Концерт Нурлана Сабурова в Обнинске отменили из-за «внезапного ремонта»

08 декабря 2025, 14:02

В Обнинске отменили концерт комика Нурлана Сабурова

Нурлан Сабуров (Фото: Instagram* @nurlan__saburov)

Концерт Нурлана Сабурова в Обнинске не состоится. Организаторы сослались на необходимость срочного ремонта крыши в Доме учёных, где планировалось выступление. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.