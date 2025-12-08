Директор Долиной ответил на вопрос о её миллионных гонорарах за корпоративы

08 декабря 2025, 18:22

Директор Ларисы Долиной опроверг изменения гонораров после скандала с квартирой

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Гонорары Ларисы Долиной за выступления на корпоративных мероприятиях остались прежними после скандала с её квартирой. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.





В беседе с «NEWS.ru» Пудовкин опроверг информацию некоторых СМИ о том, что артистка изменила цены на свои выступления.

«Изменений ни в графике, ни в ценовом формате (выступлений артистки на закрытых мероприятиях. — прим. ред.) ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не было, нет и не будет. Мы не снижали, но и не повышали цены», — заявил Сергей.