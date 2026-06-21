Дмитрий Дибров разбил голову и нос в московском клубе

21 июня 2026, 11:06

Baza: Дмитрий Дибров упал с лестницы и ударился головой в московском клубе

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Телеведущий Дмитрий Дибров упал с лестницы и разбил голову во время вечеринки на юге Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.