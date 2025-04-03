Дочь Любови Успенской снялась в чёрном боди у шеста – фото

Татьяна Плаксина (фото: ВКонтакте / @pacha_tati_real)
Дочь певицы Любови Успенской снялась в откровенном образе.
35-летняя художница Татьяна Плаксина запечатлела себя в зеркале на мансарде. Она стояла около шеста в чёрном боде с длинными рукавами и вырезом до талии, оформленном шнуровкой.
Девушка распустила волнистые волосы и решила продемонстрировать свою естественную красоту, отказавшись от косметики.
Ранее психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала о тяжёлых отношениях Успенской с дочерью. Она отметила, что в их истории было и до сих пор есть насилие, поэтому скандалы и примирения будут чередоваться по кругу.
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Девушка распустила волнистые волосы и решила продемонстрировать свою естественную красоту, отказавшись от косметики.
Ранее психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала о тяжёлых отношениях Успенской с дочерью. Она отметила, что в их истории было и до сих пор есть насилие, поэтому скандалы и примирения будут чередоваться по кругу.
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Анастасия Чинкова