«До свидания»: Агата Муцениеце отказалась отвечать на вопрос о сыне от Прилучного

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
Актриса Агата Муцениеце не стала отвечать на вопрос журналистов о 12-летнем сыне от Павла Прилучного, развернулась и ушла.
Вечером 14 апреля Муцениеце в компании возлюбленного Петра Дранги посетила премию «Voice Главные лица 2025». Она согласилась ответить на вопросы журналистов о своём кабаре-шоу, которое многие считают провокационным. Муцениеце посоветовала лично посетить театр, прежде чем делать какие-то выводы.
На следующий вопрос, действительно ли из-за этого травят её 12-летнего сына Тимофея от Павла Прилучного, актриса отвечать не стала. Она резко развернулась и ушла.
Напомним, Тимофей принял решение жить с отцом, несмотря на то, что суд позволил ему остаться с мамой, из-за травли в школе. Друзья Прилучного сообщили журналистам, что ровесники смеялись над Тимофеем, поскольку Муцениеце танцует в кабаре, и кадры из шоу постоянно публикуются в соцсетях.
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На следующий вопрос, действительно ли из-за этого травят её 12-летнего сына Тимофея от Павла Прилучного, актриса отвечать не стала. Она резко развернулась и ушла.
«До свидания», — бросила Муцениеце журналистам.
Напомним, Тимофей принял решение жить с отцом, несмотря на то, что суд позволил ему остаться с мамой, из-за травли в школе. Друзья Прилучного сообщили журналистам, что ровесники смеялись над Тимофеем, поскольку Муцениеце танцует в кабаре, и кадры из шоу постоянно публикуются в соцсетях.
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Элина Позднякова