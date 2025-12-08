Директор Долиной ответил на вопрос о её миллионных гонорарах за корпоративы
Директор Ларисы Долиной опроверг изменения гонораров после скандала с квартирой
Гонорары Ларисы Долиной за выступления на корпоративных мероприятиях остались прежними после скандала с её квартирой. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.
В беседе с «NEWS.ru» Пудовкин опроверг информацию некоторых СМИ о том, что артистка изменила цены на свои выступления.
«Изменений ни в графике, ни в ценовом формате (выступлений артистки на закрытых мероприятиях. — прим. ред.) ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не было, нет и не будет. Мы не снижали, но и не повышали цены», — заявил Сергей.Директор не стал раскрывать конкретные суммы гонораров Долиной. Он отметил, что певица никогда не получала 4,5-5 млн рублей за частные мероприятия. При этом именно такая стоимость сейчас указана в прайс-листах ряда концертных агентств, которые организуют подобные события.
Ранее Лариса Долина в иске к Лурье заявила, что та не проявила разумной осмотрительности.