«Деточка, меня никто отменить не может»: Филипп Киркоров высказался о дальнейшей музыкальной карьере

27 февраля 2026, 19:41

Mash: Филипп Киркоров заявил, что его никто не может отменить

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Певец Филипп Киркоров, готовясь к своему концерту в Москве, поделился планами на будущее в музыкальной карьере. Об этом пишет Telegram-канал Mash.





Артист подчеркнул, что народная любовь является его опорой, которую он высоко ценит. По его словам, именно поэтому только сам певец может отменить себя, независимо от чьих-либо желаний.





«Меня никто не может отменить, я сам себя отменяю — мне не хочется петь, танцевать и выступать», — добавил Киркоров.