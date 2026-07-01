«Стараюсь слушать себя»: Юлия Высоцкая раскрыла свои правила питания

01 июля 2026, 22:57

Актриса Юлия Высоцкая призвала не доверять советам по диетам из интернета

Юлия Высоцкая (Фото: Telegram @vysotskayaofficial)

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая объяснила, как поддерживает физическую форму и почему ориентируется на сигналы собственного организма, а не на советы из интернета.





В беседе с RT артистка призналась, что во время репетиций не успевает следить за рационом и спасается чёрным кофе с тёмным шоколадом, хотя это и не полезно.



Актриса не даёт чужих рекомендаций и советует обращаться к профессионалам, а не к «диванным» экспертам. Она уверена: универсального подхода в спорте и питании нет.

«Что делаю я: стараюсь не переедать и делать паузы, во время которых у меня сильно ограниченное питание в диапазоне от голодания до жёстких разгрузочных дней. Стараюсь заниматься спортом — если не каждый день, то хотя бы в те дни, когда у меня точно есть время», — рассказала Высоцкая.