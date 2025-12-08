Концерт Нурлана Сабурова в Обнинске отменили из-за «внезапного ремонта»
Концерт Нурлана Сабурова в Обнинске не состоится. Организаторы сослались на необходимость срочного ремонта крыши в Доме учёных, где планировалось выступление. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По неофициальной информации, причиной отмены стали просьбы общественных деятелей. Они связали это решение с прошлыми высказываниями Нурлана. В ноябре 2022 года в Алма-Ате Сабуров отпускал шутки в адрес россиян, которые переехали в Казахстан.
Это уже не первый случай отмены выступлений комика. В конце ноября его концерты не состоялись в Нижневартовске и Екатеринбурге. На 10 декабря запланирован концерт в Рязани. Его организаторы сейчас обсуждают, проводить ли это мероприятие. Представитель Сабурова подтвердил отмену в Обнинске. Он заявил, что зрителям вернут деньги за билеты.
