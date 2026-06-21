Дмитрий Дибров разбил голову и нос в московском клубе
Телеведущий Дмитрий Дибров упал с лестницы и разбил голову во время вечеринки на юге Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, инцидент произошел в клубе Zorka на улице Косыгина. Шоумен проехался лицом по ступеням, в результате чего, предварительно, получил перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.
На место оперативно прибыли медики, которые госпитализировали Диброва. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.
Ранее телеведущий поделился своим взглядом на то, почему некоторые мужчины выбирают девушек значительно младше себя. Причина, по его мнению, не всегда связана только с внешностью или романтическим интересом. Артист отметил, что видит в этом «что-то отцовское» .
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