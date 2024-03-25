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Дима Билан посетил стихийный мемориал у «Крокуса»

Дима Билан посетил стихийный материал у «Крокуса» и почтил память жертв теракта
25 марта 2024, 06:35
Фото: пресс-служба Московской области

Фото: пресс-служба Московской области

Российский певец Дима Билан почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле», передает РИА Новости.

Певец посетил стихийный мемориал возле концертного зала утром в понедельник, 25 марта.

Ранее в акции «Журавли», приуроченной памяти жертв теракта, приняли участие артисты Тимати и Люся Чеботина, видеоблоггер Влад А4, рэпер Navai, а также музыканты группы «Пикник» и 15-летний Ислам, спасший десятки людей во время теракта.

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Влад А4 и Navai поучаствовали в акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
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#артист
#память
#погибший
#крокус сити холл
#теракт
#акции
#соболезнования
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Влад А4 и Navai поучаствовали в акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Влад А4 и Navai поучаствовали в акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 23:33

Фото: пресс-служба Московской области

Представители росссийского шоу-бизнеса посетили «Журавли» в память о жертвах теракта в ТЦ «Крокус Сити холл».
Белорусский певец и видеоблогер Влад А4 выразил слова поддержки и соболезнования семьям погибших и пострадавших.

«Перехватывает все внутри, очень болит сердце», – сказал Влад А4.

Также на акции присутствовал рэпер Наваи (Navai) Бакиров. Он рассказал, что его мама находилась в соседнем от места происшествия зале и успела эвакуироваться.

«Произошла ужасная трагедия, весь российский народ должен сплотиться», – заявил артист.

Ранее в акции «Журавли» приняли участие музыканты группы «Пикник», а также певцы Тимати и Люся Чеботина.

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Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта

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#крокус сити холл
#память
#погибший
#акции
#соболезнования
#шоу-бизнес
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Музыканты «Пикника» приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
24 марта 2024, 21:47

Фото: пресс-служба Московской области

Лидер рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский вместе с бас-гитаристом и бэк-вокалистом коллектива Маратом Корчемным посетил акцию «Журавли» в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Напомним, что именно концерт группы «Пикник» не состоялся 22 марта из-за ворвавшихся в здание концертного зала вооружённых террористов.

Музыканты призвали в это тяжёлое время сплотиться, сохранять стойкость и терпение.

«К сожалению, никакие слова не могут вернуть ушедших», – сказал Шклярский.
Участники «Пикника» назвали произошедший теракт немыслимым по своей жестокости злодейством, которое ничто не может оправдать.

Также они подчеркнули, что все фанаты группы – это их семья, поэтому каждый погибший является большой утратой.

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#музыканты
#акция
#крокус сити холл
#теракт
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Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
24 марта 2024, 21:19

Фото: пресс-служба Московской области

Представители российского шоу-бизнеса посетили акцию «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
Певица Люся Чеботина выразила слова поддержки и соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

«То, что произошло – это зверство. Это та боль, которая нас сплотит, объединит ещё сильнее, сделает нас непобедимыми, сильными духом», – сказала она журналистам.
Чеботина подчеркнула, что оказывает, в первую очередь, финансовую поддержку пострадавшим и семьям погибших при теракте в концертном зале.

Она призвала каждого оказать поддержку – материальную или психологическую.

Также на акции присутствовал певец Тимати. Он подчеркнул, что такими ужасными терактами заказчики пытаются расколоть единство многонациональной и многоконфессиональной России.

«Целостность России не удастся расколоть никогда и никому», – подчеркнул Тимати.
Он призвал не поддаваться на провокации людей, которые пытаются посеять вражду между славянами и представителями других национальностей, населяющих Россию.

В заключение Тимати подчеркнул, что у террористов нет национальности и религии.

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#акция
#соболезнования
#шоу-бизнес
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«Подонки и негодяи»: Валерия и Пригожин почтили память жертв теракта в «Крокусе»
Иосиф Пригожин и Валерия почтили память жертв теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 17:42

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» и почтили память погибших в теракте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Валерия рассказала, что раньше в этом концертном зале была добрая атмосфера, а теперь здесь погибло столько людей. Она отметила, что потеряла покой и призвала всех россиян быть бдительными и следить за своей безопасностью.

Иосиф Пригожин, тем временем, не скрывал своей ярости. Он назвал террористов «подонками и негодяями», призвал сжигать их и показывать это публично.

Также продюсер обратился к артистам из других стран с вопросом, почему они не скорбят вместе с жителями России о произошедшем и не осуждают этот теракт в социальных сетях.

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#погибший
#теракт
#крокус сити холл
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«Больше нельзя отступать»: SHAMAN написал песню-реквием памяти погибших в «Крокусе»
SHAMAN написал песню-реквием памяти погибших в «Крокусе»
24 марта 2024, 11:57

Фото: iStock/batuhan toker

Российский исполнитель SHAMAN написал песню-реквием после теракта в «Крокус Сити Холле». Видео опубликовано на YouTube-канале артиста.
В своём Telegram-канале певец написал, что случившуюся трагедию невозможно принять и осознать.

«Так больно, что нет сил даже кричать», — отметил SHAMAN.
Сообщается, что песню артист написал за один день. Этим произведением SHAMAN хочет почтить память всех погибших.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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Блогер Масленников направил миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте
24 марта 2024, 11:30

Фото: iStock/Andrey Semenov

Блогер Дима Масленников опубликовал в своём Telegram-канале скриншот банковского перевода благотворительному фонду «Российский Красный Крест» в размере одного миллиона рублей.
Он написал, что не может в такое трудное время оставаться в стороне, а также подчеркнул, что помощь каждого бесценна.

В описании к фото Масленников выразил соболезнования фразой: «Крокус. Скорбим».

Ранее рэп-исполнительница Инстасамка также направила один миллион рублей в фонд помощи пострадавшим после теракта. А певец Моргенштерн заявил о готовности оплатить медицинские расходы пострадавших. Донорами крови стали артисты T-Killah и Жасмин.

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Олег Газманов отменил концерты в марте из-за теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 11:15

Фото: iStock/nantonov

Певец Олег Газманов перенёс свои мартовские концерты в Кемерове, Новосибирске и Барнауле в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
Артист подчеркнул, что подробная информация о концертах вскоре появится на его официальном сайте и у организаторов.

Газманов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в теракте и сообщил, что скорбит вместе со своей группой.

Также певец передал слова поддержки всем тем, кто сейчас работает над ликвидацией последствий теракта. Он пожелал им сил, терпения и мужества.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, ещё 152 гражданина, среди которых пять детей, пострадали.

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#теракт
#крокус сити холл
#соболезнования
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«Все мы — одна большая семья»: SHAMAN готов оплатить реабилитацию жертв теракта
Певец SHAMAN заявил о готовности оплатить реабилитацию пострадавшим в «Крокусе»
23 марта 2024, 03:06

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, заявил в специально записанном им видеообращении, что он лично готов оплатить реабилитацию всем без исключения пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом пишет газета «Известия».
«Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — написал исполнитель в своем Telegram-канале.



К Ярославу Дронову присоединился и Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом в РФ). Он предложил покрыть расходы на медицинскую помощь, а также поддержать семьи, потерявшие кормильца.

Ранее Минздрав Московской области заявил о госпитализации 145 человек, 9 из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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*Моргенштерн по решению Минюста РФ признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
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#теракт
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#музыкант
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Лещенко допустил уход со сцены
22 марта 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Народный артист РСФСР Лев Лещенко допустил, что скоро может покинуть сцену.
Артист поделился, что выступать ему стало сложнее.

«Мне трудновато петь сольные концерты, но много предложений на социальные концерты и корпоративы. Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости. Я работаю в студии и пишу не меньше 15-20 новых песен в год. В моем возрасте тоже можно получать удовольствие от своей профессии», — отметил в беседе с Газета.ру Лещенко.

Он отметил, что старается работать так, чтобы не надоедать ни себе, ни слушателям.

Ранее стало известно, что Народный артист России Валерий Леонтьев принял решение завершить карьеру в связи с возрастом.

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#профессии
#артист
#музыка
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