«Прости! Лети!»: экс-участник «Отпетых мошенников» поставил памятник жене
Участник популярной группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов установил памятник своей жене Марии Эдельвейс, ушедшей из жизни в возрасте 44 лет. Об этом 8 августа пишет «МК».
Монумент разместили на столичном Ваганьковском кладбище. На плите выгравировали трогательное послание артиста к возлюбленной: «Любимая, спасибо за всё! Прости! Лети!».
Трагедия произошла 1 марта. По имеющейся информации, причиной смерти стала почечная недостаточность, которая вызвала резкое ухудшение состояния пациентки незадолго до кончины. Супруг лично доставил Марию в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. На текущий момент музыкант воздерживается от публичных комментариев относительно случившегося.
Пара познакомилась в 2004 году, когда избранница Аморалова работала моделью. Спустя четыре года, в 2008-м, они узаконили свои отношения.
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