Девушка Диброва раскрыла его состояние после госпитализации
Девушка Диброва рассказала, что он прекрасно себя чувствует после госпитализации
Избранница Дмитрия Диброва, нутрициолог Екатерина Гусева, рассказала, как телеведущий себя чувствует после госпитализации, и поделилась его свежими фотографиями. Соответствующий пост появился в ее Instagram*-аккаунте.
Напомним, шоумен оказался в больнице после того, как разбил голову во время вечеринки, упав с лестницы. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины.
«Друзья, все кто интересовался здоровьем Дмитрия, благодарим за заботу! Он прекрасно себя чувствует и уже подбирает новый имидж для новых работ! Судите сами — фотографии сделаны 2 июля, ТЦ Европейский. Дибров рекламирует очень подходящий ему бренд одежды», — написала девушка.Ранее Гусева высказалась о разрыве с шоуменом и раскрыла, как он восстанавливался после падения в ночном клубе.