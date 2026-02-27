Достижения.рф

«Деточка, меня никто отменить не может»: Филипп Киркоров высказался о дальнейшей музыкальной карьере

Mash: Филипп Киркоров заявил, что его никто не может отменить
Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Певец Филипп Киркоров, готовясь к своему концерту в Москве, поделился планами на будущее в музыкальной карьере. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Артист подчеркнул, что народная любовь является его опорой, которую он высоко ценит. По его словам, именно поэтому только сам певец может отменить себя, независимо от чьих-либо желаний.

«Меня никто не может отменить, я сам себя отменяю — мне не хочется петь, танцевать и выступать», — добавил Киркоров.

Филипп заключил, что намерен выступать на сцене и дарить радость зрителям еще на протяжении как минимум 30 лет.

Ранее Филипп Киркоров откровенно рассказал о роли Аллы Пугачёвой в своей жизни и творчестве. По его словам, именно сильные чувства к экс-супруге стали источником вдохновения для многих его самых известных песен. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0