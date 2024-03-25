Дима Билан посетил стихийный мемориал у «Крокуса»

Фото: пресс-служба Московской области
Российский певец Дима Билан почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле», передает РИА Новости.
Ранее в акции «Журавли», приуроченной памяти жертв теракта, приняли участие артисты Тимати и Люся Чеботина, видеоблоггер Влад А4, рэпер Navai, а также музыканты группы «Пикник» и 15-летний Ислам, спасший десятки людей во время теракта.
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Влад А4 и Navai поучаствовали в акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
Александр Климов