«Не думала, что смогу»: Зепюр Брутян похвасталась возможностями своего тела после родов

Недавно известная телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что в её семье существуют проблемы, связанные с алкоголем, после чего столкнулась с негативной реакцией публики на свои слова. В ответ она заявила, что её мало трогают злобные комментарии хейтеров.