«Не думала, что смогу»: Зепюр Брутян похвасталась возможностями своего тела после родов

Зепюр Брутян (Фото: Телеграм @zepyur_priluchnaya)
Известный актёр Павел Прилучный живёт в браке с Зепюр Брутян уже два с половиной года, у пары подрастает сын Микаэль. Молодая мама быстро пришла в форму после родов и продолжает её поддерживать, регулярно посещаяя спортзал.
Недавно в своих социальных сетях 29-летняя актриса поделилась видео, на котором демонстрирует великолепную растяжку. По её словам, два года назад, то есть сразу после рождения ребёнка, она не была уверена, что сможет вернуть себе прежнюю гибкость. Однако кадры видеозаписи убеждают, что ей удалось это сделать.
Маленького Микаэля родители-актёры также активно приучают к спорту. Мама малыша опубликовала ещё один пост, прикрепив видео, на котором двухлетний мальчик под руководством тренера уверенно плавает в бассейне. Правда пока что в надувных нарукавгиках.
Новой избраннице 47-летнего Прилучного удалось подружиться с его детьми от первого брака с Агатой Муцениеце. Недавно Зепюр тепло поздравила дочь актёра в день, когда той исполнилось девять лет, опубликовав трогательное совместное фото. А 12-летний Тимофей с лета прошлого года живёт в новой семье папы вопреки решению суда.
Читайте также:
Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Прилучного от брака с Муцениеце
Павел Прилучный добивается снижения алиментов детям от Агаты Муцениеце
Павел Прилучный и его жена в ужасе от того, что Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы
«Два года назад я думала, что уже точно не верну растяжку свою. Тело помнит всё, главное напоминать, что оно умеет», — прокомментировала Зепюр свои упражнения.
Маленького Микаэля родители-актёры также активно приучают к спорту. Мама малыша опубликовала ещё один пост, прикрепив видео, на котором двухлетний мальчик под руководством тренера уверенно плавает в бассейне. Правда пока что в надувных нарукавгиках.
Новой избраннице 47-летнего Прилучного удалось подружиться с его детьми от первого брака с Агатой Муцениеце. Недавно Зепюр тепло поздравила дочь актёра в день, когда той исполнилось девять лет, опубликовав трогательное совместное фото. А 12-летний Тимофей с лета прошлого года живёт в новой семье папы вопреки решению суда.
Читайте также:
Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Прилучного от брака с Муцениеце
Павел Прилучный добивается снижения алиментов детям от Агаты Муцениеце
Павел Прилучный и его жена в ужасе от того, что Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы
Александр Бойцов