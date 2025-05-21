«Он уже как мой сын»: солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала о бойфренде-иностранце дочери

Анна Плетнева (Фото: Инстаграм* @dusya_star)
У солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой есть две дочери — Варвара и Мария. Старшая живет и учится за границей.
На премии RU TV исполнительница пообщалась с журналистами и рассказала, что Варвара встречается с иностранцем, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Певица отметила, что уже знакома с возлюбленным дочки.
На мероприятии Анна появилась в необычном образе. Все ее тело было обклеено стикерами кислотных цветов. Из бумажек получилось платье с одним рукавом и вырезом снизу. На Плетневой были также ботфорты из стикеров.
В своем личном блоге певица показала, что на некоторых бумажках расписались ее поклонники.
Ранее певица Наташа Королева показала нового пернатого члена своей семьи.
Читайте также:
«Держу пальцы, чтобы не разбил сердце»: бывшая Вани Дмитриенко сделала прозрачный намёк Анне Пересильд
Анна Asti отказалась участвовать в «Интервидении»
Популярного комика Сашу Малого задержали в российском аэропорту
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«На английском они разговаривают друг с другом. Он уже как мой сын», — обратила внимание Анна Плетнева.
Певица отметила, что уже знакома с возлюбленным дочки.
На мероприятии Анна появилась в необычном образе. Все ее тело было обклеено стикерами кислотных цветов. Из бумажек получилось платье с одним рукавом и вырезом снизу. На Плетневой были также ботфорты из стикеров.
В своем личном блоге певица показала, что на некоторых бумажках расписались ее поклонники.
Ранее певица Наташа Королева показала нового пернатого члена своей семьи.
Читайте также:
«Держу пальцы, чтобы не разбил сердце»: бывшая Вани Дмитриенко сделала прозрачный намёк Анне Пересильд
Анна Asti отказалась участвовать в «Интервидении»
Популярного комика Сашу Малого задержали в российском аэропорту
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева