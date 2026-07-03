Девушка Диброва раскрыла его состояние после госпитализации

03 июля 2026, 10:09

Девушка Диброва рассказала, что он прекрасно себя чувствует после госпитализации

Дмитрий Дибров и Екатерина Гусева (Фото: Инстаграм*/guseva_nutrition)

Избранница Дмитрия Диброва, нутрициолог Екатерина Гусева, рассказала, как телеведущий себя чувствует после госпитализации, и поделилась его свежими фотографиями. Соответствующий пост появился в ее Instagram*-аккаунте.





Напомним, шоумен оказался в больнице после того, как разбил голову во время вечеринки, упав с лестницы. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины.

«Друзья, все кто интересовался здоровьем Дмитрия, благодарим за заботу! Он прекрасно себя чувствует и уже подбирает новый имидж для новых работ! Судите сами — фотографии сделаны 2 июля, ТЦ Европейский. Дибров рекламирует очень подходящий ему бренд одежды», — написала девушка.