Диброва призналась, когда роман с Товстиком начался на самом деле

26 декабря 2025, 16:20

Диброва заявила, что встречается с Товстиком с начала 2025 года

Роман Товстик и Полина Диброва (фото: Телеграм/dibrovapolina)

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что ее роман с бизнесменом Романом Товстиком зародился в начале 2025 года. Об этом она рассказала в интервью блогеру Ксении Ведущей на YouTube.





Модель подчеркнула, что они с миллиардером не афишировали свои отношения и жили раздельно, хотя уже встречались. Она добавила, что все изменилось перед поездкой на Байкал.

«Встретились, начали общаться и вот что-то поменялось и во мне, и в нем в этот момент, — сказала Полина. — Он рассказывал о том, что собирается разводиться, что ему тяжело».