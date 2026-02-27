«Деточка, меня никто отменить не может»: Филипп Киркоров высказался о дальнейшей музыкальной карьере
Певец Филипп Киркоров, готовясь к своему концерту в Москве, поделился планами на будущее в музыкальной карьере. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Артист подчеркнул, что народная любовь является его опорой, которую он высоко ценит. По его словам, именно поэтому только сам певец может отменить себя, независимо от чьих-либо желаний.
«Меня никто не может отменить, я сам себя отменяю — мне не хочется петь, танцевать и выступать», — добавил Киркоров.
Филипп заключил, что намерен выступать на сцене и дарить радость зрителям еще на протяжении как минимум 30 лет.
