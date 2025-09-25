Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись
Брак Дмитрия и Полины Дибровых официально расторгнул суд Одинцовского района Подмосковья. Об этом пишет StarHit.
На заседании присутствовали адвокаты обеих сторон. Несколько месяцев назад Дмитрий перестал появляться в блоге супруги — Полина сначала отрицала разлад, объяснив это тем, что не знала, как сообщить о прекращении совместной жизни.
Ранее в этом году у неё завязался роман с предпринимателем Романом Товстиком, который младше Диброва на 15 лет и воспитывает шестерых детей. После появления такой информации телеведущий подал на развод. По словам Полины, они сохранили хорошие отношения и намереваются вместе воспитывать сыновей.
