вступило в силу.
Напомним, покинувшая Россию Мария Максакова* пыталась оспорить права собственных детей на имущество в Москве.
Читайте также:
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко поцеловались перед камерами
«80% нашей эстрады — фанерщики»: Лера Кудрявцева разоблачила артистов
Вера Брежнева отправилась за заработком в Канны после потери многомиллионных гонораров в России
*признана Минюстом РФ иноагентом
Лидия Пономарева