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«До свидания»: Агата Муцениеце отказалась отвечать на вопрос о сыне от Прилучного

Агата Муцениеце отказалась отвечать на вопрос о сыне от Прилучного
Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Актриса Агата Муцениеце не стала отвечать на вопрос журналистов о 12-летнем сыне от Павла Прилучного, развернулась и ушла.
Вечером 14 апреля Муцениеце в компании возлюбленного Петра Дранги посетила премию «Voice Главные лица 2025». Она согласилась ответить на вопросы журналистов о своём кабаре-шоу, которое многие считают провокационным. Муцениеце посоветовала лично посетить театр, прежде чем делать какие-то выводы.

На следующий вопрос, действительно ли из-за этого травят её 12-летнего сына Тимофея от Павла Прилучного, актриса отвечать не стала. Она резко развернулась и ушла.

«До свидания», — бросила Муцениеце журналистам.

Напомним, Тимофей принял решение жить с отцом, несмотря на то, что суд позволил ему остаться с мамой, из-за травли в школе. Друзья Прилучного сообщили журналистам, что ровесники смеялись над Тимофеем, поскольку Муцениеце танцует в кабаре, и кадры из шоу постоянно публикуются в соцсетях.

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«Проще было сбежать»: Нелли Ермолаева объяснила причины разрыва с мужем Алексеем Смагажевским
Нелли Ермолаева рассказала о причинах расставания с мужем Алексеем Смагажевским
15 апреля 2025, 09:11

Нелли Ермолаева (Фото: Инстаграм* @ermolaevanelly)

Не так давно телеведущая скандального проекта «Дом-2» рассталась с мужем, блогером Алексеем Смагажевским, за которого вышла замуж в 2023 году. Потом супруги помирились, но некоторая прохладца в их отношениях всё-таки осталась.
При этом телезвезда не озвучивает точную причину разрыва, как и обстоятельства последующего примирения. Однако в беседе с продюсером Георгием Иващенко в рамках его проекта «Переговорка» в эфире «Радио 1» 38-летняя Ермолаева рассказала о своём видении ситуации и поделилась некоторыми рецептами сохранения гармоничных отношений в браке.

«Если честно, не хотела комментировать эту историю. Чисто случайно нас застали вместе на мероприятии. Скажу так: во всех парах бывают разногласия, все мы не идеальные, не роботы. И это нормально», — сказала Нелли.

Она напомнила, что познакомилась с Алексеем, когда была уже взрослой, сформировавшейся личностью, у неё уже был ребёнок. Женщина в этом возрасте уже понимает, к чему стремится, чего хочет от жизни. И вот тут бывает сложно найти обоюдный компромисс, просто кайфовать от общения с любимым, от того, что просто находишься с ним рядом, откровенничала Ермолаева.

«Здоровый диалог — залог здоровых отношений. Мы не разговаривали, поэтому все, как снежный ком, покатилось. Он первый шел на примирение, а я была упертой. Это была гордыня, детская позиция. Мне проще было сбежать, уехать куда-то. У каждого же есть свои границы. Мне казалось, что я ничего такого не делала, а для него это была серьезная история», — вспоминала Нелли.

По её мнению, не нужно следовать модному правилу в отношениях и выбирать прежде всего себя. Как и слепо растворяться в своём партнёре, жить только его интересами. Ермолаева считает, что нужно заботиться о комфорте любимого, но и он в ответ должен проявлять такую же заботу и ответственность. Следует вместе строить планы, мечтать, путешествовать, строить отношения на партнёрстве и дружбе учитывая потребности и склонности друг друга, заключила звезда «Дома-2».

Напомним, Нелли и Алексей были в ссоре несколько месяцев. Сейчас они стараются как можно больше времени проводить вместе, посещают тренинги и мероприятия и стараются говорить друг с другом о самом главном, чтобы не копились взаимные обиды и недомолвки.

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«Постоянные ночные клубы и голые модели»: сын Сергея Зверева требует от отца 25 млн за причиненный моральный ущерб
Приемный сын Сергея Зверева хочет взыскать с отца 25 млн за моральный ущерб
15 апреля 2025, 06:36

Сергей Зверев вместе с сыном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Приемный сын Сергея Зверева обвиняет отца в том, что он причинил ему моральный ущерб, за что наследник надеется получить 25 миллионов рублей. Наследник подробно описал то, с чем ему приходилось сталкиваться в детстве из-за своего родителя.
«Постоянные ночные клубы, показы, модели, которых я видел не в самом лучшем образе — голыми», — цитирует сына Зверева 5-tv.ru.

По признанию ребенка стилиста, в детстве он часто оставался под присмотром консьержа. При достижении 18-летия Сергей и вовсе выкинул сына на улицу, не сдержав своих обещаний. Родитель заявлял, что пристроит ребенка в отельный бизнес.

«Это было хитро: мы сидим на кухне, он говорит, что в Московской области в городе Коломна есть отель, там хозяин его друг. И вот мы договорились, что я поработаю год и стану управляющим отеля. Нифига я не стал управляющим! Я еще хуже стал — разнорабочим», — рассказывает сын стилиста.

Зверев-младший винит отца и в последующих своих неудачах. Он объясняет это тем, что мало учился, ведь его заставляли регулярно участвовать в съемках. Сам сын мечтает стать системным администратором. К тому же он рассчитывает получить с отца 25 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

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«Люся мне недавно снилась»: Ида Галич и Чеботина помирились после ссоры на съемках
15 апреля 2025, 01:12

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Два года назад на съемка между Люсей Чеботиной и Идой Галич произошел конфликт. После столь долгой соры звезды все-таки решили зарыть топор войны и помириться.
Как пишет Starhit, примирение случилось на премии VOICE. Там Ида и Люся не стали игнорировать присутствие друг друга и мило побеседовали. Ранее Галич заявляла, что предчувствовала возобновление отношений с Чеботиной.

«Из интересного — мы помирились с Люсей Чеботиной. Которая мне, кстати, недавно снилась!» — пишет Ида ранее в своем telegram-канале.

Свое неравнодушие к соре высказывал Филипп Киркоров. В эфире собственного шоу You Want A Scandal Now? певец придумал, как может помирить звезд:

«Я мечтаю посадить за стол переговоров Иду Галич и Люсю Чеботину. У меня это идея-фикс. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Всегда!».

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#шоу
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Forbes: P. Diddy не признает вину по новым обвинениям о торговле людьми
15 апреля 2025, 00:37

Наоми Кэмпбелл и P.Diddy/Шон Комбс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный как P. Diddy, не признал свою вину по новым обвинениям о торговле людьми для сексуальной эксплуатации и занятий проституцией. Об этом сообщает Forbes.
«Комбс, который провел в тюрьме семь месяцев, не признал себя виновным по новым обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией, что означает, что он не признал себя виновным по всем пяти предъявленным ему федеральным обвинениям», — говориться в сообщении.

Напомним, что P.Diddy обвиняется в изнасилованиях, домогательствах, побоях и противозаконном лишении свободы. Преступления были совершены с 2000 по 2022 год на скандальных вечеринках рэпера в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. В прошлом году суд предъявил музыканту обвинения.

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Марк Эйдельштейн подарил Киркорову толстовку с надписью «Обожаю заниматься сексом»
14 апреля 2025, 22:54

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн и король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров встретились на премии «Voice Главные лица 2025». Актер даже сделал певцу подарок, сообщило издание Super.
«Вот это называется мечты сбываются», — признался актер.

Эйдельштейн вручил Киркорову подарок и предложил его примерить. На сиреневой толстовке виднелась только надпись «Москва», что и озвучил Марк. Однако в развернутом виде принт оказался намного интереснее.

«Обожаю заниматься сексом», — гласит надпись на толстовке.

Выяснилось, что дизайн выполнил товарищ звезды «Аноры».

Ради примерки королю отечественного шоу-бизнеса пришлось быстро раздеться и избавиться от черного пиджака в пользу любопытного подарка Марка. Киркоров поделился, что одежда пришлась ему по размеру.

Оригинальную надпись Филипп оставил без комментариев.

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