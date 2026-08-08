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«Прости! Лети!»: экс-участник «Отпетых мошенников» поставил памятник жене

Экс-солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов поставил памятник жене
Сергей Аморалов (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Участник популярной группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов установил памятник своей жене Марии Эдельвейс, ушедшей из жизни в возрасте 44 лет. Об этом 8 августа пишет «МК».



Монумент разместили на столичном Ваганьковском кладбище. На плите выгравировали трогательное послание артиста к возлюбленной: «Любимая, спасибо за всё! Прости! Лети!».

Трагедия произошла 1 марта. По имеющейся информации, причиной смерти стала почечная недостаточность, которая вызвала резкое ухудшение состояния пациентки незадолго до кончины. Супруг лично доставил Марию в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. На текущий момент музыкант воздерживается от публичных комментариев относительно случившегося.

Пара познакомилась в 2004 году, когда избранница Аморалова работала моделью. Спустя четыре года, в 2008-м, они узаконили свои отношения.

Никита Кротов

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