«Не мой путь»: SHAMAN объяснил отказ от дуэта с Канье Уэстом

18 августа 2026, 20:35

Певец SHAMAN объяснил отказ от дуэта с Канье Уэстом несовпадением жанров

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) подтвердил в интервью МУЗ-ТВ, что отклонил предложение о совместном выступлении с американским рэпером Канье Уэстом, и объяснил причины этого.





Дронов сообщил, что они с зарубежным коллегой работают в разных жанрах. Артист отметил, что не может полностью посвятить себя музыке, в которой не разбирается, и не хочет обращаться к рэпу.

«Рэп — это глубокая, мощная культура, но она не моя. Я не рос в этой стихии и не владею её инструментами. В России много хороших рэперов — пусть они и делают своё дело. Моя задача — делать своё и делать это честно. Так что это просто не мой путь», — заявил исполнитель.